L’ambassadeur Hafedh Bejjar reprend le dossier du Sommet francophone de Djerba 2021

Le secrétariat général de l’Organisation internationale de la Francophonie (Paris), pousse un grand ouf ! de soulagement. Voici une bonne décision de Carthage qui la rassure. Sollicité de nouveau par la Présidence de la République, l’ambassadeur (r) Hafedh Bejjar accepté de reprendre en main la coordination des préparatifs pour la tenue en novembre prochain à Djerba du 18ème Sommet mondial de la Francophonie. Initialement en charge du dossier, depuis 2019, sous l’autorité du président défunt Béji Caïd Essebsi, il avait fini, n’ayant pas été retenu par son successeur, de se retirer discrètement. Mohamed Lassaad Ben Lamine, diplomate de carrière, sera en effet nommé commissaire général du Sommet, en décembre 2019, pour un bail de courte durée qui n’a pas été prolongé.Initialement prévu les 12 et 13 décembre 2020, à Tunis, le Sommet a repoussé au mois de novembre prochain et déplacé à Djerba.

L’ambassadeur Hafdeh Bejjar devait en fait reprendre ses fonctions il y a quelques mois déjà. Un contretemps en avait retardé l’officialisation. Aujourd’hui, c’est chose faite. Les délais, à un an seulement de la nouvelle date du sommet, sont cependant extrêmement serrés. Aussi, plusieurs options sont à envisager, selon l’évolution de la situation épidémiologique, en Tunisie et dans les pays membres de la Francophonie. Entre un sommet présentiel et une formule par visio-conférence, voire une troisième mixte, toit être pensé, conçus et mis en œuvre. Sarra Maaouia, conseillère auprès du Président de la République chargée de la coopération, assure le suivi et la coordination d'ensemble, sous la houlette de la ministre-directrice du cabinet, Nadia Akacha.

Une mission très délicate

Il faut reconnaître que les équipes de la Présidence de la République (cellule diplomatique, sécurité, protocole, etc.), sont bien rôdées et savent travailler en toute harmonie avec les autres départements ministériels, à commencer par les Affaires étrangères. Aussi, l’expérience de l’ambassadeur Hafedh Bejjar, qui avait assumé les mêmes fonctions pour la tenue à Tunis, fin mars 2019, du 30ème sommet arabe, couronné par le succès unanimement reconnu, sera d’un apport considérable. Diplomate de carrière, avec comme dernier poste ambassadeur à Berne (Suisse), Hafedh Bejjar compte dans son palmarès des dizaines de conférences internationales et sommets, durant près de 30 ans d’une carrière réussie.

Calme, discret, efficace, cultivant le sens du leadership et l’esprit du travail en équipe, disent de lui ceux qui ont eu l’occasion de travailler avec lui notamment en temps de haute tension, il a toujours fait montre d’organisation, d’anticipation et d’attention à tous les détails. Cet, énarque, doublé de conseiller des services publics, longtemps en charge de la direction générale des affaires administratives et financières, au ministère des Affaires étrangères, puis en qualité de conseiller auprès de ministres successifs, est apprécié pour ses qualités de diplomate chevronné et de logisticien efficace. La ministre-directeur du cabinet présidentiel, Nadia Akacha qui l’a choisi pour cette nouvelle mission trouvera en lui, comme l’ensemble des membres des différentes commissions préparatoires, coordination, résolution des difficultés et sens de l’aboutissement réussi.

Tout un dispositif avait été mis en place, depuis 2019

C’est ainsi qu’un décret gouvernemental (n° 2019-428 du 20 mai 2019), a été pris, portant création, d’un comité national d’organisation du 18ème sommet de la francophonie en 2020 à Tunis et fixant son organisation et son mode de fonctionnement. En son article premier, il stipule qu’il est créé auprès du ministère des affaires étrangères un comité national d’organisation du 18ème sommet de la francophonie, qui se tiendra à Tunis en 2020, désigné ci-après « comité national ». Le comité national exerce, selon l’article 2, ses attributions sous la supervision du Président de la République. Il constitue le cadre institutionnel légal pour l’exécution des actions liées à l’organisation du sommet. Aussi, le ministre des affaires étrangères assure la présidence du comité national qui se compose des membres suivants : - un représentant de la Présidence de la République, - le représentant personnel du Président de la République auprès de l’organisation internationale de la francophonie, - un représentant de la Présidence du gouvernement, ainsi que des départements concernés.

De même, sont créées auprès du comité national les deux structures suivantes : - le comité exécutif, - le comité thématique et événementiel, ainsi qu’un secrétariat auprès du comité national. Il exerce ses attributions sous l’autorité et le contrôle du Président du comité national.



Cette architecture est complétée par la création de six commissions spécialisées (arrêtés du 12 septembre 2019) chargées respectivement de la communication, la sécurité, le protocole et les relations publiques, les affaires administratives et financières, la logistique et la santé. La présidence des cinq premières commissions est assurée par la présidence de la République alors que celle de la santé est confiée au ministère de la Santé.



