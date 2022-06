STB signe une convention de partenariat avec la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA)

Dans le cadre de l’optimisation de ses services et prestations et de la multiplication des domaines d’activités faisant partie de son spectre d’intervention, la STB Bank a procédé, dans la journée du mercredi 22 juin à Tunis, à la signature d’une convention de partenariat avec la Régie Nationale des Tabacs et des Allumettes (RNTA).

Ce partenariat est une concrétisation du choix de la STB de s’orienter pleinement vers la digitalisation de ses produits et services. Cette digitalisation intervient au service de la transparence et de l’inclusion financière, deux principes et concepts fondamentaux motivant l’action de la STB Bank en tant que banque responsable et citoyenne.

Cette convention de partenariat est une illustration parfaite de la stratégie nationale de Decashing, de digitalisation des paiements. La STB Bank, a, en effet, été retenue dans le cadre d’une consultation lancée par la RNTA à destination des établissements financiers tunisiens. C’est grâce à ses importantes réalisations et avancées en matière de digitalisation du service bancaire et aux solutions qu’elle propose en la matière que la STB Bank est aujourd’hui devenue le partenaire exclusif de la RNTA. Un système de paiement électronique et des cartes co-brandées destinées aux titulaires d’autorisations d’exploitation de débits de tabac seront, ainsi, mis en place. La STB Bank se chargera, en ce sens, de mettre en place, en faveur de la RNTA, une solution monétique digitalisée de règlement des redevances d’achat. Il s’agit, en effet, d’un assouplissement inédit des modalités de règlement des factures RNTA auprès des centres de distribution.

Ce partenariat permettra, ainsi, d’avoir plus de proximité avec les titulaires d’autorisations d’exploitation de débits de tabac et de fluidifier les services qui leur sont destinés grâce à une organisation optimale et simplifiée.

L'objectif est d’appuyer la transparence dans le domaine des transactions et des finances publiques en application de l’article 45 de la loi de finances 2022 qui encourage le decashing et le recours aux moyens de paiement électronique. L’idée est d’accélérer et de fluidifier la digitalisation des flux financiers reliant l’Etat tunisien aux différents intervenants et acteurs économiques. Un domaine d’activité où la STB est disposée à proposer sa contribution grâce à son offre et à sa connaissance approfondie et poussée des nouvelles technologies en matière de dématérialisation et de digitalisation et de pilotage des données.