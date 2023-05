L'innovation pédagogique marquée par l'humanisme et l'amicalité du professeur Ahmed Chabchoub

Par Dr M'naouer Nasri - Je vais parler de mon professeur, le regretté Ahmed Chabchoub, en tant qu'innovateur dans son travail de professeur d'enseignement supérieur travaillant à l'institut supérieur de l'éducation et de la formation continue (isefc) et directeur des études dans le même établissement. A partir de l'année universitaire 1984/1985, il y avait des groupes d'élèves-inspecteurs des écoles primaires à l'institut. Chaque année, il recevait en tant que directeur des études un groupe d'environ trente élèves-inspecteurs venant de toutes les régions de la Tunisie pour recevoir une formation professionnelle en sciences de l'éducation qui les prépare à l'exercice de la profession d'inspecteur. Les élèves-inspecteurs sont sélectionnés par voie de concours national parmi les instituteurs ayant une note pédagogique d'au moins 15/20. Ils sont donc considérés comme étant capables de suivre les conférences universitaires. Mais mon professeur Ahmed Chabchoub, innovateur passionné, et savant qu'en andragogie, l'essentiel n'est pas d'avoir un contenu disciplinaire non contextualisé à transmettre à des étudiants qui reçoivent sans discuter de plusieurs dimensions du contenu comme le contexte, l'utilité, les exemples, les enrichissements quand c'est possible, les possibilités d'application, l'évaluation… mais c'est de transformer la classe et créer une autre relation que celle de transmetteur de contenu.

Lui qui était un éducateur véritable et qui enseignait les sciences de l'éducation avait une certaine affection envers ces gens qui venaient d'écoles primaires répandues dans toute la Tunisie. Il savait aussi, en tant que spécialiste de l'éducation, que ces étudiants sont différents des étudiants ordinaires et ils nécessitent une autre approche pour susciter leur adhésion au contenu et garantir leur interactivité, parce que pour lui, il faut que le cours intéresse l'étudiant et cet intérêt se manifeste par la discussion avec le professeur et les pairs. C'est le caractère d'un cours innovant. Et tous les cours du professeur Ahmed Chabchoub étaient innovants. Tellement l'innovation était une forte passion pour lui qu'elle se voit dans toutes ses activités universitaires : conférences, colloques, ateliers, travail associatif…

Je vais essayer de fournir des éclairages non linéaires sur les questions suivantes qui me guideront dans mon propos sur l'innovation chez le professeur Ahmed Chabchoub:

• Qu'est-ce que l'innovation en éducation ?

• Y a-t-il des méthodes ou des approches caractérisées comme plus innovatrices ?

• Comment peut-on considérer le professeur Ahmed Chabchoub comme innovateur ?

• Quelle était ma relation avec l'innovation du professeur ?

L'innovation pédagogique en question

Aucune définition de l'innovation pédagogique ne bénéficie d'une unanimité de la communauté éducative. Le concept est flou et polysémique. En plus il est lié à la crainte et l'incertitude. Une incertitude générée par le flou du chemin de l'innovation parce qu’elle n'est pas programmée et qui par conséquent n'a pas une visibilité rassurante. Pour Marsollier (1999), dans une innovation, on accepte de tâtonner et de progresser à petits pas en admettant qu'on peut se tromper, de ne pas arriver à atteindre ses objectifs. On reconnaît qu'on ne sait pas. On s'expose aussi au regard des collègues et à leur critique. On fait l'objet de reproches de certains parents voire d'un inspecteur. Bref, on sort de la zone de confort.

Philippe Meirieu considère l'innovation comme ambivalente.

"Il semble nécessaire de penser l'innovation davantage sous le signe de l'ambivalence : une ambivalence assumée et même revendiquée. En effet, pour être lucide, il est nécessaire d'envisager l'innovation pour son intérêt considérable, en ce qu'elle est porteuse d'un changement positif et d'une occasion de progrès ; il est tout aussi utile de faire preuve à son égard de méfiance et de repérer les dangers dont elle nous menace."

