Aramex bénéficie de la confiance de la douane tunisienne en obtenant le statut d'opérateur économique agréé (Album photos et vidéo)

Grâce à une expérience de 11 ans sur le marché tunisien et à la confiance de plus de 2500 particuliers et entreprises, ARAMEX , la société de logistique, de messagerie et de livraison de colis , a bénéficié récemment du statut d’opérateur économique agréé de la douane tunisienne parmi seulement 105 entreprises ayant obtenu ce statut jusqu’à présent.

En effet, l’opérateur économique agréé est un statut accordé à toute entreprise établie en Tunisie, exerçant une activité en relation avec le commerce extérieur, ayant la confiance de l’administration des douanes et remplissant des conditions minimales.

Mr. JackDababneh, PDG de Aramex Tunisie a affirmé que ce nouveau statut obtenu officiellement de la part du ministère des finances et de l’administration des douanes, confirme le professionnalisme, l’efficacité et la transparence d’Aramex sur le marché tunisien et est le résultat de la confiance des collaborateurs durant toute cette période.

Le PDG de la société reconnaît également la valeur des 500 cadres et assistants dont la majorité représente les compétences tunisiennes.

M.Dababneh considère aussi que ce nouveau statut prouve la transparence des relations de la douane tunisienne avec cette structure de surveillance.Ce statut prouve parfaitement la confiance élevée des clients envers cette société.

En effet, ARAMEX est depuis 7 ans, première en termes de livraison à domicile des marchandises, vêtements et achats effectués par des particuliers, des banques, des sociétés e-commerce à travers le commerce électronique national.

D’une autre part, Mr. Taoufik Belhadj Sliman, partenaire de gestion de la société ARAMEX, a déclaré que l’obtention de ce statut n’était pas une affaire facile. En effet, la douane tunisienne fait un travail approfondi et précis sur les sociétés désirant avoir ce statut au niveau de la situation financière, les archives et plusieurs autres données importantes dont la période d’analyse a duré environ 4 ans.

Mr. Belhadj Sliman a aussi ajouté que l’obtention du statut d’opérateur économique agréé, parmi les 26 sociétés qui ont postulé pour ce dernier en juin 2021, est un avantage facilitant les procédures de dédouanement des marchandises avant qu’elles n’atteignent les clients. Cela fait gagner du temps à la société et beaucoup de facilitations au niveau des opérations administratives.

Mr. Belhadj Sliman a aussi déclaré que ce statut permettra à ARAMEX de bénéficier de facilités et de privilèges au niveau de l’enregistrement et de la délivrance d’autorisations pour obtenir les marchandises de ses clients dans les meilleures conditions, les meilleurs délais. Il permettra aussi à la société d’éviter l’arrêt des marchandises pendant des heures par la douane tunisienne.

La stratégie 2020/2022 de Aramex Tunisie : plus de bureaux et de nouveaux services

Mr. Jack Dababneh a affirmé que le conseil d’administration de la société ne se contentera pas de préserver sa position sur le marché des services de livraison terrestre, aérien et maritime et d’importer et exporter la marchandise de sociétés spécialisées en textile et en pièces automobiles, mais il cherche plutôt à innover et développer ses services envers ses clients à travers ce qu’il a déjà achevé et ce qu’il compte mettre comme stratégies futures d’ici 2022.

Cette stratégie œuvre par introduire des nouveaux services partout en Tunisie et par l’augmentation du nombre des bureaux du nord au sud qui compte 9 bureaux à ce jour répondant aux besoins des clients en moins de 24 heures.

La société envisage aussi de s’installer dans les régions intérieures du pays vu que la demande est élevée devant l’offre presque inexistante dans ces régions. Pour cela, elle compte ouvrir environ 3 nouveaux bureaux selon son PDG Jack Dababneh.

La Tunisie comme future locomotive des opérations d’expédition internationales vers la Libye et d’autres pays africains

Mr. Dababneha précisé que la Direction Générale de la société «Aramex» a mis en place, depuis 2019, une stratégie articulée pour profiter de la position géographique de la Tunisie par rapport à la Lybie.

L’objectif derrière cela est de transformer la Tunisie en locomotive des opérations d’expédition, de livraison et d'importation et exportation à l’international de plusieurs pays de l’Europe, du Moyen Orient , du Golfe vers la Libye et d’autres pays africains vu sa position géographique stratégique.

Aramex travaille sur ce projet en signant des partenariats avec plusieurs compagnies aériennes notamment la compagnie aérienne tunisienne Tunisair vu la position stratégique de la Tunisie. Ce partenariat permettra d’offrir des offres d’emplois aux tunisiens.

Malgré l’impact de la pandémie du coronavirus sur le secteur de la logistique, la société ARAMEX a réussi à avoir la confiance de ses clients surtout suite à l’augmentation de la demande locale qui a obligé la société à élargir sa vocation au propos le service courrier internationale à travers la signature potentielle de partenariats avec plusieurs sociétés spécialisées dans ce domaine.

Sur le plan international, ARAMEX, dont le siège social est situé à Dubaï, est maintenant une référence caractérisée par ses services spécialisés et ses solutions innovantes qui ont fait de cette société, une base croissante constituée d’un grand nombre de clients, partenaires partout dans le monde.