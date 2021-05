Epson s’associe à National Geographic pour encourager les entreprises à abaisser la température dans le cadre de la lutte contre le changement climatique

Epson et National Geographic ont uni leurs forces pour promouvoir la protection du permafrost mondial, le sol glacé sous les régions polaires de la Terre, grâce à leur dernière campagne « Abaissez la température ».

L’idée de cette campagne fait suite à la prédiction de scientifiques selon laquelle le permafrost aura entièrement fondu d’ici 2100, ce qui causera un changement drastique de l’écologie, une augmentation du niveau mondial des océans et une émission de plus de 950 milliards de tonnes de méthane dans l’atmosphère. Ensemble, Epson et National Geographic aspirent à susciter une prise de conscience concernant la façon dont les entreprises peuvent réduire leur impact sur le réchauffement climatique.

« Abaissez la température » est menée par l’exploratrice pour National Geographic, Dr. Katey Walter Anthony. Elle supervise les observatoires arctiques en Alaska et en Russie afin de suivre l’impact à long terme du changement climatique. Ses travaux pionniers sur la protection du permafrost sont décrits dans une série de vidéos, d’infographies et de contenu en ligne avec la collaboration d’Epson et de National Geographic et peuvent être consultés sur heatfree.epson.com.

Dr. Anthony a commenté: « L’Arctique fond littéralement sous nos yeux. Nous estimons que jusqu’à 10 % du réchauffement climatique prévu pour ce siècle pourrait être dû à la fonte du permafrost, et cela a des conséquences sur la planète entière. Nos choix ont vraiment de l’importance au travail et dans la vie. Et lorsque des particuliers et des entreprises prennent la bonne décision concernant le choix de technologie, cela a aussi une incidence positive sur notre environnement. »

Réaliser des économies d’énergie est essentiel pour lutter contre le réchauffement climatique, mais beaucoup de technologies en utilisent des quantités astronomiques et jouent chaque seconde un rôle dans l’environnement commercial. La gamme d’imprimantes innovantes d’Epson avec la technologie Zéro Chaleur permet d’inverser cette tendance, en demandant moins d’énergie, moins de pièces de rechange et avec un impact environnemental réduit.

Le président mondial d’Epson a déclaré: « « La développement durable est au cœur de tout ce que nous faisons chez Epson, et nous nous engageons à non seulement réduire notre propre empreinte environnementale, mais également à aider nos clients à faire de même. Grâce à nos clients, nos partenaires commerciaux et grâce à nos technologie, nous espérons aider à surmonter les problèmes environnementaux mondiaux à venir. »

La campagne met en avant cinq étapes clé que les entreprises peuvent suivre pour protéger notre permafrost:

1. Abaisser la température: Des appareils aux imprimantes, tout ce que l’on trouve dans un bureau peut émettre une certaine quantité de chaleur. Lorsqu’un remplacement est nécessaire, les entreprises devraient prendre en considérations les options zéro chaleur disponibles - chaque appareil joue un rôle dans la réduction du réchauffement mondial et aide les entreprises à atteindre leurs ESG.

2. Tirer parti de l’économie circulaire: Que ce soit du mobilier de bureau, des emballages ou des appareils électroniques, concevoir un objet peut générer beaucoup de chaleur, tout comme l’éliminer dans un site d’enfouissement. Lorsque cela est possible, les entreprises doivent faire attention à comment des achats de produits neufs et les déchets peuvent provenir de l’économie circulaire - et y être réintégrés.

3. Reconsidérer l’eau et les énergies renouvelables: Lorsqu’il s’agit d’alimenter les espaces de travail, les entreprises doivent penser à la quantité d’énergie pouvant provenir de sources renouvelables, telles que le solaire ou l’éolien, puisque les énergies fossiles jouent un rôle important dans le réchauffement de l’atmosphère terrestre. La même chose s’applique au chauffage et au traitement de l’eau, les entreprises doivent donc essayer de limiter leur consommation en eau dans la mesure du possible, en utilisant des technologies de capteurs d’eau par exemple.

4. Créer des valeurs durables dans la chaine de d’approvisionnement: Le développement durable est devenu un problème majeur pour toutes les entreprises, et celles qui le prennent au sérieux sont transparentes sur ce qu’elles mettent en place afin de sauver la planète. Si le développement durable compte aux yeux d’une entreprise, elle devrait faire preuve de diligence raisonnable envers les entreprises auprès desquelles elle achète et avec lesquelles elle s’associe - elle a le pouvoir de stimuler la création de valeurs même plus loin dans la chaîne d’approvisionnement.

5. Se tourner vers l’avenir: Dans cette course contre la montre pour sauver la planète, les entreprises doivent aller plus loin qu’abandonner le papier et installer des poubelles de recyclage - elles doivent définir un plan clair pour devenir neutre en carbone, en prenant tout en compte, de l’utilisation d’énergies renouvelables à la limitation de la consommation en eau. Définir des ESG solides et en proposer un plan clair de comment elles comptent les atteindre est essentiel dans la lutte contre le changement climatique. De plus, les entreprises doivent être transparentes étant donné que les clients n’ont jamais été autant conscient du « green-washing » - ou découragé par celui-ci !

À propos de la technologie Zéro Chaleur Epson PrecisionCore

La technologie Zéro Chaleur Epson ne nécessite pas de chaleur pendant le processus d’éjection de l’encre. À la place, une pression est exercée sur un élément Piezo, réduisant l’impact environnemental tout en augmentant la productivité sans compromis.

La technologie Zéro Chaleur offre quatre avantages:

• Une réduction de la consommation électrique permet d’économiser de l’énergie et de l’argent

• Moins de pièces de rechange, moindre impact environnemental

• Un gain de temps grâce à une impression à grande vitesse constante

• Moins d’interventions, plus de productivité