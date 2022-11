Les multifonctions Epson WorkForce Enterprise remportent le prestigieux label BLI Security Validation Testing de Keypoint Intelligence

Epson annonce que sa gamme de multifonctions WorkForce Enterprise a reçu le label BuyersLab (BLI) Security Validation Testingseal for DevicePenetration de Keypoint Intelligence, attestant ainsi de l’extrême sécurité du firmware d'Epson.

Il s’agit d’une reconnaissance indépendante et hautement respectée pour les périphériques de bureau de l’Internet des Objets (IoT) tels que les imprimantes et les scanners, et est attribuée aux équipements qui satisfont à des critères et tests rigoureux. Les tests DevicePenetration sont réalisés à la fois par des outils automatiques et une évaluation manuelle au cours desquels des experts de sécurité certifiés recherchent d'éventuelles vulnérabilités dans le firmware/le système d’exploitation des équipements, les ports, les protocoles d’impression, les pages Web intégrées, les modes de connexion, etc., en essayant de pirater l’imprimante.

« Notre pentesting est conçu pour sonder la robustesse du firmware et du système d’exploitation, et ce afin de déterminer la présence de vulnérabilités qui pourraient permettre à une personne malveillante d'accéder au multifonction et au réseau plus étendu » explique Jamie Bsales, directeur Office Workflow and Security Analysis, Keypoint Intelligence. « Le firmware de la gamme Epson WorkForce Enterprise rejoint un groupe restreint qui nous a démontré qu'avec la bonne configuration, les équipements présentent un faible risque d’attaque. »

Keypoint Intelligence est reconnu en tant qu’analyste et laboratoires de test de premier plan. Ses évaluations de la sécurité des équipements IoT sont rigoureuses ; seuls les équipements les plus sûrs répondent à ses exigences strictes.

Se voir décerner le label BLI Security Validation Testing constitue une étape majeure, compte tenu de la multiplication des équipements IoT utilisés dans les entreprises du monde entier. Dès qu'ils sont connectés à un réseau, ces éléments peuvent présenter une vulnérabilité et un point d’entrée.

Selon Gareth Jay, Epson: « Se voir décerner le label BLI Security Validation Testing par Keypoint Intelligence confirme que nos imprimantes Jet d'Encre Professionnel sont non seulement efficaces mais aussi hautement sécurisées. Avec les millions d’équipements IoT connectés à des réseaux du monde entier, un seul point faible peut suffire à percer l'armure d'une entreprise. Il est maintenant démontré qu'Epson n’en fait pas partie.

Dans un monde où des pirates peuvent accéder à l'ensemble d'une entreprise via un seul point d’accès compromis, on ne saurait prendre ce problème suffisament au sérieux. »

Ce label, valide pour une durée de deux ans, a été attribué au firmware des modèles suivants:

• Epson WF-C21000

• Epson WF-C20750

• Epson WF-C20600

• Epson WF-M21000

À propos de Keypoint Intelligence

Depuis 60 ans, les clients du secteur de l’imagerie numérique font confiance à Keypoint Intelligence pour des tests pratiques indépendants, des données de laboratoire et des études de marché approfondies pour valider la pertinence de leur approche commerciale et de leurs produits. De par son indépendance et grâce à sa solide expérience, Keypoint Intelligence est reconnue comme la source indépendante la plus fiable du secteur en matière d'informations, d'analyses et de récompenses. Les clients s’appuient régulièrement sur ces solides connaissances pour accompagner leurs prises de décision et leur stratégie, stimuler les ventes au quotidien, parfaire l’excellence opérationnelle afin de maximiser les objectifs commerciaux et d'augmenter les résultats. En étant résolument orientée clients, Keypoint Intelligence continue de parfaire son approche à mesure que l'industrie évolue. Keypoint Intelligence élargit son offre de service en faisant évoluer ses méthodes tout en prenant en compte et en accompagnant de façon étroite la transformation des fabricants, des canaux et de leurs clients dans le secteur de l'impression et de l'imagerie numériques.