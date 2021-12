La Chine va adopter une politique d'assouplissement en raison des craintes d'une récession économique plus sévère

Malgré les récentes inquiétudes concernant le variant Covid-19 Omicron, la reprise économique mondiale demeure forte et les indicateurs d'activité de la plupart des économies avancées se situent confortablement en phase de progression. En fait, la vigueur de la reprise, conjuguée aux pressions inflationnistes, conduit déjà à un revirement au niveau des orientations politiques de plusieurs banques centrales. Les responsables politiques passent de mesures accommodantes à une "normalisation", voire à un resserrement. Cela a même conduit à une position plus " Drastique " de la Réserve fédérale américaine et de la Banque Centrale Européenne.

En revanche, la Chine connaît une dynamique macroéconomique et donc politique différente. Après un effondrement soudain de la demande et de l'activité au premier trimestre 2020, lorsque le PIB de la Chine s'est contracté de 6,8 % en glissement annuel, le pays a effectué une reprise impressionnante sur la période du Juin 2020-Juin2021. La Chine a été la première et la seule grande économie à présenter une croissance positive du PIB l'année dernière, devançant les autres pays dans le cycle économique de plusieurs trimestres.

Ce pendant ces performances ont conduit à un retrait précoce des mesures de relance en Chine depuis plusieurs mois. Sur le plan budgétaire, la politique s'est endurcie avec l'expiration des mesures d'allégement fiscal, la modération des transferts sociaux extraordinaires et la diminution du soutien aux investissements publics. Sur le plan monétaire, l'injection de liquidités a considérablement diminué depuis le quatrième trimestre 2020. La croissance de la masse monétaire (M2) a chuté à un taux inférieur à celui de la croissance du PIB nominal, ce qui a impliqué une orientation plus restrictive de la politique monétaire au début de cette année. En outre, le gouvernement a lancé une vaste campagne de renforcement de la réglementation dans les secteurs de l'immobilier et des entreprises, ce qui a pesé sur le climat des affaires et a empêché un rebond plus important des investissements privés.

Par conséquent, la reprise en Chine perd de son élan plus rapidement que dans les autres grandes économies depuis le deuxième trimestre 2021. L'indice directeur des achats (PMI) de l'industrie manufacturière chinoise, un indicateur basé sur une enquête qui détermine si plusieurs composantes de l'activité se sont améliorées ou détériorées par rapport au mois précédent, a atteint un pic de 55 en novembre 2020, avant de glisser progressivement vers 50 en novembre 2021 (graphique 1).

D’habitude , une lecture de l'indice de 50 sert de seuil pour séparer les changements restrictifs (inférieurs à 50) des changements expansifs (supérieurs à 50) dans les conditions d'activité. En d'autres termes, les données de plus haute fréquence indiquent que l'activité en Chine se rapprochent de la phase de repli.

Graphique 1: PMI manufacturier en Chine

(50 = seuil séparant la rétraction de l'expansion)



Sources: Haver, analyse QNB

Dans ce contexte, les responsables politiques chinois ont déjà annoncé le passage d'une politique de resserrement à une politique d'assouplissement. Ces dernières semaines, la Banque populaire de Chine (PBOC) a décidé de réduire de 50 points de base le taux de réserve obligatoire (RRR) pour un plus grand nombre d'institutions financières. Cette mesure vise à accroître le soutien à l'économie réelle, en libérant 1,2 trillion de RMB (environ 190 milliards d'USD) pour le système bancaire. Cela n'était que le premier acte d'un cycle plus complet de mesures d'assouplissement, par exemple, plus récemment, la PBOC a réduit de 5 points de base le taux préférentiel des prêts à un an.

( Selon notre opinion, trois facteurs soutiennent le pivot "dovish" (favorable, accommodant) des décideurs politiques en Chine)

De prime abord , les indicateurs avancés indiquent une décélération plus marquée de la croissance en Chine au cours des prochains mois, dans un mouvement qui peut faire chuter la croissance du PIB en dessous de l'objectif politique prévu d'"environ 5 %" pour 2022. L'impulsion du crédit en Chine, un indicateur qui mesure la poussée relative du financement social pour l'activité réelle, devançant les autres indicateurs d'activité d'environ 6 mois, indique une décélération plus forte de la croissance en Chine au cours du prochain semestre (graphique 2). Des mesures de stimulation sont nécessaires pour inverser l'évolution du crédit et lui donner une orientation plus favorable.

