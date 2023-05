Inclusion numérique: 10 candidats en finale ce mercredi pour les prix Race Ichmilni

Ils seront dix porteurs de projets, de diverses régions de Tunisie, en dernier round de leur compétition du Race Ichmilni. Lancé en juillet dernier par Enactus Tunisia et Tunisie Telecom, en vue de promouvoir l’inclusion numérique auprès des jeunes de 18 à 35 ans, dans les régions. La phase finale opposera 10 candidats en deux catégories à savoir un niveau avancé et un niveau émergent, présentant une idée de projet.

Chacun des finalistes aura 3 minutes pour pitcher son projet et 5 minutes de questions réponses. A l’issue de cette Finale, le Panel de jury d'experts et de chefs d'entreprises sélectionnera un champion Early Stage et un champion Advanced Stage qui gagneront les Awards du «Race Ichmilni».

Les Awards

Catégorie 1: Idée de projet/ Prototype

• Cash Prize pour les lauréats

• Formation et mentoring

Catégorie 2 : Startup

• Cash Prize pour les lauréats

• Coaching, mentoring et matching avec des accélérateurs

«Race Ichmilni»: une grande motivation

Dans le cadre de son axe de Responsabilité Sociétale, TUNISIE TELECOM a lancé le 4 juillet dernier un programme majeur du nom de «Ichmilni», visant à instaurer l’inclusion numérique sur tout le territoire tunisien et a également avec son partenaire depuis plus de quatre ans, Enactus Tunisia, lancé la compétition « Race Ichmilni » placée sous la thématique de «L’inclusion numérique dans les régions» à l’attention de toute personne :

• âgée entre 18 et 35 ans : La participation peut être individuelle ou par équipe ne dépassant pas 5 personnes.

• ayant une idée ou un projet (en phase de prototypage ou en cours de lancement d’une start-up ou ayant une plateforme qui ne dépasse pas les 2 ans) abordant des questions sociales et économiques, répondant aux problématiques liées à l’inclusion numérique des régions et au moins à un des objectifs de développement durable;

Cette compétition a pour objectif d'accompagner les porteurs d'idées et les entrepreneurs tunisiens à développer des projets innovants répondant aux enjeux majeurs de connectivité dans le pays.

Race «Ichmilni» a accueilli 45 idées de projets en Early Stage et en Advanced Stage. Après dépouillement, seuls 10 projets, des 2 catégories susmentionnées, ont pu accéder à la phase de bootcamp de 6 semaines pour suivre des sessions de formation et de coaching pour développer leurs idées et leurs projets.

La finale comprendra les 10 candidats retenus qui auront à pitcher leurs projets devant un jury de chef d’entreprises, de cadres dirigeants et d'experts.

Etant précisé que c’est la troisième race qu’Enactus Tunisia et TUNISIE TELECOM lancent ensemble. Ces race (Compétitions) sont destinés aux jeunes porteurs d’idées ou de projets de toutes les régions de la Tunisie focalisant sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux et utilisant la technologie et le numérique pour un développement global, durable, équitable et inclusif contribuant à la réalisation d’un ou plusieurs des ODD. Le premier lancé en 20219 vait pour thématique : Tech For Social Good. Le deuxième lancé en 2021 avait pour thématiqueTech4 Covid.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d’entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d’eux des leaders entreprenants et responsables.

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur:

Site Web: http://www.enactus.org.tn

Facebook: https://www.facebook.com/EnactusTunisie/