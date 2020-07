STB Bank : NEO, la banque exponentielle…Première Édition

Consciente de l’importance de ses engagements économiques et sociaux qu’elle a toujours œuvré à respecter envers la nation, la STB Bank réaffirme aujourd’hui pleinement sa position sur le podium du secteur bancaire et financier, sur le plan de responsabilité citoyenne, à la faveur de sa transformation globale et via son lancement dans un nouveau programme sectoriel d’envergure qui consacre sa vision innovante et ouverte en tant que banque moderne et engagé sur une large échelle de valeurs humaines.

La STB Bank a été constamment partenaire de plusieurs actions s’inscrivant dans une démarche visant la mise des jalons d’une économie d’intégration.

Par ailleurs, le nouveau programme lancé consiste en l’aide des entreprises à adopter des nouveaux modèles d’affaires via la technologie à l’instar du blockchain et de la plateformisation digitale garant de la migration vers des plans d’action effectivement équitables et transparents et dans le cadre de tout un écosystème intégré qui mise sur l’ouverture à l’innovation (Open Innovation) notamment à travers les startups, les fintechs, les technopoles, etc.

Un autre atout se présente, à ce niveau pour les partenaires qui sont les dirigeants des entreprises, les premiers adopteurs (Early Adopters) pour leur permettre in fine la garantie de la pérennité de leurs projets et leur adaptation aux chargements qui secouent le globe notamment en matière de la révolution digitale 4.0.

La STB Bank tient à ce que cette nouvelle expérience mette en avant la croissance inclusive et brassant l’intelligence collective et la tendance collaborative soit une opportunité pour l'industrie bancaire au pays pour remettre à plat plusieurs pratiques et se projeter dans l'univers d’Open innovation en parfaite synergie avec les attentes des acteurs de l’entreprenariat de plus en plus visionnaires et amiteux.

Les défis de l’environnement actuel représentent un grand moment de vérité pour tout le secteur bancaire, qui le contraint à renouveler de fond en comble toute une panoplie d’approche de métiers dans une situation où le modèle de financement intermédié conventionnel commence à montrer des signes d’essoufflement.