Monsieur le Chef du Gouvernement : Les sites économiques et les entreprises stratégiques doivent être, à tout prix, préservés !

Par Boubaker Benkraiem - Le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de la vaincre. N. Mandela

La valeur d’un homme ne se mesure pas à son argent, son statut, ou ses possessions. La valeur d’un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance et sa maturité. Mark. W.B.Brinton

Les peuples, d’une manière générale, ne jugent pas leurs gouvernants et ne sont pas intéressés seulement par les performances économiques réalisés, le rayonnement diplomatique de leur pays, les dénouements scolaires ou universitaires de leurs enfants, les relations du pays avec tel ou tel bloc, le plan de développement présenté, le nombre de touristes qui ont visité leur pays, la programmation des centres sanitaires à créer ou la réforme de l’enseignement. Au fait, les citoyens sont essentiellement sensibles à deux exigences qu’ils jugent fondamentales sinon vitales pour eux et pour leurs familles:

1- La pérennité de leur emploi et

2- La baisse du coût du couffin ou du panier de la ménagère.

Pour tout le reste, ils font confiance aux Chefs politiques et spécialistes en la matière.

Sur le plan emploi, la question est toute simple : Comment , d’une part, faire pour maintenir les emplois actuellement tenus par les centaines de milliers de nos concitoyens et, d’autre part, que faire pour attirer davantage d’investisseurs étrangers et tranquilliser les investisseurs tunisiens pour investir dans le pays et, ainsi, créer de nouveaux emplois, les tranquilliser au vu de ce qui se passe actuellement sur les sites d’extraction de phosphate, autour des stations de pompage de pétrole et, qui sait, demain… sur quel autre site économique et entreprise ?

Nonobstant la légitimité des différentes revendications sociales, les abus enregistrés particulièrement dans le bassin minier et les sites pétroliers au Sahara, dix ans après la révolution, dans une situation socioéconomique très dégradée, mettent l’intérêt collectif, la sécurité nationale même, en jeu et ne sont plus supportables. Compte tenu de la précarité de notre économie, nous avons des centaines de milliers de chômeurs et ce nombre risque, malheureusement, d’augmenter si on ne prend pas le taureau par les cornes et si on n’applique pas les mesures salutaires qui ont été, depuis longtemps, bel et bien, instituées par les Lois du pays. Autant les demandes des dizaines de milliers de diplômés du supérieur ou non, en chômage, sont légitimes, autant les méthodes de protestation ou de réclamation sont inacceptables car, telles qu’elles sont présentées, elles seront tout simplement pour le pays contreproductives : elles découragent autant les investisseurs locaux qu’étrangers et par conséquent, il n’y aura pas de création d’emplois même si on institue de nouvelles mesures incitatives.

Je ne veux rien insinuer ou rappeler puisque nous avons nos Lois et nos règles dans pareils cas. Mais ne craignons-nous pas qu’en laissant faire et en laissant aller, nous encourageons, en quelque sorte, d’autres jeunes à faire autant, au risque de voir beaucoup d’hommes d’affaires, nationaux et étrangers, qui investissent, chez nous, pour gagner de l’argent mais qui, quand même, nous rendent un sacré service, celui de faire travailler nos jeunes, se décident à mettre les clefs sous le paillasson ? Dans cette hypothèse à laquelle beaucoup des sitineurs y ont certainement pensé, croient-ils qu’en agissant de la sorte, ils vont améliorer les finances du pays ou, veulent-ils multiplier par cinq le nombre de chômeurs et mener le pays à la faillite?

