QNB Group annonce les préparatifs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022TM

Le CEO du Groupe QNB : « Il y aura une surprise unique dans les prochains jours »



« Nous avons tenu à la participation de nos succursales à l’étranger à cet événement mondial et historique »

Dans le cadre de son rôle de Supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ pour le Moyen-Orient et l'Afrique, le groupe QNB a annoncé ses préparatifs pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, et a mis en avant ses principaux événements, initiatives, produits et services passionnants prévus à l'approche de cet événement tant attendu, organisé pour la première fois au Moyen-Orient.

M. Abdulla Mubarak Al-Khalifa, CEO du groupe QNB, a souligné l'importance du rôle du groupe en tant que supporter officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2022™ au Moyen-Orient et en Afrique : " La banque a été un supporter officiel du comité de candidature qatari de 2010. Depuis lors, le groupe QNB s'efforce activement d'inculquer la culture du sport au niveau local, en mettant en avant sa marque d'institution financière qatarie de premier plan en soutenant de nombreux événements sportifs locaux et internationaux. Aujourd'hui, nous sommes témoins du résultat de nos efforts au fil des ans et nous consolidons nos responsabilités sociales à l'égard de cet éminent événement footballistique."

Dans ce contexte, M. Abdulla Mubarak Al-Khalifa a affirmé les efforts déployés par le Groupe durant cette période pour offrir une expérience nouvelle et unique qui passionnera les visiteurs venus du monde entier. Il a insisté sur la force et la capacité de nos institutions nationales reconnues mondialement à créer du changement et du développement dans le plus grand événement sportif au niveau local et international. Il s'agit de mettre en lumière une telle expérience d'une manière qui profite à notre institution et à notre pays bien-aimé, le Qatar, d'autant plus que ce tournoi sera une étape importante pour le Qatar et la région.

Comité supérieur des événements

Le Groupe a formé un comité spécial désigné pour organiser toutes les opérations de la FIFA pendant la période du tournoi afin d'offrir une expérience exceptionnelle.

Les préparatifs du Groupe pour le tournoi ont été testés pendant la Coupe arabe de la FIFA 2021™, et le comité travaille actuellement sur plusieurs campagnes pour souligner davantage le caractère unique du tournoi à travers ses succursales locales et internationales.

Initiatives au niveau les succursales à l’étranger

"Nous avons lancé plusieurs initiatives et activités dans plusieurs de nos succursales et filiales, notamment en Égypte, en Tunisie, au Soudan et en Indonésie, où chacune d'entre elles aura un aspect intérieur et extérieur unique conçu par la FIFA", a déclaré M. Abdulla Al-Khalifa.

Parallèlement à l'exposition de sa marque dans la région, le groupe QNB a également donné des détails sur l'exposition de sa marque à l'international, notamment ses écrans et ses bannières de bienvenue dans des lieux tels que l'aéroport international de Genève et l'aéroport international de Heathrow.

Le CEO du groupe QNB a souligné qu'il aura une empreinte unique cette année et une forte présence en collaborant avec diverses institutions et organisations pour mener des campagnes promotionnelles intensives dans tout le pays, qui devrait connaître un nombre de visiteurs sans précédent pendant le tournoi. Des zones telles que Lusail City, qui accueillera le match final, devraient attirer un nombre important de spectateurs autour des fans zones. Cela nous a poussés à intensifier nos efforts pour mettre en avant notre marque dans certains des endroits les plus animés, comme la station de métro QNB Lusail et le centre commercial Place Vendôme, le tout dernier centre commercial de luxe du Qatar, qui devrait attirer un grand nombre de fans de football."

Il a également révélé qu'un partenariat unique avec les médias sociaux et des célébrités internationales sera bientôt annoncé, ce qui met en évidence une nouvelle approche pour le groupe avec une orientation différente du contenu axée sur la promotion du tournoi et de ses événements.

Soutien des efforts de l’État

M. Abdulla Mubarak Al-Khalifaa également souligné que le groupe s'est employé à soutenir les efforts déployés par le pays pour accueillir le tournoi : "Nous avons assumé la responsabilité de soutenir les efforts continus déployés par le pays et de veiller à ce que le succès de l'organisation de cet événement soit atteint par tous les moyens. Nous consacrerons tous nos efforts au succès et à la pérennisation de cet événement prestigieux, et nous veillerons à ce que l'histoire s'en souvienne d'une manière qui reflète la culture, les institutions et l'identité qataries, qui seront toutes bien visibles pour tous."

Le Groupe a également collaboré avec le Comité suprême pour la livraison et l'héritage afin d'incorporer l'application de carte de fan "Hayya" au sein des distributeurs automatiques de QNB pour offrir une expérience plus facile et plus pratique aux utilisateurs.

