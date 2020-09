La BH Bank lance son Centre de Développement des Compétences «BH Academy»: Un acquis et des ambitions

La BH Bank vient d’inaugurer son centre de Développement des Compétences « BH Academy » lors d’une cérémonie présidée par son Directeur Général Monsieur Hichem Rebai et en présence des Directeurs Généraux du Groupe BH BANK, les Directeurs de Pôles, le Staff Managérial et les Formateurs.

Ce nouveau centre sis à l'avenue Kheireddine Pacha, récemment réaménagé et équipé, sera ouvert à tout le personnel du Groupe BH Bank avec une éventuelle ouverture sur l’environnement national et international via la conclusion de conventions avec des Etablissements universitaires prestigieux. Il assurera une formation basée sur des outils modernes et d'appoint, digitaux au diapason des nouvelles technologies permettant de développer de nouvelles compétences et de générer une intelligence collective au bénéfice des employés, des clients et des partenaires du Groupe BH Bank.

Lors de son intervention M Hichem Rebai a indiqué que les équipes Groupe BH Bank sont résolument engagées pour le partage de la connaissance et le transfert du savoir à travers une organisation apprenante et un capital connaissance enraciné dans son contexte et tourné vers le monde des nouvelles technologies.

Des formateurs confirmés et expérimentés prennent en charge les actions de développement des compétences des employés en leurs ouvrant de nouveaux horizons de manière à renforcer leurs maîtrises techniques, développer leurs qualités managériales et créer leurs propres parcours de mobilité et d'évolution de carrière.

Le Directeur Général a ensuite précisé que le Groupe BH Bank, Fort de la richesse de ses ressources humaines, garde l'ambition de faire figure de pointe sur le marché par un plan d’action qui devrait permettre de:

• Mettre à niveau et améliorer les contenus et les canaux de formation

• Partager une culture d’entreprise fondée sur l’engagement et l’intégrité.

• Déployer les conditions d’un bien-être social qui favorise le mérite et la performance

• Répondre, anticiper et valoriser le parcours client en intégrant les diktats des nouvelles technologies.

Mr Hichem Rebai a enfin souligné que les orientations de la BH Bank dans un monde en pleine mutation et un contexte exceptionnellement mouvant nécessitent rapidité, efficacité et résilience de tout le dispositif de formation.

Une rapidité car le temps coûte très cher à la banque mais aussi au client.

Une efficacité qui allie optimisation des process, traçabilité et (surtout) sécurité qu’elle soit d’ordre réglementaire, procédurales, de conformité ou de data.

Une résilience en lien avec les marges de progression procurées par les nouvelles TIC ou l'intelligence artificielle qui auront un impact direct, dans un avenir proche, sur la façon d’accomplir tous les métiers de la banque.