BH Assurance confirme sa croissance en 2021 grâce à sa stratégie d’innovation digitale

Il y a tout juste deux ans, en décembre 2019, Assurances Salim devenait ainsi la BH Assurance, une transformation majeure qui a permis de répondre plus efficacement aux exigences des clients professionnels comme particuliers. Cela a permis de rafraîchir l’image des différentes entités du groupe et de montrer qu’elles évoluent et s'ouvrent à de nouveaux horizons.

A la suite de son rebranding, la BH Assurance a déployé une série d'actions avec le lancement du nouveau site web www.bh-assurance.com, une plate-forme dynamique, agréable et intégrée. 5 mois plus tard, en avril 2020, BH Assurance lance WININTI, la 1ère application mobile et omnicanale dans le secteur de l’assurance en Tunisie permettant ainsi à ses adhérents de consulter via l’espace client leurs différents contrats d’assurance, de suivre les règlements de sinistre, les remboursements des frais de santé, le portefeuille d’assurance et bien d’autres actions directement en ligne.

L’innovation : une constante pour l'assureur BH Assurance



Innover est donc la clef de voûte et l’avenir de BH Assurance. Il s'agit d'une étape importante qui ouvre la voie à une nouvelle ère dans l’assurance numérique en réponse aux nouvelles attentes de l’assuré, plus digital, plus exigeant et mieux informé.

L’application digitale «Wininti», lancée en avril 2020, est la 1ère application mobile omnicanale dans le secteur de l’Assurance en Tunisie. L’interface client en ligne, accessible sur mobile et sur PC, permet à BH Assurance de proposer un parcours digital rapide, instantané et à portée de main.

Pour aller plus loin dans la démarche de proximité avec ses clients particuliers et professionnels, la BH Assurance a lancé 2 nouveaux services en 2021 en matière d’assurance tiers santé et voyage.

Au bilan de cette année, BH Assurance a enregistré des chiffres encourageants malgré les bouleversements engendrés par la crise sanitaire:

• Un taux d’évolution du chiffre d’affaires de 14%

• Près de 50 000 visiteurs enregistrés sur le site web

• Plus de 15 000 comptes clients créés sur WININTI

• Plus de 5 000 clients ont souscrit en ligne

• 4 millions de dinars de chiffre d’affaires drainé par WININTI en moins de deux ans.

Une nouvelle année pleine de nouvelles perspectives

La BH Assurance, en tant qu’assureur met le client au centre de son business model, favorise de manière continue l’innovation afin d’anticiper sur les nouveaux besoins en assurance de leurs clients, grâce aux ressources internes et à ses collaborations avec de nombreuses startups. Tour d’horizon des différentes innovations prévues en 2022:

• Des services complémentaires tels que les assurances affinitaires : une garantie d’assurance optionnelle non obligatoire et qui apporte une valeur ajoutée pour l’adhérent (exemple: protéger son smartphone, ses lunettes, etc…),

• L’inclusion de personnes vivant en milieu rural avec la proposition d’une micro-assurance dédiée à leurs besoins

• Une application de mise en relation entre ses clients et les professionnels liés à l’habitation ou à l’automobile (plombier, garagiste, etc…)

Enfin, BH Assurance compte bien continuer à faire évoluer WININTI afin de digitaliser le maximum de services au profit d’une clientèle de plus en plus connectée comme:

• Le paiement à la livraison du contrat,

• L’authentification des documents en ligne,

• Le suivi du contrat en ligne,

• Et bien d’autres services à venir et à découvrir sur www.bh-assurance.com.