Sofiane Zribi: Lettre à Monsieur Zemmour

Zemmour souhaite réduire la France à la simple France. Il veut une grande armée forte et puissante pourquoi faire ?

La France réduite n’aura plus d’ambition! Il veut stopper l’immigration, inutile de s’extasier ! Une France réduite personne ne voudra y aller !

Il veut que tout le monde s’appelle Jean et François! Alors tout ces chercheurs et ingénieurs, qui peuplent les laboratoires et les usines de France et qui s’appellent Mohamed, Moshe ou Zang wei ou encore Yüna, qui donnent leur intelligence et leur sueur pour ce rêve français peuvent maintenant émigrer ailleurs!

Il veut mettre ceux qui ont cru et qui ont aimé la France mais ne sont pas Français dehors ! Alors ce sont des millions qui vont partir ! Et avec eux leur dynamisme économique et leur pouvoir d’achat ! C'est à dire autant de commerces fermés, d’écoles désertées et de villes fantômes laissées derrière eux.

M. Zemmour rêve d’une France différente de celle qui l’a accueillie lui et sa famille berbère juive venue des montagnes d’Algérie afin que la porte qui s’est ouverte pour lui et les siens se referme face à tous les autres.

M. Zemmour est un lecteur assidu de Samuel Huntington et des chocs des civilisations mais il oublie que les petits Français s’appellent aussi aujourd’hui Igor, Boris, Natacha, Nadia Kevin, Hedy et tant d’autres jolis prénoms venus de toutes les contrées du monde !

Il oublie que le mot France dérive du mot Franc qui veut dire libre juste et sincère.

Il passe outre le fait que le rêve des Français est d’aspirer à continuer à être des moteurs du développement des sociétés humaines ! Ils ont décapité le roi, écrit les droits de l’homme, mis au monde des Rousseau, des Voltaires et des Pasteurs autant qu’ils ont aussi pu être aussi un temps dominateurs colonisateurs et agresseurs.

En accueillant Maria Salomea Skłodowska devenue Marie Curie ils ont pris une avance en matière de la connaissance de la radioactivité et s’ils sont aujourd’hui champions du nucléaire, c’est grâce entre autres à cette immigrée devenue première femme prix Nobel de l’histoire.

Si la France a pu résister à l’Allemagne en 1914-18 c’est grâce au courage de ses enfants mais aussi des soldats venus de tout l’empire dont des dizaines de milliers de tirailleurs africains et Maghrébins. Les sépultures des corps de ces soldats emplissent les cimetières du Grand Est et il est édifiant de voir qu’une même terre a accueillie les dépouilles des Jean des François des Mohamed des Mamadou des Jacks et des Billy.

Une France fermée recroquevillée sur elle-même aurait-elle vu les américains par deux fois débarquer pour lui porter secours et assistance ? Une France recroquevillée aurait-elle connu les 30 glorieuses quand les patrons français sur les ports de Tunis, Casablanca ou Dakar venaient chercher les travailleurs à tour de bras et prenaient soins d’examiner leurs mains pour n’embaucher que ceux qui ont les mains calleuses aptes au dur travail qui les attend?

Allons Monsieur Zemmour, cessez de falsifier l'histoire ! La société, la vie et l'humanité ! Sans le savoir ou le vouloir, vous êtes un Hitler en formation avec une autre origine mais les mêmes principes!

Cessez d’insulter les civilisations et de les opposer?

Mais savez-vous que dans cette tristesse que vous souhaitez infliger à ces millions de francophones et de francophiles, vous êtes utile ! Grâce à vous des esprits éclairés s'éveillent chaque jour! Grâce à vos inepties on sait que l’histoire ne s’est pas arrêtée ! Le combat contre les forces de la désespérance, de la peur et de l’égoïsme doit et va continuer.

Ce combat est le même qu’ils mènent contre Daech et ses semblables, contre les trafiquants de tout acquabit et les corrompus dans tous les systèmes. Un combat pour contrer les dictatures, les faiseurs de guerre, les inventeurs de la haine et contre tous ceux qui veulent réduire le droit de vivre en paix à une idée une race une religion, un territoire, un pays, une société ou une identité.

Sofiane Zribi