Kamel Zidane: Huawei Tunisie, go Digital or go Home

Huawei est le leader mondial des infrastructures TIC et dispositifs intelligents opérant dans plus de 170 pays et régions. Etablie en Tunisie depuis 1999, Huawei y emploie actuellement 150 personnes, fournissant de l’infrastructure pour les 3 opérateurs de télécommunications et d’autres établissements privés et publics, tout en étant numéro 1 du marché des smartphones en Tunisie.

L’objectif premier de Huawei est d’apporter le numérique à chaque personne, maison et organisation, pour un monde pleinement connecté et intelligent. Une des phrases qui se répète souvent chez ce géant de l’industrie des TIC est: Go Digital or go Home !

Outre les produits TIC usuels, Huawei a beaucoup investi dans la digitalisation, l’IA (intelligence artificielle) et le Big data. Opérant en mode « full digitalization », il fournit à ses clients des solutions et des plateformes numériques d’opérations et de maintenance. Centré sur le client, il les aide ainsi dans leur transformation digitale et leur permet de gérer en temps réel l’expérience de leurs clients finaux pour une meilleure valeur ajoutée.

Interview de Kamel Zidane, directeur technique et services d’ingénierie

Quelle est la position de Huawei sur le marché tunisien?

Désormais, nous sommes le leader en Tunisie pour la fourniture d’infrastructures TIC et sur le marché des smartphones. Il faut savoir que la consommation de données en Tunisie a subi une augmentation importante ces dernières années, ce qui a nécessité la modernisation et l’extension de la capacité du réseau. Nous avons mis en place avec nos clients un plan de renforcement de l’infrastructure du réseau MBB (Mobile Broad Band) afin qu’elle soit prête pour la 5G. De même pour le réseau HBB (Home Broad Band), une mise à niveau de sa capacité a été lancée afin de répondre aux besoins domestiques intenses en communication de données. Cette préparation de l’infrastructure du réseau haut débit avec l’IA seront les leviers principaux de la transformation numérique, du développement de l’industrie 4.0 et de la croissance économique durable en Tunisie.

Nous savons que Huawei donne une grande importance à la Tunisie au niveau régional en raison de sa localisation géographique stratégique et de ses talents de haut niveau dans les TIC, pouvez-vous nous donner plus de détails à cet égard?

Huawei dispose d’une stratégie ressources humaines innovante qui cultive et motive les talents. Cette démarche est le driver principal du développement durable de notre société. Au niveau de notre bureau régional en Afrique du Nord, nous avons implémenté un programme de formation des talents dans le domaine des TIC. En Tunisie, nous avons travaillé sur ce programme avec les principales universités, et les meilleurs talents accèdent à une formation plus approfondie en Chine. Actuellement, plus de 80% du staff de Huawei Tunisie est constitué d’employés locaux, ce qui constitue un de nos taux les plus élevés en Afrique. Grâce à l’excellence, la compétence et la bonne réputation des talents tunisiens, nous avons établi depuis 2014 un centre régional technique de 60 ingénieurs avec 100% de compétences tunisiennes. Ce centre fournit un support de haut niveau technologique à nos clients dans 24 pays d’Afrique du Nord, de l’Ouest et subsaharienne.

Nous savons que Huawei accorde une grande importance à la coopération avec les partenaires locaux. Où en est cette démarche?

L’objectif de Huawei est de favoriser un environnement d’affaires fertile qui s’étend à toute la planète, tout en restant proche de nos partenaires éco-systémiques. Huawei se concentre sur l’infrastructure des TIC et les appareils intelligents, et grâce à l’innovation ouverte, nous contribuons à construire une industrie accueillante et robuste pour tous. Notre écosystème sera numérique, intelligent et localisé, c’est pour cela que nous avons choisi de travailler avec les partenaires tunisiens les plus compétents et les plus expérimentés dans le domaine des TIC. Nous avons établi une stratégie de longue durée basée sur une coopération Win-Win avec nos partenaires. Grâce à cette réussite, nous avons pu introduire nos partenaires dans nos marchés Africain ou leurs équipes tunisiennes ont excellées et fournit une très bonne qualité de service à valeur ajoutée.

Comment Huawei a-t-il géré la pandémie de Covid 19?

Notre retour d’expérience de la gestion de la crise pandémique en Chine pendant les mois de janvier et février nous a permis d’adapter nos solutions numériques de gestion de réseau. Ces solutions ont été adoptées avec les 3 opérateurs de télécommunications en Tunisie afin de maintenir un accès internet à toute la société tunisienne avec une bonne qualité de service.

Huawei attache une grande importance à la responsabilité sociale et à la garantie de continuité de l’activité avec nos clients et partenaires. Nous disposons de ressources et de plateformes numériques très avancées permettant d’assurer la sécurité et la stabilité des opérations à distance sur les plateformes et réseaux de nos clients.

Durant la crise du Covid-19, les besoins en communications de données ont augmenté considérablement. Cela a engendré une congestion et une déstabilisation des indicateurs fonctionnels du réseau. Nous avons aidé nos clients par divers moyens, nos plateformes et nos processus opérationnels numériques nous ont été naturellement d’un grand apport pour gérer cette crise de manière fluide. Grâce à notre plateforme de communication à distance, chacun de nos employés a pu maintenir une proximité avec ses clients, et nos experts techniques ont pu maintenir leurs éléments de réseau. Ce qui leur a permis d’entreprendre des actions rapides pour stabiliser le réseau.

Quelle est la stratégie post-Covid-19 de Huawei?

Après cette période de pandémie, nous allons poursuivre nos efforts pour améliorer et assurer la continuité de nos services. Garantir à nos clients et partenaires l’atteinte d’une digitalisation de bout en bout fait partie de nos objectifs.

Récemment, Huawei a annoncé le lancement d’un plan d’action mondial pour aider ses clients à lutter contre le Covid-19. Dans le cadre de ce plan d’action international contre le coronavirus, Huawei Cloud fournira gratuitement des services d’IA et de Cloud.

Huawei Cloud a également publié le programme de partenariat anti-Covid-19, un programme axé sur cinq scénarios principaux: bureau à distance, soutien IA, aide aux entreprises, soins de santé intelligents et éducation en ligne.

Nous continuerons de permettre aux gouvernements et aux organisations agissants de disposer de plateformes numériques sécurisées, ouvertes, flexibles et faciles à utiliser.