Albuhaira Invest, 2ème génération: Tout un nouvel art de vivre et de travailler qui s’annonce

Passer à l’excellence ! Albuhaira Invest en deuxième génération s’annonce aux Berges du Lac de Tunis. Dans des zones jusque-là inexplorées, on n’est plus dans la viabilisation, le lotissement et la promotion immobilière d’antan. « La Société de Promotion du Lac de Tunis (SPLT) se convertit en développeur urbain de première référence », souligne son directeur général, Mohamed Ridha Trabelsi.

Smart cities connectées et intelligentes, compound résidentiel intégré, pistes cyclables sur 6 km, devant converger vers le centre-ville, transport lagunaire en bateaux à 100% électriques (de construction tunisienne), éclairage public intelligent gérant la luminosité dans les rues et artères, caméras de télésurveillance sécuritaire extérieure, fibrage étendu sur 16 km pour favoriser un internet de haut débit, et autre district-cooling, chaud et froid, alimenté en autoproduction photovoltaïque d’une capacité de 20 MGW : les innovations sont nombreuses.

Mais aussi, campus universitaire, hôtels, quartier d’affaires, parc d’attractions, cité médicale et autres : de quoi donner à la capitale, Tunis, sa grande dimension moderne.

Une marque de bien-être

«Premier signal fort, indique M. Trabelsi : la SPLT se crée sa propre marque commerciale : Al Buhaira Invest. Le décrochage est porteur de changement et de promesses. De quoi faire oublier l’ancienne image originelle, liée à l’assainissement de la lagune et la viabilisation, puis la vente des terrains nus. Aujourd’hui, c’est une ambiance, un art de vivre et de travailler qui sont promus. A la dénomination juridique de la société vient s’adosser une marque, avec son territoire imaginaire, ses promesses et son identité Tout un style, tout un design. »



«Assainissement du lac réussi, premières zones résidentielles, de commerces, de services, d’affaires et de loisirs, plébiscitées, ajoute Mohamed Ridha Trabelsi, il va falloir en effet faire éclore une nouvelle génération de développement urbain et immobilier. C’est à ce défi que s’attelle la SPLT. Constituée il y a 37 ans (1983), dans le cadre du premier partenariat public-privé, réunissant le gouvernement tunisien et le groupe saoudien Dalla Al Baraka (fondé par cheikh Salah Kamel), elle a déjà fait ses preuves. En si peu de temps, la capitale Tunis s’est dotée d’un prolongement précieux, en jonction avec la banlieue nord, devenue un véritable poumon d’air frais, insufflant vitalité et modernité. »

Pas moins de 3 milliards de dinars d’investissements

«L’expérience capitalisée et la réussite confirmées autorisent à convertir la SPLT d’entreprise d’assainissement, de viabilisation, d’aménagement classique et de commercialisation de terrains en producteur foncier, développeur, souligne son directeur général, Mohamed Ridha Trabelsi. Un business plan portant sur la décennie 2018 -2028 inscrit déjà pas moins de 3 milliards de dinars, dont la moitié, soit 1.5 milliard de dinars, en tant qu’autodéveloppeur. »



«Le business plan reste cependant dynamique, tenant compte de l’évolution de la situation, fait remarquer M. Trabelsi. Mais la vision est nette, la nouvelle vocation confirmée et les projets bien lancés au niveau des études. D’ores et déjà, de premiers chantiers sont initiés. »

D’abord, la vision. Les mots clés sont smart, environnement, nouvelles technologies et bien-être. Concrètement, tout s’articule autour d’une combinaison heureuse entre résidentiel, professionnel, loisirs, éducatif et santé.

Une large palette de choix

En autodéveloppement, la SPLT de deuxième génération lance un compound, non loin des premiers points d’entrée des premières zones du Lac, composé de près d’une centaine de résidences, dans une architecture tunisienne authentique revisitée au design épuré. Ce compound, qui s’étend sur 35 ha, regroupe une série de facilités dont des commerces et des sites de loisir. Rien que les études confiées à des cabinets tunisiens en consortium avec des partenaires internationaux de grandes références ont coûté pas moins de 8 millions de dinars.

Non loin, Tunisia Garden City émergera sur 9 ha, partagés entre la SPLT et un promoteur tunisien privé. La SPLT lancera pour sa part des appart-hôtels, des résidences haut de gamme, des bureaux et autres, alors qu’un hôtel d’affaires et un mall verront également le jour.

Les projets ne manquent pas : un grand parc de loisirs, une cité administrative et d’affaires, un campus universitaire et autres. Comme en son temps, la SPLT a déjà changé le visage de la capitale, Al Buhaïra commence à imprimer d’ores et déjà les marques d’un nouvel art de vivre, de travailler et de s’épanouir.

Télécharger projet du Lac Nord de Tunis