Mais alors qu'est-ce qu'innover veut dire ?

Que désigne le terme innovation ?

Le dictionnaire intitulé" Français" la définit ainsi : " Action d’innover, fait d’introduire une ou des nouveautés, d’apporter un changement important dans une situation, dans un usage, dans un domaine quelconque."

Pour "le petit Robert" innover veut dire : «introduire qqch. de nouveau (dans un domaine). Innover en art."

Christophe Marsollier (2021) donne les informations suivantes sur l'innovation pédagogique :

Etymologiquement "innover", c'est "introduire du nouveau dans…":

Innover, c'est "introduire du nouveau dans une organisation, des pratiques existantes". L'innovation peut désigner :

• Soit des objets nouveaux (au sens absolu ou relatif),

• Soit des processus, des manières d'agir nouvelles,

• Soit les deux à la fois.

Il cite quatre grandes caractéristiques de l'innovation en éducation, qui la distinguent de l'innovation technologique et industrielle:

1) En éducation, l'innovation est un processus qui ne se décrète pas et qui ne se commande pas.

2) Les innovations, dans leur immense majorité sont relatives et non absolues.

3) On n'apprend pas à innover en éducation.

4) L'innovation est un processus de création.

Pour Philippe Meirieu, "Innover, c'est inventer des modèles et des outils pour résoudre des problèmes qui émergent dans une ambition éducative."

Il repère cinq intérêts pour l'innovation qui sont des motifs pour innover:

1) Le rejet du fatalisme dans le domaine de l'éducation et de la formation. L'innovateur trouve toujours des solutions appropriées à la difficulté constatée. 2) L'innovation est un moyen pour faire évoluer l'éducation. 3) L'innovation est l'articulation d'une militance reconnue et d'une critique collective. 4) L'innovation est une réflexion sur la transférabilité de l'expérience. 5) L'innovation est le lieu où se créent les solutions du système central.

Pour chaque intérêt il y a une méfiance qu'il faut connaître et éviter pour que l'innovation ne se sclérose pas et perde sa fertilité.

Ces méfiances sont l'enfermement affinitaire et identitaire, la crispation sur la méthode objet de l'innovation, le narcissisme et le refus de toute évaluation, la fermeture à l'autre et l'exhibition de la différence, enfin l'innovation peut s'apparenter à une vitrine de luxe dans un établissement misérable.

L'innovation, l'humanisme et l'amicalité dans les cours du professeur Ahmed Chabchoub

Le professeur Ahmed Chabchoub qui était innovateur passionné, connaissait, peut-être spontanément, ces écueils et les évitait. Il était sûr de lui-même dans tout ce qu'il faisait et ne se mettait jamais en colère. Au contraire, il recevait ses étudiants avec bonne humeur dans son bureau à l'isefc ou dans le local de l'ated (association tunisienne des études didactiques) qui était son président, ou encore dans la cour de l'institut. Parfois, il prend un café avec quelques étudiants qu'il aimait bien. Et parfois, on le rencontre agréablement dans la bibliothèque. Même les étudiants qui le critiquaient aimaient son cours bien structuré et où il y avait des discussions horizontales le rendant agréable et motivant. Avec une bonne humeur du professeur, une progression étudiée, des citations très illustratives et une contextualisation minutieuse, le professeur Ahmed Chabchoub était presque l'unique qui était à l'écoute des élèves-inspecteurs et trouvait généralement des solutions à leurs problèmes même quand ils avaient des difficultés d'encadrement pratique avec des inspecteurs du Grand Tunis.

La littérature pédagogique propose dans le cas de l'innovation ce qu'il faisait au quotidien

Le conseil supérieur de l'éducation nationale (CSEN), organisme français, propose (2022) les idées suivantes pour susciter des innovations pédagogiques dans les écoles:

"1. Mettre en place des stratégies pour améliorer la motivation des élèves.