Graphique 2 : Impulsion de crédit en Chine

(évolution en glissement annuel des flux de financement social en % du PIB)

Sources: Haver, analyse QNB

Ensuite, les épidémies locales de Covid-19 deviennent plus fréquentes en Chine, ce qui entraîne l'imposition de mesures de distanciation sociale plus strictes et de fermetures localisées. Cela commence également à peser sur la croissance, car les épidémies entraînent une baisse de l'activité autour de l'endroit où se concentrent les cas. Le gouvernement chinois maintient une politique de " zéro Covid-19 " et devrait continuer à le faire à moyen terme, en déployant de solides mesures de restriction contre les épidémies locales. L'arrivée de la variante Omicron en Chine ajoute une nouvelle dose de complexité à cette histoire, car les épidémies localisées pourraient devenir encore plus répandues.

In fine , les contraintes d'approvisionnement mondial liées à la crise Covid-19 dans plusieurs industries continuent d'avoir des répercussions sur l'industrie manufacturière chinoise, ce qui limite encore davantage la croissance globale du pays. Les contraintes d'approvisionnement comprennent les faibles niveaux de stocks ainsi que les goulots d'étranglement et autres perturbations de la production manufacturière et des infrastructures de transport, telles que les ports, les conteneurs et les réseaux logistiques. Nous pensons que les contraintes d'approvisionnement ne s'atténueront de manière significative qu'entre le milieu et la fin de l'année 2022, date à laquelle les industries clés devraient fonctionner à capacité normale. Cela limitera la croissance de l'industrie manufacturière chinoise pour l'année prochaine.

Dans l'ensemble, la décision de la PBOC de réduire le RRR et les taux de prêt, amorçant ainsi un nouveau cycle d'assouplissement, est justifiée par le ralentissement significatif de la Chine ainsi que par les défis posés par les épidémies de Covid-19 et les contraintes d'approvisionnement.

Avertissement : Les informations contenues dans cette publication ("Informations") ont été préparées par la Qatar National Bank (Q.P.S.C.) ("QNB"), ce qui inclut ses succursales et ses sociétés affiliées. Les informations sont considérées comme fiables et ont été obtenues à partir de sources réputées fiables ; toutefois, QNB ne donne aucune garantie, représentation ou assurance de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations et ne peut être tenue responsable de quelque manière que ce soit (y compris en cas de négligence) de toute erreur ou omission dans les informations. QNB rejette expressément toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier en ce qui concerne les informations. Tous les hyperliens vers des sites Web de tiers sont fournis uniquement pour la commodité du lecteur et QNB ne cautionne pas le contenu de ces sites Web, n'en est pas responsable et n'offre au lecteur aucune confiance quant à l'exactitude ou aux contrôles de sécurité de ces sites Web. QNB n'agit pas en tant que conseiller financier, consultant ou fiduciaire en ce qui concerne l'information et ne fournit pas de conseils en matière d'investissement, de droit, de fiscalité ou de comptabilité. Les Informations présentées sont de nature générale : elles ne constituent pas un conseil, une offre, une promotion, une sollicitation ou une recommandation concernant les informations ou les produits présentés dans cette publication. Cette publication est fournie uniquement sur la base d'une évaluation indépendante de l'information par le destinataire, à ses seuls risques et responsabilités. Elle ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d'investissement. QNB recommande au destinataire d'obtenir des conseils en matière d'investissement, de droit, de fiscalité ou de comptabilité auprès de conseillers professionnels indépendants avant de prendre toute décision d'investissement. Toutes les opinions exprimées dans cette publication sont celles de l'auteur à la date de publication. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions de QNB qui se réserve le droit de modifier toute information à tout moment et sans préavis. QNB, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses représentants ou ses agents n'assument aucune responsabilité pour les pertes, les blessures, les dommages ou les dépenses qui peuvent résulter ou être liés de quelque façon que ce soit à la confiance accordée par toute personne à l'information. La publication est distribuée à titre complémentaire et ne peut être distribuée, modifiée, publiée, réaffichée, réutilisée, vendue, transmise ou reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation de QNB. A la connaissance de QNB, les Informations n'ont pas été examinées par la Banque centrale du Qatar, l'Autorité des marchés financiers du Qatar ou toute autre autorité gouvernementale, quasi-gouvernementale, réglementaire ou consultative, que ce soit au Qatar ou en dehors, et aucune approbation n'a été sollicitée ou reçue par QNB concernant les Informations.