M. Abdulla Al-Khalifa a également dévoilé plusieurs détails sur les préparatifs du Groupe et sur sa participation et sa présence à ce grand événement. Il a déclaré que dans le cadre des activités du Groupe, QNB participera aux fan zones de la FIFA, où un grand nombre de spectateurs se rassembleront pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, et où le Groupe participera à plusieurs activités, services et diffusions de matchs en direct pour que les fans puissent les regarder dans une atmosphère pleine de ferveur.

Festival des supporters de la FIFA

Il a déclaré que le groupe a entamé ses préparatifs pour le FIFA Fan Festival, qui accueillera plusieurs activités spéciales et uniques, et devrait devenir une attraction majeure pour tous les visiteurs et spectateurs. Les activités comprendront des événements parallèles, des projections de matchs en direct et d'autres préparatifs conçus pour satisfaire les clients et les non-clients. "Les FIFA fan festivals seront conçus de manière très futuriste et unique, ce qui les rendra exceptionnellement mémorables pour tous. Nous mettrons tout en œuvre pour que cette version soit remarquable pour tous".

M. Abdulla Al-Khalifa a également souligné les récentes initiatives visant à inclure tout le monde dans l'expérience, dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise. Il s'agit notamment de son récent partenariat avec le Centre Al Shafallah pour les personnes handicapées, qui vise à leur offrir la possibilité d'assister aux matchs de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ avec tous les supporters dans le but de promouvoir l'inclusion pendant le tournoi.

Il a ajouté que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts du Groupe en matière d'initiatives sociales et humanitaires, en offrant aux personnes ayant des besoins spéciaux la possibilité d'assister à certains des matchs les plus remarquables, tout en assurant leur sécurité et leur confort...

Un match de football amical pour les non-voyants

Le CEO du groupe a également souligné la collaboration avec le Qatar Social and Cultural Center for the Blind pour l'organisation d'un match de football amical lors de la Journée mondiale de la canne blanche comme une initiative encourageante visant à soutenir l'inclusion de tous.

En ce qui concerne la participation du personnel de QNB, M. Abdulla Mubarak Al-Khalifaa déclaré : "Nous nous sommes également attachés à rendre l'expérience unique pour notre personnel afin qu'il puisse faire partie de cet événement tant attendu".

Il a ajouté : "Nous avons travaillé côte à côte avec nos succursales et filiales dans la région et même au-delà sur plusieurs projets et initiatives de la FIFA, destinés au personnel, aux clients et aux fans de football".

Il a souligné que toutes ces initiatives mettront en évidence la présence de QNB en tant qu'institution financière de premier plan, et marqueront un ajout précieux aux événements du pays, invitant tous les fans de football à profiter des événements du groupe qui se dérouleront dans plusieurs zones pour apprécier cette expérience.

Campagnes publicitaires

Concernant les services et les campagnes publicitaires, M. Abdulla Al-Khalifa a déclaré : "Le Groupe a établi un plan complet depuis des années visant à développer ses services technologiques en vue de mieux servir la masse de visiteurs de manière distinctive et transparente pendant ce tournoi. Nous nous efforçons de réaliser une édition réussie de la Coupe du Monde de la FIFA™, c'est pourquoi nous avons voué l'ensemble de nos services, de nos produits numériques et de nos effectifs pour nous assurer que nous marquons notre présence avec excellence tout au long du tournoi.

Cela inclut la consécration de nos guichets automatiques en tant que fournisseur unique de guichets automatiques dans et autour des huit stades le long de nombreux autres endroits clés qui devrait accueillir un grand nombre de fans et de spectateurs."

M. Abdulla Al-Khalifa a mis en avant les campagnes, les événements et les offres exclusives que le groupe a organisées en collaboration avec la FIFA et d'autres partenaires pour les clients de QNB. Il s'agit notamment de plusieurs tirages au sort de billets, de conceptions uniques de cartes de crédit et de cartes prépayées, et d'événements dédiés aux fans de football sur les médias sociaux.

Il a également souligné le lancement de cartes de crédit spéciales conçues par la FIFA pour tous ses secteurs de clientèle. QNB a été la première banque à lancer des cartes spéciales à l'effigie de la FIFA pour chacun de ses secteurs, dans le but de faire partager à ses clients le plaisir du plus grand événement footballistique.

Chaque design mettait en relief un élément spécifique lié à la Coupe du Monde de la FIFA. Il s'agissait notamment du trophée officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, intégré à la quasi-totalité des cartes dans plusieurs modèles et tailles, ainsi que de diverses illustrations de joueurs de football et de gardiens de but, intégrées dans plusieurs couleurs et modèles, chacune étant conçue spécifiquement pour chaque catégorie de clients.

Le Groupe a également lancé récemment un design spécial de carte prépayée qui incorporait La'eeb, la mascotte officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™, où toutes les cartes prépayées numériques ont été mises à jour sur l'application iPhone Wallet qui sauvegarde toutes les cartes des clients sur l'iPhone. Cela donne aux clients un sentiment d'exclusivité et de caractère unique tout en leur faisant partager le frisson du football.