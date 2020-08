Un chirurgien d'exception nous quitte : Issam Beyrouti

Un chirurgien d’exception n’est plus, lorsqu’il y a plus de trente ans, les autres Professeurs de l’équipe avaient opté pour le privé, le Pr Issam Beyrouti a occupé le poste de chef de service de chirurgie du CHU Habib Bourguiba de Sfax pendant 23 ans, sans discontinuer. Il impressionnait par sa générosité dans l’effort et son extraordinaire disponibilité. Présence de 8h du matin à 22 heures du soir, présence dimanche et jours fériés, pas de congé et jamais de fatigue.

On a le souvenir de deux DPC dans le même jour, ténacité et persévérance extrêmes, pas de peur, pas d’activité privée, bénévolat systématique en Tunisie et à l’Étranger (Libye, …) Tout en restant humble, modeste et si proche du patient. Son intelligence, sa philosophie de la vie, son engagement sortaient de l’ordinaire.

C’est sous son aile que l’équipe, un temps fragilisée, a pu se reconstituer, rebondir et devenir performante. Personne ne peut prétendre avoir autant travaillé, et opéré au service public,non seulement en chirurgie générale, mais aussi en orthopédie, neurochirurgie et urologie. Aujourd’hui le personnel médical et paramédical, profondément attristé, ne peut que lui rendre un vibrant hommage. Qu’il repose en paix.