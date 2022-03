Israël sans Swift et l’occupation est terminée !

«La guerre n’est pas une maladie… c’est un mal insupportable parce qu’il vient aux hommes par les hommes.» (Jean-Paul Sartre)

Par Mohamed Larbi Bouguerra - Toute guerre est condamnable et abominable disaient les Grecs Anciens. Celle qui se déroule actuellement en Ukraine est peut-être plus dramatique encore car la menace nucléaire plane. Il n’en demeure pas moins que ce conflit a attiré l’attention de l’opinion internationale sur la Palestine occupée et soumise à un apartheid d’un autre âge – et qui subit une guerre de plus de soixante-dix ans- dans un parfait déni du droit international, malgré les nombreux votes de condamnation de l’aréopage onusien et en dépit de l’opprobre de l’opinion mondiale. Nul n’accepte cette inique règle des « deux poids, deux mesures ».

Une guerre sans fin?

Ainsi, au cours du mois de février 2022, sept Palestiniens ont été assassinés par l’armée israélienne en Cisjordanie. Dans le sud des territoires occupés, un adolescent a été tué alors qu’il tentait de lancer un cocktail Molotov sur des véhicules militaires et un étudiant a été tué, victime d’une embuscade tendue par l’armée israélienne. Lundi 28 février 2022, après environ six mois au cours desquels l’armée a rarement mis les pieds dans le camp de réfugiés de Jénine, elle a entrepris d’arrêter un Palestinien recherché pour « terrorisme » Imad Abou al Hija. Le père d’Imad, Jamal, est en prison, condamné à perpétuité lors de la 2ème Intifada au cours de laquelle il a perdu un bras et un œil. Des policiers israéliens grimés en Palestiniens (mista’arvim) ont pénétré dans le camp à bord de véhicules avec plaques palestiniennes. Ils ont pris d’assaut, la nuit, la maison d’Imad Abou al Hija qu’ils ont arrêté. Des dizaines de Palestiniens ont déversé un déluge de pierres et de Molotov sur les voitures de l’escouade de barbouzes. Des Palestiniens armés les ont poursuivis en voiture. Les snipers de l’occupant sioniste ont tué un ancien prisonnier palestinien et assassiné un jeune de 18 ans non armé lors de cette équipée nocturne dans le camp. (Amos Harel, Haaretz, 4 mars 2022). Les Palestiniens subissent depuis plus de 70 ans les agressions, les expulsions, la négation de leurs droits par la puissance de l’occupation israélienne. Ils constatent chaque jour qu’Israël continue agressions, assassinats et destructions de maison en toute impunité.

Comment arrêter ces horreurs?

Gideon Levy a la solution : appliquer à Israël les sanctions visant aujourd’hui la Russie. Il écrit : « Imaginez qu'Israël envahisse une fois de plus la bande de Gaza avec le cortège des habituelles tueries, destructions et ruines. Des dizaines de milliers de civils fuient pour sauver leur vie après avoir perdu le peu qu'ils avaient. Les bâtiments s'effondrent comme des châteaux de cartes - et Israël continue comme à son habitude : les pilotes bombardent, les chars avancent, les médias et la population israélienne applaudissent. Soudain, la communauté internationale prend une décision : Si Israël ne se retire pas immédiatement, il devra faire face à des sanctions. Si la bande de Gaza ne devient pas immédiatement une zone d'exclusion aérienne et de bombardement, tous les vols à destination et en provenance d'Israël seront annulés. Israël essaie de faire un pied de nez comme d'habitude, en invoquant les arguments de la légitime défense, du terrorisme et de l'Holocauste - et le monde sort la nouvelle arme de l'apocalypse : il coupe Israël du système international de transfert bancaire et de communication. Israël est sans SWIFT. Ce qui est juste pour l'envahisseur de l'Ukraine est juste pour l'envahisseur de la bande de Gaza. Sans SWIFT, Israël imploserait immédiatement. Peut-être que le géant russe… pourrait le supporter pendant un certain temps, mais pas Israël. En quelques jours, les capitaines de l'économie viendraient voir les chefs du gouvernement et de l'armée et leur diraient : Arrêtez maintenant. C’est insupportable Tout comme les chefs d'entreprise de l'Afrique du Sud de l'apartheid sont venus voir le gouvernement blanc et lui ont dit : Arrêtez. La seule question qui reste est de savoir combien de temps encore l’armée israélienne va continuer à détruire la bande de Gaza. Un jour ? Deux jours ? Une semaine ? Les soldats israéliens se retireraient, le siège serait levé, Gaza s'ouvrirait, pour la première fois depuis des années. Tout cela en un seul mouvement SWIFT. »

Un nouvel ordre mondial?

