Cérémonie de remise des trophées ARVEA pour les cinq produits “ Elus Produits de l’Année” 2020

“Non pas un, ni deux mais 5 produits ARVEA Nature, gagnants au concours “Elu Produit de l’année” 2020”

Suite à l’annonce des résultats du concours “Élu Produits de l’Année” 2020, mettant en avant 5 produits Arvea Nature, la première société de MLM en Tunisie et dans le monde arabe a tenu à célébrer cette réussite, le 13 août, Journée de la femme en Tunisie, avec ses 5 meilleurs managers, les médias les plus influents ainsi que les plus grands influenceurs Web.

Un cocktail dans une ambiance de partage a donc eu lieu pour célébrer cette distinction, au nouveau siège de Arvea à la Charguia I.

Rappelons que les produits en question sont la Crème Apaisante, appréciée du grand public, le Gel Dentaire, l’Oïl Replacement, les 3 Roll On et l’Après Rasage et que ces derniers ne font que confirmer la volonté et le travail acharné de l’équipe pour valoriser la “Success Story Arvea” en ligne depuis plus de 7 ans.

Le fondateur de Arvea, Sadok Laribi était présent en ce jour de fête, mais également le directeur général de Elu Produit de l’Année Tunisie , Ismail Ben Miled qui a tenu à exprimer sa fierté face à cette réussite : “Nous sommes très impressionnés par l'évolution de Arvea qui se distingue cette année avec 5 produits ; ça se sent que c’est une équipe qui en veut, dynamique et qui travaille beaucoup. C’est un exemple à suivre pour tout le reste du tissu entrepreneurial tunisien”

En rappelant que les trois critères fondamentaux sur lesquels s’appui le label Elu Produit de l’année sont l'innovation, l’attractivité et l’intention d’achat, le Directeur Général du label a confirmé que : “Sur Arvea, on peut constater qu’il y a une très grande innovation dans le fond et dans la forme au niveau du circuit de distribution qui est impressionnant”

Sadok Laribi a tenu à réitérer sa satisfaction du travail de ses équipes, réunissant aujourd’hui plus de 15 000 membres actifs, et l’acharnement collectif qui a permis à Arvea, ayant débuté avec seulement 12 produits, de concurrencer aujourd’hui les produits internationaux de renommée.

L’ouverture à l’international fut également l'une des mesures phares annoncées par le fondateur lors de cette cérémonie dans l'espoir que la situation permette de lancer ce programme avec l’Algérie.Sadok a insisté pour que ses associés “fassent confiance à Arvea en ces temps difficiles par lesquels passe le monde". "Nous sommes actuellement en phase intermédiaire et nous faisons tout notre possible pour accélérer le processus d’internationalisation". Dans les mois prochains, l’esprit d’Arvea s'imposera malgré tout ce qui se passe actuellement dans le monde”,

Il a promis l’adaptation aux nouvelles attentes du consommateur post covid-19 avec les nouvelles gammes qui seront davantages orientés vers les besoins actuels

La cérémonie a pris fin par les cris de guerre des managers “ARVEA SAHA LINA”