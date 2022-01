• Intégrer progressivement le secteur informel dans l’économie réelle.

• Mettre en place immédiatement des mesures de sauvegarde pour les TPE et PME en souffrance en raison du Covid-19 et autres (financement, soutien financier, amnisties et restructuration des dettes).

• Accélérer la mise en œuvre du plan solaire et le rythme de production des énergies renouvelables.

• Développer I’économie bleue avec tout ce qui tourne autour de la mer.

• Promouvoir et consolider l’économie circulaire et surtout la valorisation des déchets,

• Activer les pactes sectoriels déjà signés, signer les pactes prêts, préparer et valider d’autres pactes sectoriels dans les filières suivantes : agriculture et agroalimentaire, matériaux de construction, TIC, électronique, artisanat, cuir et chaussure, fer à béton, etc. Valider les pactes sectoriels en 2022 serait un excellent moteur de croissance: 5% de croissance et 100 milliards DT constants d’exportation à l’horizon 2025. En outre, nous pensons qu’il faut accorder une importance particulière à l’amélioration de la performance logistique en Tunisie.

• Concernant la transition écologique, pour le régime d’autorisation : délivrer les lettres de confort aux développeurs ayant obtenu les autorisations pour les projets 10MW PV et 1MW PV, et pour le régime des concessions : lancer un programme de 1500 MW (éolien et solaire) en janvier 2022 et raccourcir les délais d’attribution à 4 mois après l’ouverture des plis au lieu de 29 mois actuellement. Quant au régime d’autoproduction : finaliser la réglementation (transport sur la moyenne tension, système de comptage) en janvier 2022 et respecter les délais prévus dans le décret 105-2020 en traitant les demandes d’autorisation en 3 mois.

Propositions à moyen terme

• Libéralisation de la production d’eau d’irrigation à partir du dessalement de l’eau de mer suivant un programme qui sera établi par le gouvernement et selon le même process suivi dans le régime des concessions dans la production des énergies renouvelables.

• Conception et mise en œuvre d’un plan de réglementation thermique qui consiste à mettre en place un programme pour les nouveaux bâtiments et une mise à niveau des anciens bâtiments.

• Pour les entreprises publiques, éviter la concurrence déloyale dans les secteurs non stratégiques et revoir la politique des monopoles de l’Etat tels que le tabac, l’alcool, ou encore l’acconage et la manutention.

• Réviser la réglementation des marchés publics en introduisant des processus rapides et agiles pour accélérer les projets de digitalisation.

• Lancement effectif des projets e-Gov déjà identifiés dans Tunisie Digitale 2020,

• Généraliser et inciter au paiement digital, et lancer le «Mobile payment» garantissant accessibilité, transparence et traçabilité.

• Subvention des produits énergétiques, accélérer la mise en place d’une autorité de régulation, avec la participation de représentants du secteur privé.

• Ajustement des prix des produits énergétiques: participation du secteur privé au sein de la Commission pour l’ajustement automatique des tarifs.

