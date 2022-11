Le Groupe QNB organise une cérémonie en l'honneur des gagnants des prix pour assister aux matchs de la Tunisie dans la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Le groupe QNB, supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ au Moyen-Orient et en Afrique, vient de célébrer le succès de ses campagnes promotionnelles organisées à l'occasion de la Coupe du Monde sous le slogan « Vivons-la ».

Le groupe a également félicité les gagnants de Packs voyage QNB avec billets d'avion, hébergement et tickets d’accès pour assister aux matchs de à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Cette cérémonie a été organisée par le groupe, en présence de M. Lotfi Dabbabi, Directeur Général de QNB, S.E. Saad ben Nasser Al-Humaidi, Ambassadeur de l'Etat du Qatar auprès de la République Tunisienne, M. Mansour Al-Khater, Directeur Général de Ooredoo Tunisie, et Mme Rasha Mohammed, Directrice de Qatar Airways en Tunisie, ainsi que de nombreux employés et clients de la banque.

La cérémonie a été marquée par la présence de l’invité d’honneur Youssef Msakni joueur tunisien et capitaine de l'équipe nationale qui a procédé à la remise des prix aux gagnants qualifiés pour le tirage.

La campagne « Vivons-la » traduit l'engagement de la banque à soutenir les efforts de l'Etat du Qatar en vue de donner une version historique à la Coupe du Monde. Elle s'inscrit par ailleurs dans le cadre des diverses initiatives, activités et manifestations organisées par le groupe QNB dans plusieurs de ses succursales à l’étranger telles que celles établies en Égypte et au Soudan, s’agissant du tout premier tournoi organisé aussi bien au niveau local qu'au Moyen-Orient.

A cette occasion, M. Lotfi Dabbabi, Directeur Général de QNB Tunisie a déclaré : « Nous sommes fiers du rôle du groupe QNB en tant que supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ au Moyen-Orient et en Afrique, et il ne fait aucun doute que ces campagnes promotionnelles contribueront à renforcer la position du groupe en tant qu'institution financière mondiale dans son soutien à de nombreuses compétitions sportives locales et internationales. Ces campagnes promotionnelles témoignent également de la détermination de la banque à faire vivre une expérience bancaire qui dépasse les attentes de nos clients durant la Coupe du monde de football du Qatar 2022 et bien au-delà ».

Le groupe QNB, désigné comme étant la marque bancaire ayant le plus de valeur dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, se réjouit d'être le supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ au Moyen-Orient et en Afrique.

QNB Tunis est implanté dans 13 gouvernorats à travers 34 agences, dont deux bureaux pour la clientèle FIRST à l'avenue Mohammed V à Tunis et à Sousse, et trois centres d'affaires destinés aux entreprises à Tunis et à Hammam-Sousse, en plus de 4 bureaux de change (3 bureaux à l'aéroport de Tunis-Carthage et un bureau à l'aéroport de Djerba).