2. Mettre en place une démarche d’enseignement explicite.

3. Déployer une stratégie efficace pour améliorer le climat scolaire.

4. Rendre l’école attentive au sommeil des élèves.

5. Mettre en place le tutorat entre élèves.

6. Maximiser l’engagement des parents.

7. Vérifier que tous les élèves ont bien appris à lire.

8. Redonner goût aux mathématiques et aux sciences : du matériel, des projets et de la passion.

9. Favoriser la mémorisation à long‑terme, la compréhension et le transfert des compétences.

10. Favoriser l’attention et la concentration.

11. Aider les élèves à gérer leur charge cognitive.

12. Promouvoir la pensée méthodique et l’esprit critique.

13. Développer des projets pour l’école inclusive."

Dans le travail du professeur Ahmed Chabchoub, innovateur passionné, et aimant le domaine des sciences de l'éducation, mais aussi les élèves-inspecteurs, la majorité de ces recommandations fournies aux enseignants pour donner lieu à des innovations, surtout les numéros 1, 2, 3,9, 10, 11,12 sont respectées spontanément. Personne ne lui a recommandé d'être innovateur avec les élèves-inspecteurs. Mais l'affection qu'il avait pour ces étudiants, les sciences de l'éducation qu'il enseignait, la responsabilité administrative vis-à-vis de ces gens, leurs besoins spécifiques, la relation très favorable avec certains d'entre eux, sont des facteurs qui peuvent expliquer son orientation pédagogique et relationnelle s'inscrivant dans l'innovation en éducation.

Françoise Cros (2019) qui s'intéresse à l'étude de l'innovation en éducation à récolté plus de 600 définitions de l'innovation qu'elle considère toutes justes. Mais pour formuler une définition englobante, elle a essayé de dégager les invariants, les récurrences. Elle a recensé quatre : le nouveau, les valeurs, le changement et le processus.

"En d'autres termes, l'innovation en éducation est l'introduction d'un nouveau contextualisé porté par des valeurs de changement selon un processus fait de doutes, d'hésitations et d'angoisse."

Les innovations pédagogiques les plus répandues et pratiques du professeur Ahmed Chabchoub

Marsollier (2021) a recensé les innovations dans les écoles primaires et dans les collèges pour l'année scolaire 2019-2020. Il a trouvé les résultats suivants:

Thèmes d'innovation pour les écoles

• Confiance, bien-être, climat scolaire: 1773

• Apprentissages fondamentaux: 1649

• Formation des enseignants: 1249

Thèmes d'innovation pour les collèges

• Confiance, bien-être, climat scolaire: 2218

• Apprentissages fondamentaux: 1274

• Citoyenneté: 1064

Thèmes d'innovation pour les lycées

• Confiance, bien-être, climat scolaire: 1103

• Numérique: 627

• Art et culture: 579

Il est remarquable que mon professeur Ahmed Chabchoub qui est spécialiste des sciences de l'éducation, comme la majorité des innovateurs recensés par Marsollier, innove surtout dans les deux thèmes qui concernent ses cours et qui sont:

• Confiance, bien-être, climat scolaire

• Apprentissages fondamentaux

La créativité est au cœur de l'innovation, et mon professeur Ahmed Chabchoub était créatif dans tout ce qu'il faisait

Françoise Cros insiste sur la créativité en tant que compétence indispensable à l'innovation pédagogique. Mais cette compétence requiert les trois caractéristiques suivantes:

• Avoir une expertise dans le métier.

• Être motivé.

• Avoir une facilité à imaginer des situations inhabituelles.

Avec la facilité qu'il a de concevoir une réalisation rationnelle et sans failles de toutes ses activités en tant que professeur universitaire qui s'occupe d'élèves- inspecteurs adultes dans toutes leurs composantes, le professeur Ahmed Chabchoub réunissait ces trois conditions et innovait sans faire du bruit. Il était toujours actif et de bonne humeur et répondait aux questions de connaissance de ses élèves-inspecteurs même dans la cour de l'institut. Il complétait généralement sa réponse par une référence bibliographique que l'élève-inspecteur va chercher en bibliothèque.

Quelle était ma relation avec l'innovation du professeur Ahmed Chabchoub?

