Les investissements, l'innovation dans les technologies vertes et l'enrichissement de l'enseignement au cœur du rapport Développement Durable 2021/22 d’Epson Europe

Epson Europe annonce la publication de son rapport Développement Durable 2021/222.

Epson Europe annonce la publication de son rapport 2021/22 sur le développement durable. Le rapport détaille les progrès de l’entreprise en faveur du développement durable et les actions mises en place pour fournir des produits qui soutiennent les ambitions de ses clients en matière de développement durable. Le rapport aborde également les programmes qui visent à enrichir l’éducation grâce aux technologies et à comprendre les impacts du changement climatique.

S’appuyant sur des référentiels internationaux tels que les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, Epson s’engage à investir 770 millions d’euros pour réaliser la transition vers des sources d’énergie renouvelables, réduire ses émissions mondiales afin de respecter la limite de réchauffement de 1,5°C fixée par le GIEC et se dispenser des ressources souterraines d’ici 2050. L’entreprise innove et propose des solutions de réduction de déchets, des technologies Zéro Chaleur et des produits conçus de manière à prolonger leur durée de vie, et à favoriser leur réutilisation et leur recyclage.

« Alors que les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus manifestes et sévères, les appels à l’action pour un développement durable n’ont jamais été aussi forts. Epson s’investit pleinement - tant financièrement que stratégiquement - pour un avenir plus durable. Nous agissons en faveur du changement, nous proposons les solutions client et nous sensibilisons le public à la nécessité de créer un monde de plus en plus durable. » Yoshiro Nagafusa – président directeur général d’Epson Europe B.V.

Notre approche en matière de développement durable

Le rapport Développement Durable 2021/22 d’Epson Europe explore la démarche d’Epson en la matière dans tous les aspects de ses opérations, incluant l’énergie, la chaîne d’approvisionnement, et au travers de la fermeture de la boucle des ressources.

Énergie durable – Les mesures prises en 2021/22 démontrent qu’Epson : est en bonne voie pour atteindre son engagement global de 2021 de recourir à 100 % d’électricité renouvelable en 2023 ; est en phase de transition vers un mix énergétique de sources solaires, éoliennes, géothermiques et hydroélectriques ; voit toutes ses entités commerciales européennes déjà alimentés par des énergies 100 % renouvelables. Cela permettra de réaliser, une économie estimée à 36 000 tonnes d’émissions de CO2 par an à partir de 2023.

Chaîne d’approvisionnement – Epson se consacre à la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement à faible empreinte environnementale. En 2021/22, les actions suivantes ont été mises en œuvre : Réduction des émissions de CO2 de sa flotte automobile, avec la transition vers des véhicules électriques, hybrides et à faibles émissions ayant permis de réduire les émissions par voiture à moins de 105 g CO2/km ; Optimisation du chargement des palettes, pour atteindre une augmentation de 9,9 % des mètres cubes transportés par palette ; Passage du fret aérien au fret maritime avec l’ouverture d’un nouvel entrepôt, ce qui a permis d’économiser plus de 6,8 millions de kg de CO2.

Technologies à impact environnemental réduit

Au-delà de ses propres activités, Epson s’engage à développer des technologies qui aident ses clients à atteindre leurs objectifs de développement durable. L’entreprise a mis sur le marché des solutions spécialement conçues pour réduire l’impact de ses clients, telles que:

• Les imprimantes EcoTank, qui contribuent à réduire les déchets plastiques : avec plus de 70 millions d’unités vendues, cette solution a entraîné une réduction significative de l’utilisation du plastique, l’un des principaux composants des cartouches d’encre.

• Les technologies Zéro Chaleur, telles que les imprimantes Jet d’Encre Professionnel Micro Piezo d’Epson, jusqu’à 83 % plus économes en énergie que l’impression laser.

• La technologie PaperLab, qui crée une économie circulaire de recyclage du papier, tout en réduisant la consommation d’eau, de papier et d’énergie.

Dans le cadre de son engagement en faveur d’une innovation ouverte, aux services des individus et de la planète, Epson travaille sur les bioplastiques afin d’accroître leur utilisation dans la fabrication de produits. Au sein d’un consortium, l’entreprise travaille à la mise au point d’un plastique issu de la biomasse, développé à partir d’algues marines, avec l’ambition d’en fournir 200 000 tonnes par an d’ici 2030. Epson explore également l’utilisation de métaux en poudre dérivés de déchets dans l’impression 3D - afin de créer une infrastructure circulaire dans des domaines tels que la fabrication de composants automobiles et électriques.

La technologie au service de l’éducation

L’éducation est un volet essentiel de la stratégie commerciale d’Epson, considérée comme un puissant levier pour créer un avenir plus durable. L’entreprise œuvre à la sensibilisation de ses collaborateurs, ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients et la Société dans son ensemble.

Ces activités auprès des communautés élargies sont notamment axées sur les enfants et les jeunes. En Europe, par exemple, Epson a lancé son programme éducatif « New Horizons ». Conçu pour sensibiliser 10 000 écoliers, le programme leur fournit les informations et technologies qui les aideront à donner un sens afin qu’ils comprennent les événements qui se déroulent et à mieux comprendre l’impact de leurs actions.

Epson s’engage également à sensibiliser le public lors d’événements tels que les conférences COP des Nations Unies. L’entreprise a lancé son Baromètre de Réalité Climatique lors de la COP26 au Royaume-Uni en 2021 et l’a reconduit en 2022 pour la COP27 en Égypte. Le Baromètre capte la sensibilisation, les comportements et les actions associés au changement climatique de dizaines de milliers d’individus dans le monde - pour soutenir une prise de décision gouvernementale, industrielle et individuelle plus éclairées.

Distinctions et certifications

Le rapport détaille également la manière dont Epson se positionne par rapport aux principaux standards de référence mondiaux. En 2021/22, les distinctions obtenues ont été :

• L’inclusion pour la deuxième année consécutive dans la liste « A » Climate Change et Water Security du CDP ;

• Le statut Platinum d’EcoVadis pour la troisième année consécutive ;

• La poursuite de notre adhésion à la Responsible Business Alliance (RBA) ;

• L’inclusion dans l’indice FTSE4Good pour la 19 ème année consécutive.

Henning Ohlsson, Directeur RSE, Epson EMEAR, déclare : « La mission d’Epson est d’apporter une contribution positive à la société, d’assurer un avenir plus durable, et de redonner davantage que ce que nous prenons. Ce rapport témoigne de réels progrès, mais rappelle aussi qu’il reste encore beaucoup à faire. Nous sommes toutefois convaincus que des investissements ambitieux, une innovation continue et des efforts soutenus pour enrichir l’éducation permettront de créer un monde plus durable. »