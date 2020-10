Huawei annonce les résultats de ses activités pour le troisième trimestre 2020

Huawei a annoncé aujourd'hui ses résultats pour les trois premiers trimestres de 2020. Au cours de cette période, Huawei a généré des recettes de 671,3 milliards de CNY, (98,57 milliards de dollars), soit une augmentation de 9,9 % par rapport à la même période l'année dernière. La marge bénéficiaire nette de la société au cours de cette période était de 8,0 %[1]. Tout au long des trois premiers trimestres de 2020, les résultats commerciaux de Huawei ont essentiellement répondu aux attentes.

Alors que le monde est aux prises avec la pandémie du Covid-19, la chaîne d'approvisionnement mondiale de Huawei est soumise à une pression intense et sa production ainsi que ses opérations sont confrontées à des défis importants. L'entreprise continue d’œuvrer à trouver des solutions, aller de l'avant, et remplir ses obligations envers ses clients et ses fournisseurs.

Dans ses perspectives d’évolution, Huawei s'appuiera sur ses atouts en matière de technologies TIC telles que l'IA, le Cloud, la 5G et l'informatique pour fournir des solutions basées sur diverses spéculations, développer des applications industrielles et libérer le potentiel des réseaux 5G avec ses partenaires. Son objectif déclaré est d'aider les entreprises à développer leurs activités et d'aider les gouvernements à stimuler l'industrie nationale, à en faire bénéficier les citoyens et à améliorer la gouvernance globale.

Les TIC sont devenues une pierre angulaire de la société moderne et le principal moteur d’un développement social, économique et environnemental durable. Huawei est convaincu qu'un développement rapide et sain de l'industrie des TIC reposera sur une coopérationancrée et une confiance mutuelle dans l'ensemble de l'industrie mondiale. L’entreprise continuera donc à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires mondiaux et à utiliser ses technologies TIC innovantes pour créer une plus grande valeur pour les clients malgré la situation complexe à laquelle il est actuellement confronté. L'entreprise étendra sa contribution aux réponses à la pandémie, à la croissance économique et au progrès social.

[1] Les données financières présentées ici sont des chiffres non audités, établis conformément aux normes internationales d'information financière ; taux de change à la fin du mois de septembre 2020 : 1 $ US = 6,8101 CNY (source : agence externe).