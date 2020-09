Salma Damak Ayadi : Les 5 modèles innovants dans l'enseignement supérieur

1- The online university mode

Les institutions d’enseignement à distance proposent un enseignement supérieur «à tout moment, en tout lieu et à tout le monde». Elles puisent dans un désir croissant de modes d'apprentissage plus flexibles et promettent d’accroître l'accès pour les groupes longtemps marginalisés. Cependant, la dernière décennie et surtout la crise Covid-19 a renforcé le besoin de l’enseignement à distance. Les plus grandes universités d’enseignement à distance d’aujourd'hui reconnaissent que ce mode d’enseignement nécessite un investissement substantiel et du matériel sur mesure, ainsi qu’un engagement continu envers l'apprentissage «hybride» pour certains étudiants.

2- The cluster model

Le modèle de cluster élimine la nature cloisonnée traditionnelle des campus universitaires en fusionnant plusieurs institutions. Les services et installations partagés permettent des économies d'échelle, réduisant les coûts globaux et aux étudiants un plus large éventail d'options de cours. Cependant, il n’existe pas toujours de priorités communes au sein de ces institutions, ce qui pourrait rendre la collaboration difficile. Des problèmes peuvent également survenir s’il y a une demande disproportionnée d'offres universitaires, administratives ou sociales de la part d'un seul établissement au dépend des autres faisant partie du cluster.

3- The experiential model

Les institutions expérientielles font sortir l'enseignement de la salle de classe, l'apprentissage étant des expériences telles que des stages ou des projets pratiques. Ces institutions pourraient aider les étudiants à développer l’ensemble des compétences prioritaires qui répondent aux attentes des employeurs, telles que la collaboration de haut niveau, la communication. Cependant, le modèle expérientiel est également nouveau et fait face à plusieurs défis surtout en matière d’évaluation. L'apprentissage expérientiel requiert également des compétences particulières et hautement qualifiées capables de s'éloigner des cours traditionnels.

4- The liberal arts college

Les collèges d'arts libéraux sont généralement des établissements plus petits qui visent à fournir une expérience universitaire avec un ratio enseignant / étudiant plus faible. Ils privilégient le développement intellectuel des compétences techniques ou professionnelles spécifiques. Ce modèle est déjà établi aux États-Unis et commence à se propager à travers l'Europe et l'Asie. Cependant, les coûts d’enseignement et d’installations sont plus élevés. Les opinions sont également partagées quant à l'utilité de cette forme d'éducation; certains soutiennent que les compétences généralistes sont de plus en plus nécessaires dans le monde de l'entreprise, mais d'autres soutiennent que les établissements doivent se concentrer, au moins dans une certaine mesure, sur des compétences préprofessionnelles plus ciblées.

5- The partnership model

Dans le modèle de partenariat, les institutions établissent des relations avec des partenaires externes afin améliorer les perspectives d'emploi des diplômés voire même financer leurs études. Les entreprises et les organisations s'associent avec une université afin de permettre à leurs employés d'étudier à un taux réduit, ainsi leurs employeurs assument souvent une partie ou la totalité des coûts. Les cours se concentrent sur la mise à niveau et la requalification et sont adaptés à des emplois particuliers ou des lacunes de compétences auxquelles les partenaires sont confrontés. Cependant, les conditions d’accès, souvent moins exigeants, ont conduit à la critique selon laquelle certains de ces établissements offrent des qualifications inférieures à celles d’une formation traditionnelle.

Pr Salma Damak Ayadi

Professeur des Universités, IHEC Carthage, Université de Carthage