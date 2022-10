QNB annonce ses préparatifs pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

La plus grande institution financière du Moyen-Orient et de l’Afrique, a annoncé les plus importants événements, services et produits digitaux qui seront lancés en Tunisie pendant la période de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Ces initiatives et événements s’inscrivent dans le cadre de la volonté de la banque d’offrir une expérience bancaire unique à ses clients passionnés de football, notamment en décorant les façades internes et externes de la banque d’un design spécial pour la Coupe du Monde de la FIFA™ en plus de plusieurs activités pour les employés de QNB.

La banque offre également des packs avec les billets d’avion et l’hébergement pour une période de 8 jours ainsi que les tickets pour assister aux matchs de la Tunisie.

La banque a également lancé la carte QNB Visa Gold conçue avec le design de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 ™, QNB est la première banque à émettre des cartes avec le logo de la Coupe du Monde afin d’offrir aux clients une expérience inspirée du plus grand événement de football au monde. Des événements seront aussi organisés à l’occasion du tournoi au «Mall of Sousse» ainsi que des jeux électroniques sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook.

A noter que QNB est présente sur 13 gouvernorats et dispose d’un réseau de 34 agences, dont deux agences QNB First à Tunis sur l’avenue Mohammed V à Tunis et à Sousse Zayatine, 3 centres d’affaires pour les entreprises à Tunis et Hammam-Sousse, et 4 bureaux de change (3 bureaux à l’Aéroport de Tunis Carthage et un bureau à l’aéroport de Jerba).

Le groupe QNB, est fier de sa participation en tant que Supporter Officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ pour le Moyen-Orient et l’Afrique, est présent dans plus de 30 pays répartis sur trois continents offrant les services bancaires les plus développés à ses clients.

Le groupe emploie plus de 27 000 collaborateurs dans plus de 1 000 implantations et 4 700 distributeurs automatiques des billets.