J’appartiens à la génération de l’indépendance et j’aime, j’adore, comme les gens de mon âge, mon pays, la Tunisie, pour moi le plus beau pays du monde, non pas parce qu’il m’a tant donné, mais parce que j’ai vécu le colonialisme et ses misères et malgré le peu de moyens dont nous disposions, nous avons participé à la construction d’un Etat moderne avec toutes ses composantes, un Etat respectable et respecté. Je ne souhaite pas voir s’évaporer tout ce que des générations ont réalisé, avec très peu de moyens et parfois dans des conditions beaucoup plus difficiles que celles de ces dernières années. N’est-ce pas une honte que notre pays, connu comme étant l’un des plus grands producteurs de phosphates du monde (classé 5° mondial) importe du phosphate pour faire fonctionner nos usines qui ont des contrats avec des clients étrangers à satisfaire et produire les quantités d’engrais nécessaires à l’agriculture nationale !! Est-ce que l’intérêt de quelques demandeurs d’emplois, qu’ils soient dix ou cent mille, prime sur l’intérêt collectif, celui du pays tout entier ? N’est ce pas scandaleux pour notre pays, que de laisser condamner nos Usines traitant notre phosphate, les pourvoyeuses de devises, prendre le risque de payer des dommages et intérêts à leurs clients, en cas de non-respect des contrats qu’elles ont avec eux !! N’est-ce pas lamentable, en agissant de la sorte, de perdre des clients traditionnels qui, s’ils partent, ne reviendront probablement plus parce qu’ils ne nous feront plus confiance ? Et n’est-ce pas plus honteux que le gouvernement, que la justice laisse faire sans intervenir pour lever ces sitins qui n’ont pas de sens là où ils se déroulent car ne dit-on pas qu’il est, formellement interdit, d’empêcher les gens de travailler? N’avons nous pas le courage nécessaire pour utiliser la Force Publique pour dégager les sitineurs gênants ?

Aussi, ces sitineurs ne sont-ils pas manipulés ? Qui les soutient en plein Sahara, de surcroit en zone militaire, dont tout accès est soumis, à autorisation ? Qui leur fournit tout ce ravitaillement et moyens logistiques durant toute cette longue période ?

Evidemment, il ne s’agit nullement de mettre en cause ou négliger ni le droit de manifester, ni les revendications mêmes des sitineurs. Il s’agit plutôt de prendre en compte et préserver l’intérêt général tout en considérant l’intérêt particulier. Ignorent-ils la situation économique et les difficultés que connait, actuellement, notre pays ? Ont-ils conscience des conséquences de pareil sit-in ?

Si nous voulons que notre pays reprenne confiance pour recouvrer la place qui était la sienne parmi les Nations en développement, dont certaines qui étaient loin derrière nous, sont aujourd’hui, bien loin devant nous, les blocages de route, les entraves, les empêchements des travailleurs de rejoindre les sites de travail ne doivent plus être de fait tolérés, et tout siège ou blocus de lieu, de poste ou d’infrastructure doit être, immédiatement, levé, au besoin par la force publique et sanctionné, évidemment toujours dans le respect de la loi. C’est grâce à pareille mesure courageuse qui doit être mise à exécution d’urgence, que l’Etat se fera respecter. Assez de populisme et soyons fermes quant à l’application de la Loi lorsque l’intérêt du pays l’exige. C’est ainsi, et ainsi seulement, que les opérateurs tunisiens et étrangers seront assurés et rassurés sur leurs projets et peuvent, penser, sans crainte, au développement de leurs affaires et recruter des personnels. Cela encouragera les opérateurs étrangers, hésitants et en attente, à nous faire confiance, à s’engager davantage et à investir.

Que nos concitoyens comprennent, une fois pour toutes, que l’Etat ne se laissera pas intimider et qu’il a les moyens nécessaires pour faire appliquer la Loi et surtout qu’il est déterminé à la faire respecter.

Je pense que, compte tenu de tout ce qui se passe, au sein de l’une de nos Institutions, les chefs des partis politiques doivent s’engager et assumer leur responsabilité pour que la raison, la sagesse et surtout l’intérêt national l’emportent, en vue d’assurer et de garantir la stabilité, la sécurité, la sérénité de notre pays qui ne peut plus supporter pareille pagaille, semblable démagogie et désolant spectacle que nous présentons au monde entier, synonymes, si cela perdure encore, de catastrophe historique pour la Tunisie. Aussi, n’avons-nous pas, déjà, perdu trop de temps car, en fait, qu’avons-nous réalisé pour notre peuple depuis ce fameux 14 janvier, depuis presque dix ans ? Dix ans, cela ne suffit pas ?

Que Dieu veille et protège la Tunisie Eternelle, l’héritière de Kairouan et de Carthage.

Boubaker Benkraiem

Ancien Sous-chef d’Etat- Major de l’Armée de Terre,

Ancien Gouverneur