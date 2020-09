Huawei et ITS 12 ans de collaboration: le meilleur reste à venir (Vidéo)

Lancée en 2006, ITS Com est une firme tunisienne qui offre des services en télécommunication essentiellement pour les opérateurs et les équipementiers. Elle propose également des services en énergie photovoltaïque, efficacité énergétique, solutions de sécurité des bâtiments et smart building pour les entreprises. Depuis plus de 12 ans, elle est le partenaire officiel du géant Chinois Huawei. Aussi bien dans le génie civil que dans l’installation des équipements. Cette collaboration ne cesse de s’élargir. En effet, en 2008, Huawei représentait à peine 25 % du chiffre d’affaire d’ITS. Aujourd’hui, ce partenariat a évolué à 70 %. Cette collaboration varie suivant les projets de chaque pays. Nous sommes présents en Tunisie, en Algérie, en Libyeet récemment en France avec des partenaires locaux et nous avons travaillé ponctuellement sur des projets Huawei en Jordanie et dans quelques régions en Afrique.



Dans une interview exclusive à Leaders, Adnene Ben Hassine, fondateur et Directeur Général de ITS Com depuis 2006, nous dévoile les raisons du partenariat Huawei-ITS

Quelles sont les valeurs que vous partagez avec Huawei et comment expliquez-vous la longévité de votre collaboration avec la firme chinoise?

Nous avons de nombreux points communs. Ce qui nous a unis dès le début, c'est l'importance que nous accordons au client. Il a toujours été au centre de notre intérêt. Notre écosystème est construit autour de nos clients. Nous partageons la même vision et les mêmes valeurs : sérieux, travail continue et laborieux, collaboration et entraide sur les projets, choisir les meilleures ressources, formation continue, développement du sens des responsabilités et de « ownership », motivation, transparence et « reporting ».

D'autre part, nous travaillons dans une transparence totaleen respectant strictement les « red-lines » et nous veillons à la cybersécurité de notre système d’informationenappliquant les règles et les consignesde sécurité du système et de nos informations.

Huawei est à cheval sur la transparence et c’est pour cela qu’elle a mis à la disposition de tous ses partenaires une adresse mail pour transmettre à la direction toutes les doléances, dépassements remarqués. Pour me résumer, je dirais que nous mettons un point d'honneur à respecter les procédures et l’éthique. Ce qui nous permet d'évoluer toujours dans une harmonie parfaite.

Comment avez-vous procédé durant la période de confinement pour garder votre contact avec Huawei et maintenir vos échanges?

Nous avons été agréablement surpris des performances durant le confinement suite à la crise sanitaire. Nous avons bien évidemment été impactés par le covid-19 mais nous avons maintenu une communication quotidienne avec Huawei et en particulier grâce à la plateforme qui permet le suivi à distance de l’activité et des installations.

Nous avons rapidement formé nos équipes pour faire face à la situation, ce qui nous a permis d'intervenir avec célérité sur terrain lorsque nos clients nous sollicitaient.

Quelles sont vos ambitions pour votre partenariat?

Nous souhaitons consolider nos projets au niveau régional. Nous cherchons d’ailleurs à établir un partenariat stratégique et régional au niveau de l’Afrique du Nord dans le but d’élargir nos horizons et d'offrir de nouvelles possibilités et opportunités aux jeunes.

Huawei nous a aidé sur ce point à travers la possibilité d’offrir nos services et exporter nos compétences sur les différentes régions. En contrepartie, nous nous efforçons de proposer rapidement la meilleure logistique, des ressources adaptées au besoin pour chaque projet, de les suivre et de les former continuellement.

Au niveau des activités, nous cherchons à élargir notre gamme d’intervention comme nous l’avons fait sur le photovoltaïque ce qui nous a permis de collaborersur des grands projetscomme celui del’OMMP ou de laSTEG et proposer des solutions à des grandes entreprises pour leurs besoin d’autoproduction d’Energie. C’est ainsi que nous cherchons à rajouter des branches au secteur de la télécommunication (solution de la sécurité, datacenter, Energie smart solution …).

Par quoi se traduit votre échange d’actions avec Huawei?

Huawei nous a aidé en nous donnant la possibilité de développer nos ressources. Nous préparons rapidement le nécessaire à chaque fois qu’ils ont besoin de ressources au niveau d’un pays.

De même qu’au niveau des supports de formation, nous préparons nos équipes suffisamment à l’avance, c’est ce qui permet de se distinguer et de donner le meilleur service d’installation dans les conditions de sécurité, de qualité et de conformité.

Nous associons nos compétences sans cesse pour pouvoir répondre convenablement aux besoins de chaque pays. Les chefs de projets Huawei viennent former nos équipes chaque fois qu’on le demande et avant chaque nouveau projet. Plusieurs de nos équipes sont également présentes dans les locaux de Huawei pour intervenir immédiatement.

Il y a bien sûr la possibilité, au niveau administratif et financier, d'accélérer les choses grâce à la nouvelle plateforme de Huawei. Notre système d’information et d'ERP nous permet aussi de répondre aux besoins du client et de partager les informations, l’avancement, et les problèmes afin de répondre et résoudre ces derniers rapidement et correctement.