Tout ceci était inimaginable il y a quelques jours, note Levy qui se demande si un nouvel ordre mondial n’est pas en train de voir le jour : « À toute agression brutale contre des personnes sans défense et à tout acte de conquête, la communauté internationale répondra par des mesures politiques et économiques punitives. Les chars ne sont pas nécessaires pour faire bouger des États intransigeants tels qu'Israël. Un aéroport international Ben-Gourion fermé et des distributeurs automatiques de billets vides feront l'affaire, certainement ici, dans cet État fragile et complaisant. Les Israéliens n'accepteront pas de payer éternellement un prix personnel pour des campagnes de destruction à Gaza, au Liban, en Syrie ou en Cisjordanie occupée. »

Levy est sûr de son fait : Israël ne résisterait pas à de telles sanctions !

Associer Israël et sanctions

« L'indifférence des Israéliens face à ce que leur pays et leur armée sont en train de perpétrer sera immédiatement remplacée par l'inquiétude et la peur pour leurs porte-monnaie. Même les plus grands patriotes, les plus invétérés, les plus fervents adeptes de la guerre militaire, y repenseront. La question est de savoir si la communauté internationale le supportera. C'est une chose de punir la Russie, mais Israël ? Le chouchou de l'Occident ? Qui oserait ? Les mots "Israël" et "sanctions" n'ont jamais été associés auparavant. Jusqu'à présent, personne n'a jamais pensé à punir réellement Israël pour son mépris permanent et arrogant des résolutions des organismes internationaux…Peut-être qu'après la Russie, il ne sera plus possible de tout pardonner à Israël. Peut-être le monde se réveille-t-il. »

Les « bons » cotés de la guerre….selon les sionistes !

Gideon Levy poursuit : « Dans un pays où même la guerre en Ukraine est considérée comme une opportunité commerciale et sioniste - voir les déclarations de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked sur l'opportunité de vendre plus d'armes au monde et celles du membre de la Knesset Zvi Hauser, qui souhaite faire venir plus de Juifs ukrainiens** en raison de la guerre - les gens peuvent se réveiller à une réalité opposée. La guerre en Ukraine donne au monde l'occasion de ne pas rester silencieux plus longtemps. Ni à l'égard de la Russie, ni à l'égard d'Israël.



Les Israéliens…. continueront-ils à applaudir l'armée de l'air après chaque bombardement s'ils savent que chaque crime est suivi d'une punition ?.....Il est possible que, lorsque les canons se tairont, les choses reviennent à leur routine normale, avec Israël faisant ce qu'il veut et ignorant le monde qui l'arme, l'embrasse et le finance. Mais peut-être que ce ne sera pas le cas. À Washington…. de nouvelles voix se font déjà entendre. Elles pourraient se renforcer lorsque la guerre sera terminée et que le monde aura enfin son mot à dire et commencera à agir non seulement contre la minuscule Russie - mais aussi contre ce qui lui est le plus cher de tous, à qui tout est permis.



Un seul SWIFT - et l'occupation est terminée. » (Haaretz, 5 mars 2022)



De son côté, Edo Konrad écrit dans +972 Magazine : « Les puissances mondiales ont pendant des décennies donné à Israël carte blanche pour occuper des territoires étrangers comme le Liban et pour imposer un régime d’apartheid sur les Palestiniens entre le fleuve et la mer. En revanche, ils n’ont cessé de fustiger et de punir des Palestiniens quand ils élevaient la voix, manifestaient et prenaient les armes — faisant précisément ce que tout autre peuple opprimé ferait — contre leur occupant. Que le Premier ministre israélien Naftali Bennett se soit délibérément abstenu de désigner la Russie comme l’agresseur, pour des raisons stratégiques et géopolitiques, ne fait rien pour dissimuler ce double standard. »

Il faut respecter le droit partout dans le monde et mettre fin à toutes les formes de discrimination. Il faut que le silence cesse sur ces comportements israéliens. Il faut arrêter de bafouer les droits des Palestiniens et des autres peuples.

Mohamed Larbi Bouguerra

** L’ancien correspondant de France 2, Charles Enderlin signale, sur Twitter, le 4 mars 2022, que 79 Ukrainiens non juifs ont été refoulés à leur arrivée en Israël, à l’aéroport israélien Ben Gourion.