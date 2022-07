Terra delyssa: Une marque tunisienne au rayonnement international

Pendant plus de deux décennies, la consolidation, le déploiement, l’innovation ainsi que l’anticipation ont été les leitmotivs du groupe CHO, groupe oléicole intégré qui a bâti ses activités autour de l’arbre béni: l’olivier.

Fondée en 1996 par M. Abdelaziz Makhloufi, le Groupe CHO a élargi son spectre d’intervention pour être en mesure de couvrir à ce jour l’intégralité de la filière oléicole, de l’agriculture jusqu’à la distribution.

Aujourd’hui agriculteur, moulinier et producteur, CHO GROUP a conquis les marchés les plus défiants grâce à ses marques pionnières et est aujourd’hui présent dans plus de 50 pays.

CHO, à travers sa marque phare Terra Delyssa, ne cesse d’impressionner par son évolution, son engagement et ses innovations en adéquation avec les besoins et les attentes spécifiques de chaque marché.

Terra Delyssa, porte-étendard de l’excellence tunisienne

Terra Delyssa, un nom de marque inspiré de la reine Elyssa, fondatrice de Carthage, la plus méditerranéenne des figures de l’Histoire, porte en elle toute l’essence de cette huile de caractère.

Un véritable trésor tunisien qui a bien grandi autour des valeurs du groupe qui lui ont permis un déploiement incroyable aux quatre coins du globe… les huiles d’olive Terra Delyssa offrent un peu de la Tunisie à tous les palais du monde. En effet, Terra Delyssa est devenue, en 25 ans, le porte-étendard de l’excellence tunisienne. Terra Delyssa est le couronnement de tout un processus, d’une maîtrise de l’intégralité de la chaîne de valeur et une exigence perpétuelle et continue.

La reconnaissance de toute l’énergie déployée et du travail accompli vient des plus prestigieux concours internationaux. De New York à Tokyo, en passant par l’Espagne, Paris et Londres, les titres et les distinctions sont légion. Le concours à but non lucratif Mario Solinas, organisé par le Conseil Oléicole International (COI), représente le graal dans la sphère oléicole et a inscrit Terra Delyssa en lettres d’or dans son palmarès.

Authenticité et innovation, ce nexus crucial…

Une cueillette à la main, une huile d’olive douce et légèrement fruitée, une marque pionnière dans son domaine qui ne cesse d’épater et de se renouveler !

Grâce à sa qualité inégalée, son goût doux et légèrement fruité, Terra Delyssa est leader au Canada, 3e en France et dans le top 10 aux USA.

Première marque oléicole au monde à avoir lancé la traçabilité de bout en bout du champ au conditionnement et ce, sur l’ensemble de sa gamme. En effet, le consommateur peut suivre tout le cheminement du produit. Dans ce projet, CHO s’est appuyé sur un leader technologique mondial de premier plan, à savoir IBM, et sa solution blockchain d’IBM Food Trust. La plateforme IBM Blockchain, basée sur le cloud, fournit les capacités dont les clients ont besoin pour activer rapidement et développer, opérer, gérer et sécuriser avec succès leurs propres réseaux.

Par ailleurs, Terra Delyssa a lancé le Zéro Résidu de Pesticides, une première dans sa catégorie et un accomplissement de taille.

Une exigence poussée à son paroxysme !

Le groupe instaure également une politique environnementale en intégrant les enjeux planétaires dans sa stratégie de développement et les objectifs de développement durable dans sa démarche. Le groupe procède ainsi à la réduction de son Empreinte Carbonne à l’horizon 2025 à travers un ensemble de politiques, de choix et d’orientations. Un engagement de taille qui se fait dans la continuité des derniers lancements et qui renforce la nouvelle vision du groupe.

Une conscience environnementale exacerbée, un engagement technologique et un socle de valeur authentique et inaliénable, telles sont les clés de la réussite de Terra Delyssa.