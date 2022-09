Epson dévoile six nouveaux projecteurs pour les férus de cinéma, d’évènements sportifs et de jeux vidéo

Ces nouveautés réparties dans trois gammes de produits offrent un plus grand éventail de possibilités pour une expérience sur grand écran adaptée à tous les budgets.

Epson lance six nouveaux projecteurs home cinéma parfaits pour les cinéphiles et les amateurs de sport et de jeux vidéo à la recherche d’une expérience grand spectacle plus immersive. Ces nouveaux projecteurs, qui vont contribuer à développer la position de leader d’Epson sur le marché de la projection 1, offrent des caractéristiques de pointe à des prix variés adaptés à toutes les bourses. Qu’il s’agisse de projecteurs d’entrée de gamme au design élégant et dotés de la technologie WXGA, de projecteurs 4K PRO-UHD avec Android TV intégré ou du projecteur Epson EpiqVision Ultra 4K PRO-UHD, il existe une solution pour chaque budget.

Les projecteurs EpiqVision Ultra EH-LS800Bet EH-LS800Wsont les premiers modèles à super ultracourte focale d’Epson pour un positionnement encore plus proche du mur. Disponibles en noir ou blanc, ces projecteurs allient à la perfection luminosité élevée, excellente qualité d’image et grande polyvalence en exploitant tout le potentiel de la technologie de source lumineuse laser d’Epson. Grâce à leur positionnement à proximité du mur et à leur résolution 4K PRO-UHD 2qui diffuse des images nettes et précises, ils se substituent parfaitement aux téléviseurs traditionnels. Tous les salons pourront en profiter, même les plus petits espaces : ses tailles d’image flexibles vont de 80 ” à 150 ” pour une installation commençant à 2,3 cm 3seulement du mur. Compagnons idéaux des émissions TV, des films et des événements sportifs, ils sauront aussi se rendre indispensables pour les joueurs : ils sont équipés d’un nouveau port dédié aux jeux vidéo qui offre une latence d’entrée inférieure à 20 ms.

En outre, son système d’exploitation Android TV intégré assure le streaming et la diffusion tout en offrant des fonctionnalités de contrôle intelligent. Enfin, ses haut-parleurs YAMAHA proposent une expérience audio complète : il n’est plus nécessaire d’être équipé de haut-parleurs externes supplémentaires pour profiter d’un son puissant et enveloppant.

Les modèles EH-TW6150et EH-TW6250sont des projecteurs 4K PRO-UHD d’entrée de gamme présentant un nouveau design tout en courbes élégantes. Grâce au lens shift vertical, il est aisé de profiter des films les plus récents et des événements sportifs n’importe où dans la maison. Le projecteur EH-TW6250 est également équipé d’Android TV pour un streaming fluide. Les afficionados de jeux vidéo ne sont pas en reste : grâce à une latence d’entrée inférieure à 20ms, ils bénéficieront d’une expérience de jeu rapide et réactive.

Ces projecteurs sont parfaits pour les cinéphiles et les amateurs de jeux vidéo qui recherchent une résolution d’image allant jusqu’à la 4K PRO-UHD, le tout à un prix abordable.

Deux nouveaux projecteurs d’entrée de gamme multitâches constituent une nouvelle gamme «hybride» idéale pour le télétravail. Le format compact des CO-FH02et CO-W01facilite leur transport d’une pièce à une autre, pour une utilisation flexible. Leur design épuré leur permet de s’adapter à tous les environnements sans transiger sur la taille d’image immersive. Le modèle CO-W01 offre une résolution WXGA tandis que le CO-FH02 est Full HD. Ce dernier est également doté d’Android TV pour une diffusion en streaming de films, d’émissions TV et de contenus directement depuis le projecteur.

Paul White, responsable de la gestion des produits, division projection vidéo, Epson Europe souligne : «Avec le lancement de ces six nouveaux produits, il y a vraiment un projecteur qui convient à chaque utilisateur. Que vous cherchiez une solution flexible et simple d’utilisation qui peut être facilement déplacée d’une pièce à l’autre ou à emmener au bureau, que vous vouliez rendre vos jeux vidéo plus captivants et immersifs, ou que vous envisagiez tout simplement de remplacer votre téléviseur, il existe une solution adaptée à tous les cas de figure, et pour tous les budgets».

Android TVTM est une marque déposée par Google LLC

1- Entre 2001 et 2021, 500 lumens et plus, à l’exclusion des téléviseurs sans écran, Future source Consulting – Perspectives du marché des projecteurs trimestrielles – Worldwide Analyzer CY21Q4

2- La technologie d’amélioration 4K déplace chaque pixel en diagonale pour doubler la résolution Full HD. La résolution est Full HD en mode 3D.

3- Distance entre le modèle EpiqVision Ultra EH-LS800B/W et le mur/taille de l’image

Taille de l’image et distance entre le mur et l’arrière du projecteur

80 ” - 2,3 cm

100 ” - 9,8 cm

120 ” - 17,3 cm

150 ” - 28,5 cm

4- Il n’existe aucune norme officielle de mesure de la latence d’entrée. Cette mesure est basée sur la méthode définie par Epson. Veuillez noter que chaque fabricant mesure la latence d’entrée de manière indépendante en utilisant ses propres méthodes et il est donc recommandé d’utiliser cette valeur à titre de référence uniquement. La latence d’entrée du projecteur varie en fonction des différences de signal d’entrée, des conditions de configuration, etc.