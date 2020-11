L’ITES appelle à un dialogue national socioéconomique inclusif

Le think tank de la Présidence de la République, ITES, propose un plan de sauvetage de l’économie nationale sur la base de scénarios d’évolution à l’horizon 2021 et formule des orientations qu’il juge stratégique. Dans une étude récemment publiée, il appelle à prendre appui sur l’analyse développée pour lancer dialogue national socioéconomique inclusif.

L’étude préconise quatre grandes orientations à savoir:

• Une vision économique clairement définie et portée au plus haut niveau de l’Etat;

• Pour un rôle moderne de l’Etat dans la sphère économique;

• Le capital humain, fer de lance de la nouvelle dynamique économique;

• L’Innovation, l’investissement et le financement, vecteurs d’une nouvelle dynamique économique

Dans la note de présentation de l’étude, l’ITES écrit: «La conjoncture nationale appelle un sursaut et dicte un changement d’attitude et d’état d’esprit. Pas de relance sans lucidité et ambition mais pas de stratégie possible sans liberté et autonomie d’action. Il s’agit d’être en mesure de donner du sens à l’avenir pour mieux éclairer l’action présente et proposer une stratégie permettant le sauvetage économique du pays et la matérialisation d’une vision pour le pays. Telle est la tâche à laquelle s’attelle l’ITES.

La Tunisie traverse une polycrise secouant brutalement ses fondamentaux économiques susceptibles, à terme, s’ils ne sont pas rétablis, de menacer le processus de transition démocratique, voire la sécurité nationale du pays via le risque d’explosion de graves troubles sociaux. En effet, selon la plupart des analystes économiques, le pays traverse la crise économique la plus grave de son histoire dictant, face à l’enracinement de défaillances structurelles et l’adoption de politiques économiques non adaptées et non calibrées à la gravité de la situation, d’innover, de sortir du brouillard ambiant et de la gestion dans l’urgence sans perspective d’avenir, sans vision structurée et transversale intégrant l’ensemble des composantes vitales de la Tunisie sur les plans sanitaires, économiques, sociaux, etc.

En ce sens, un changement de paradigme dans l’approche et quant au fond s’impose afin d’initier une trajectoire de sauvetage économique du pays tranchant avec les approches passées devenues obsolètes, voire contre-productives, en s’attaquant méthodiquement aux causes profondes et structurelles de l’ensemble des maux hypothéquant le présent et l’avenir socio-économiques du pays.

Dans ce contexte, l’ITES publie une étude économique «Vulnérabilités du pilotage économique en temps de la Covid-19 en Tunisie et éléments de politiques de réponse et de gestion de sortie de crise: pour un sauvetage de l’économie nationale à court terme (horizon 2021)». Elle dresse un diagnostic précis de la situation économique de la Tunisie, construisant des scénarios chiffrés d’évolution à l’horizon 2021 (scénarios de résilience et d’atténuation des risques ; scénarios de cadrage et de prévisions macroéconomiques 2020-2021) et formule les orientations stratégiques pour faire face au scénario catastrophique et cibler le scénario souhaitable de sauvetage économique du pays. Il s’agit d’un véritable plan de sauvetage de l’économie nationale ouvrant la voie à une stratégie de sortie de crise et de relance économique de la Tunisie à l’horizon 2025 (plan de relance répondant à l’urgence tout en étant basé sur une vision socioéconomique à l’horizon 2025).