J'ai été l'un des élèves-inspecteurs depuis le début de l'année scolaire 1989-1990 jusqu’à la fin de l'année 1991-1992 à la fin de juin. Le professeur Ahmed Chabchoub était responsable des instituts de formation de maîtres d'enseignement primaire au Ministère de l'éducation. Il choisissait les inspecteurs directeurs de stage parmi les meilleurs inspecteurs qu'il connaissait bien puisqu'il les a formés. Après leur choix, ils vont dans un institut supérieur de formation de maîtres (isfm) où ils enseignent les sciences de l'éducation à des élèves-maîtres qui passent deux années après le baccalauréat et qui reçoivent de la part de l'inspecteur-directeur de stage en plus de la formation théorique en sciences de l'éducation, un encadrement pratique dans des écoles d'application. Pour m'encourager et valoriser mes efforts à l'isefc de Korba, le professeur Ahmed Chabchoub est venue une fois avec un groupe sélectionné d'élèves-maitres qui étudiaient à Tunis.

Et connaissant mon penchant pour la littérature et les arts plastiques, il m'a chargé de lui traduire des textes qu'il publiait dans ses livres.

Plus tard, il m'a choisi pour m'encadrer en maîtrise, en diplôme des études approfondies (DEA) et en doctorat des sciences de l'éducation.

Conclusion

A mon professeur Ahmed Chabchoub qui innovait dans le silence et se contentait de la satisfaction de ses étudiants, qui faisait une innovation caractérisée par l'humanisme et l'amicalité, je dis : reposez en paix. Vous méritez un long repos parce que vous avez beaucoup travaillé et vous avez laissé des gens qui valorisent votre nom, des souvenirs très agréables, des livres qui portent vos idées…

Bibliographie

1. Conseil scientifique de l'éducation nationale (CSEN). "Quelques bonnes idées d'innovations pédagogiques" [en ligne], décembre 2022

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ac-dijon.fr/media/36271/download&ved=2ahUKEwitva6b-__-AhUEVKQEHZn5BrwQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw2AV5GMjRJe5UAxo0zLOZZE

2. Cros Françoise. L'innovation en éducation et en formation. In: Revue française de pédagogie, volume 118, 1997. L'école élémentaire. pp. 127-156;

https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1997_num_118_1_1181

3. Cros Françoise. L'innovation en éducation et en formation dans tous ses sens. In: Recherche & Formation, N°31, 1999.

Innovation et formation des enseignants. pp. 127-136;

doi : https://doi.org/10.3406/refor.1999.1576

https://www.persee.fr/doc/refor_0988-1824_1999_num_31_1_1576

4. CROS Françoise. « L’innovation en éducation. Sens et signification » [en ligne], novembre 2019

https://crf.hypotheses.org/523

5. Marsollier Christophe. Innovation pédagogique et identité professionnelle : le concept de « rapport à l'innovation ». In:

Recherche & Formation, N°31, 1999. Innovation et formation des enseignants. pp. 11-29;

doi : https://doi.org/10.3406/refor.1999.1564

https://www.persee.fr/doc/refor_0988-1824_1999_num_31_1_1564

6. Marsollier Christophe. L'innovation pédagogique : ses figures, son sens et ses enjeux. Expressions, 2003, 22, pp.09-32. ⟨hal-02406634⟩

7. Marsollier Christophe. "Les processus de l'innovation" [en ligne], 27 Octobre 2021

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/THEMATIQUES-TRANSVERSALES/INNOVATION-EXPERIMENTATION-CARDIE/Doc_diffusion/Semaineinnov/C._Marsollier_Innovation.pdf&ved=2ahUKEwjDs4Tc4oH_AhU5h_0HHesmBeIQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw3ftF_FlDrluIJFx9xZ0qxb

8. Meirieu Philippe. "Innovation" [en ligne, sans date]

https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/innovation.htm

Dr M'naouer Nasri

Docteur en sciences de l'éducation

Inspecteur général de l’éducation

Formateur au centre international de formation de formateurs

et d’innovation pédagogique (CIFFIP) - Carthage