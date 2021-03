Epson lance son tout dernier projecteur Lightscene de signalétique numérique

Epson, première marque mondiale de projecteurs, a lancé son tout dernier projecteur laser 3LCD Lightscene, conçu pour créer des affichages de signalétique expérientielle et numérique pour les sites touristiques, les musées, les galeries et le commerce.

La gamme Lightscene EV-110 est conçue pour créer des environnements expérientiels avec des affichages captivants et immersifs. L’élégant projecteur laser de 2 200 lumens offre aux utilisateurs des capacités de signalétique et de visuels étendues, ainsi que la possibilité de créer des affichages sans bordure, des effets d’éclairage filtrés, une cartographie d’objets 3D et l’edge blending. Une solution idéale pour remplacer les cadres et les écrans plats.

La gamme Lightscene EV-110 séduira les commerçants soucieux du design, qui cherchent à améliorer leur expérience d’achat en magasin avec la création d’affichages innovants et imaginatifs. Les professionnels de l’hôtellerie utiliseront Lightscene pour offrir des expériences client plus divertissantes, grâce à une signalétique créative sans bordure et à des affichages informatifs. Les musées et galeries utiliseront Lightscene pour projeter de l’art numérique ou du contenu artistique, améliorer les expositions ou créer des environnements expérientiels qui surprendront et raviront les visiteurs.

Comme l’explique Neil Colquhoun, vice-président et dirigeant la BU Professional Display pour Epson Europe : « LightScene a changé la façon dont le monde voit la projection, apportant les applications expérientielles, autrefois réservées aux espaces immersifs à grande échelle, dans les environnements quotidiens du commerce, de l’hôtellerie et des sites touristiques. Nos clients ne veulent pas être contraints par les limites des écrans plats, ils veulent des produits comme la gamme EV-110 pour créer une nouvelle expérience client qui stimule l’intérêt et la fidélité à la marque des visiteurs.

« En associant un contenu créatif, sans bordure et basé sur des capteurs à un produit qui se fond dans l’environnement, nos clients peuvent ajouter une touche d’enthousiasme et de mystère à leurs affichages, et améliorer encore la façon dont leurs clients interagissent avec leurs marques et leurs produits. »

Les derniers modèles offrent tout un ensemble de nouvelles fonctionnalités, notamment la fonction GPI qui permet des expériences simples et rentables basées sur des capteurs, ainsi que l’interactivité. Les produits LightScene sont conçus pour faciliter l’installation grâce à une large focale et à une amplitude de zoom avec optiques motorisées et la correction géométrique. Ceci pour garantir l’obtention du résultat prévu avec options de montage sur rail, au plafond ou au sol.

La gamme EV-110 est disponible en noir ou blanc et présente une conception de projecteur compacte, minimisant l’impact visuel et s’adaptant parfaitement à tous les environnements.

Le modèle EV-110 est équipé d’un lecteur multimédia intégré pour la lecture de contenu sans fil, ainsi que d’une connectivité Wi-Fi et réseau permettant la création et la gestion de contenu en direct à l’aide de l’application Epson Creative Projection et du logiciel Epson Projector Content Manager. Une solution complète et personnalisée de création et de gestion de contenu. La gamme EV-110 s‘intègre aussi facilement à toute infrastructure CMS existante par une simple connexion HDMI.

Le Lightscene EV-110 sera disponible à l’été 2021. Principales caractéristiques:

• Luminosité accrue – 2 200 lumens

• Lecteur multimédia intégré

• Nouvelle fonction GPI pour une intégration simple des capteurs

• Connectivité Bluetooth pour l’intégration des haut-parleurs externes sans fil

• Convient désormais aux rails d’éclairage encastrés/intégrés avec les nouveaux supports ELPMB66W/B

• Conception de projecteur se fondant dans l’environnement et réduisant l’impact visuel

• Prise en charge multi-projecteurs avec edge blending

• Support logiciels Epson Creative Projection et Epson Content Manager

• Grande fiabilité avec une source lumineuse laser et garantie de 5 ans

• Jusqu’à 20 000 heures d’utilisation sans maintenance

• Installation facile et flexible : plafond, sol, mur, rail d’éclairage

• Bloc optique scellé sans filtre

• Disponible en noir ou blanc