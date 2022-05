Wassila Ben Ammar et Bourguiba, entre récit et romance

La saga continue. Wassila Ben Ammar, compagne d’Habib Bourguiba avant de l’épouser en 1962, ne cesse d’inspirer historiens, biographes et romanciers. Jusqu’à son divorce en 1986, elle avait régné en Première Dame de Tunisie. Son décès, en 1999, à l’âge 87 ans, n’a guère fait oublier son ascendance, depuis les années 1940, sur le Combattant suprême, ni le rôle qu’elle avait joué, dans les coulisses, comme en public, dans la vie politique tunisienne. Maher Kamoun s’y exerce, avec talent, dans un ouvrage qu’il lui consacre sous le titre de «La Méjda et le Le Zaïm, Amour du pouvoir et pouvoir de l’amour».

Juriste, énarque, haut fonctionnaire, il avait exercé sa plume à la faveur de précis juridiques Traité de Droit sur la Fonction publique…) puis d’un «Bourguiba, ombres et lumières» et «La régence de Tunis sous le règne des Beys». Mais, sa véritable vocation il a trouvera dans un genre prisé de récit historique romancé. Coup sur coup, il nous fait découvrir «Lella El Baya Qmar», «Abou El Mahasen El Wazir Youssef Saheb Ettabaâ», «La dérive des Husseintes» et «Le sang coule au Bardo». Dans cette passionnante série, Wassila Ben Ammar et son idylle avec Bourguiba vient en consécration républicaine d’une galerie de portraits jusque-là monarchique.

Qu’est-ce qu’on ne savait encore de Wassila alors que tout semble avoir été dit et écrit? Beaucoup, en fait. S’appuyant sur une riche documentation, Maher Kamoun croise l’histoire de la Tunisie au long du XXème siècle, avec celle Wassila et de Bourguiba. Le politique se mêle avec le personnel, le public, avec le privé, l’intime se révèle. Tout y passe. Des légendes sont battues en brèche, des vérités sont mises en exergues et tant de souvenir sont exhumés.

Si les faits sont établis, les dialogues sont imaginés par l’auteur. Au fil de 680 pages, on ne se lasse pas de visiter les arcanes de la société tunisienne, la vie d’une grande famille tunisoise, le mouvement national et ses tiraillements, l’accession à l’indépendance et les décennies de Bourguiba au pouvoir. Des photos viennent en appui, illustrer toute cette actualité mouvementée.

Le génie de Bourguiba et le sens très politique de Wassila resteront légendaires. Sans jamais voulu livrer ses secrets, Wassila est partie avec sa boîte à pandore. Elle restera énigmatique.

Un roman de vie à lire.

La Méjda et le Le Zaïm

Amour du pouvoir et pouvoir de l’amour

Par Maher Kamoun

2022, 680 pages, 70 DT