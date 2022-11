Grâce à sa technologie Jet d'Encre Professionnel, Epson se retire du marché de l'impression laser

Epson réaffirme son engagement sans réserve en faveur de l’impression jet d’encre pour la bureautique en mettant fin à la commercialisation d'imprimantes laser dans le monde d’ici 2026, soulignant la capacité limitée de cette technologie à réaliser des progrès significatifs en matière de développement durable.

Elle se consacre désormais entièrement à l'impression jet d'encre et dévoile à cette occasion une nouvelle gamme de modèles professionnels de 40 à 60 ppm, offrant ainsi un ensemble complet de solutions d’impression Jet d'Encre Professionnel Zéro Chaleur.

Cette décision, qui intervient un an après l’annonce par Epson d’un investissement de 100 milliards de yens dans l’innovation, est motivée par le plus grand potentiel de la technologie jet d’encre pour réaliser des avancées significatives en matière de développement durable. Les deux technologies fonctionnent différemment : le laser a besoin de chaleur pour fusionner le toner sur une page, tandis que le jet d'encre est une technologie à froid qui nécessite moins d'énergie pour fonctionner.

Rob Clark, vice-président senior d'Epson EMEA, déclare : « Notre décision de quitter le marché du laser était inévitable. En tant qu’entreprise, nous nous sommes engagés à innover et à agir de manière responsable. Les imprimantes laser ne remplissent pas cette condition : elles consomment plus d’énergie que les imprimantes Jet d’Encre Professionnel et nécessitent plus de consommables. Notre activité en matière d'impression se concentrera à 100 % sur la technologie Jet d’Encre Zéro Chaleur, en tirant partie de notre technologie pour fournir des solutions d’impression efficaces et à moindre impact environnemental à nos partenaires et utilisateurs finaux. »

Le marché du jet d’encre professionnel devrait croître au détriment du laser

Selon IDC, le marché des imprimantes professionnelles utilisant la technologie jet d’encre devrait croître de 5,1 % par an en Europe, par rapport à une tendance à la baisse de -0,4 % d’une année sur l’autre pour l’impression laser [1]. Les dernières études IDC relèvent également que 88 % des décideurs en matière de matériel informatique considèrent désormais la consommation d'énergie et les déchets (87 %) comme des critères « extrêmement » ou « très » importants lors du choix de nouveaux périphériques d’impression [2].

La nouvelle gamme Epson Enterprise La nouvelle gamme WorkForce Enterprise AM complète la gamme d’imprimantes professionnelles d’Epson et s'appuie sur la technologie piezo Zéro Chaleur d'Epson. Destinée au marché intermédiaire, cette nouvelle gamme offre des vitesses d’impression de 40 à 60 ppm. Grâce à leur empreinte au sol améliorée et à leur conception légère, ces solutions d’impression permettent de limiter l'utilisation de ressources lors de la production et de l’expédition. Cette taille réduite leur permet également de s’intégrer facilement dans les bureaux et faire gagner de l’espace aux utilisateurs. Leurs cartouches d'encre haute capacité réduisent également l’utilisation de matériaux, l’expédition, le stockage et la gestion des consommables en fin d’utilisation, ainsi que les temps de maintenance.

Louis Bernard, directeur commercial de la division bureautique, Epson France déclare : « Ces nouvelles solutions d’impression complètent notre gamme de solutions d’impression Jet d’Encre Professionnel à destination de toutes les entreprises, des petits groupes de travail aux grands comptes. Quelle que soit la demande d’impression, nous proposons une solution d’impression adaptée. Nous sommes très fiers de proposer à nos partenaires et à nos clients une technologie qui fait vraiment la différence en matière de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de CO2. Chaque entreprise qui opte pour la technologie jet d'encre contribue à une Société plus durable. »

