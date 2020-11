Mourad Guellaty: Comment vivre dans un monde où le corona est roi?

«Avec l'arrivée du corona et la fermeture des championnats, certains verront bien que prier vaut mieux que parier.». (Inconnu)

Par Mourad Guellaty - Alma est arrivée sans crier gare, jeune petite fille tranquille, déjà installée auprès de sa maman et d’un frère encore très jeune, beau et méfiant.

Méfiant de perdre l’aura autour de lui, lui qui évoluait dans un cercle familial tout acquis à sa cause.

Il n’est pas encore suffisamment grand pour savoir qu’elle porte le prénom d’une personne célèbre, sans quoi il serait plutôt fier, sachant que les personnes portant ce prénom ne sont pas légion et que le seul exemple connu du grand public est celui d’Alma Mahler Schindler, grande artiste compositrice et peintre, épouse entre autres du grand musicien Gustave Mahler.

Entre autres, parce qu’elle fut également l’épouse de Franz Werfel le romancier et de l’architecte Walter Gropius, rien que des grands noms, rien que du beau monde.

Alma est arrivée un mois de novembre froid et pluvieux, et de surcroit venteux, elle est chez ses parents qui la couvrent et la protègent : froid, vent et Corona, cela fait beaucoup trop pour une petite nature.

Son arrivée a coïncidé avec celle de la pluie, très bon présage, et accessoirement un vent qui semblait progresser dans sa force, et réveiller les torpeurs de nos contemporains confinés dans leurs domiciles surtout les fins de semaine, mais qui semble se calmer depuis !

Nous sommes en novembre, et qu’on le veuille ou pas le Corona est roi. Les gens le craignent et veulent bien apprendre plus sur lui.

Mais il est difficile de percer son mystère : combien va-t-il durer, comment s’en protéger, que faire en l’absence de médication reconnue et acceptée par tous ?

Un virus est par définition un mystère difficile à percer, et les grands esprits scientifiques, font de l’excès de vitesse pour arriver en tête de cette compétition qui permettra au vainqueur de rafler la mise, éloquente, considérable.

Car pour le moment les chiffres avancés pour la France seulement, rien que pour la France sont terriblement inquiétants.

Ainsi, à la date d’aujourd’hui, lundi 23 novembre 2020, alors que le nombre total de cas est de 2 228 533, pour un nombre de guérisons de 149 521, le nombre de décès est déjà de 48 518, effrayant !

Le taux de mortalité est de 2,18%, le taux de guérison est de 6,71%, très insuffisant, et le taux de personnes encore malades est de 91,11% encore une fois effrayant !

91,11% de personnes encore malades, c’est beaucoup, combien pourront elles échapper aux affres des décès et éviter de s’ajouter aux 48 518 ?

Et pour notre pays, que sont ils ces chiffres, nous allons surement bientôt les connaitre, en espérant qu’ils ne seront pas trop élevés, pas aussi élevés que les chiffres précédents.

Car il s’agit d’un virus nouveau, ce Corona, ce monsieur Corona, soyons bienveillants avec lui, peut être qu’il nous laissera tranquilles, et ira ailleurs.

Il pourrait traverser la méditerranée et aller chez nos amis européens, mieux équipés que nous, plus riches aussi et qui pourraient le recevoir avec les honneurs dus à son rang.

Je n’ai pas encore rencontré Alma, elle est difficilement joignable, et de plus trop belle et très sollicitée, elle n’a pas beaucoup de temps pour le commun des chalands.

Je vais solliciter ses parents que je connais bien, et peut être son frère, afin d’obtenir une intervention.

Qui sait, Dieu est grand !

Mourad Guellaty