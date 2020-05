Comment la Caisse des Dépôts et Consignations s’est mobilisée en faveur de la santé et des entreprises

Prompte à apporter son soutien significatif, aux côtés du gouvernement, en faveur du secteur de la santé et des entreprises éprouvées par la pandémie de Covid-19, la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), en tant qu’institution responsable et engagée, continue à jouer son rôle contracyclique dans ce contexte économique exceptionnel et multiplie les initiatives utiles. Dès la première heure, elle a déployé une ligne de financement Santé dotée de 100 MDT, un mécanisme de financement des PME des secteurs stratégiques via la création d’un fonds d’urgence d’investissement, de taille 500 MDT, un instrument de financement relais des PME résilientes sous forme d’un fonds de reprise (Cash out) de taille 100 MDT, un mécanisme de soutien des solutions scientifiques et technologiques viables, appuyé par une Plateforme Tunisienne de Recherche et Développement et une Foire Virtuelle en sciences, technologies et innovation.

La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), le gestionnaire de confiance des fonds d’épargne des Tunisiens, se devait de s’acquitter pleinement de sa mission de soutien dans les moments difficiles et d’intervenir au creux de la vague. Elle a été très réactive en initiant plusieurs actions dans le but d’apporter son soutien et son appui face à cette crise sanitaire que subit notre pays comme le reste du monde entier.

Les initiatives de la CDC s’inscrivent dans la pérennité et se sont basées sur une logique simple mais efficace et surtout rassurante : prévenir et se préparer, accompagner et, finalement, amortir.

En sus des conséquences sanitaires de la pandémie de Covid-19, des impacts économiques négatifs ont été déjà enregistrés causant des pertes d’emplois, un ralentissement des exportations et de la croissance. La nécessité de prévoir un plan complet et rapide est d’autant plus urgente que les vecteurs classiques de l’économie tunisienne sont déjà fragilisés durant la période post-révolution.

Pour contribuer au renforcement de la résilience économique et limiter au maximum les impacts négatifs de la pandémie de Covid-19, la CDC a proposé les mécanismes d’investissement prioritaires suivants :

1- Ligne de financement Santé de 100 MDT

Soutenir le secteur de la santé publique, en coordonnant avec des bailleurs de fonds étrangers (partenaires de la CDC), afin de financer l’acquisition d’équipements pour les besoins urgents des hôpitaux publics tunisiens. Ainsi, cette ligne permettra de prévenir tout manquement qui pourrait aggraver la capacité de nos unités de santé à faire face à la pandémie pour des raisons matérielles.

Une task force a été mise en place entre le ministère de la Santé, le ministère des Finances et la CDC depuis le 1er avril 2020 et s’est penchée sur l’identification des besoins. Les détails techniques du mécanisme sur le court terme ont été finalisés.

Étant donné que la CDC est un investisseur de long terme, il est prévu que cette ligne de financement soit transformée en un mécanisme pérenne d’investissement (en partenariat public-privé) destiné au financement des équipements des services hospitaliers.

2- Mécanisme de financement des PME des secteurs stratégiques

Soutenir les secteurs stratégiques par la création d’un fonds d’urgence d’investissement de taille 500 MDT avec un premier Closing de 100 MDT, afin de venir en aide aux PME et donner un signal fort quant à la capacité des secteurs stratégiques à reprendre une croissance soutenue basée sur les investissements nouveaux. Cette intervention sera réalisée en mix Equity et Quasi Equity pour assurer le renforcement des ressources permanentes des entreprises résilientes.

Actuellement, la CDC se penche sur la finalisation de la structuration de ce fonds, notamment l’identification des conditions d’éligibilité tenant compte du contexte de création de ce fonds (maintenir les sociétés à flot et préserver l’emploi) ainsi que l’établissement de la procédure du traitement des dossiers qui devrait être très rapide tout en prenant en considération les diligences nécessaires. La célérité n’a pas fait oublier de développer en détail le volet gouvernance du fonds et de définir clairement les secteurs prioritaires les plus touchés par le Covid-19.

3- Instrument de financement relais des PME résilientes

Créer un fonds de reprise (Cash out) de taille 100 MDT dédié exclusivement au rachat des participations des fonds d’investissement pour les encourager à continuer leur appui aux PME et répondre ainsi à un besoin de survie, en assurant des relais solides à leurs interventions. Ces relais financiers seront réservés aux entreprises résilientes.

Ce fonds devrait bénéficier d’avantages fiscaux et offrir des garanties afin d’inciter les fonds existants à participer au financement des PME en facilitant l’exit via le fonds de reprise.

4- Mécanisme de soutien des solutions scientifiques et technologiques viables

La situation mondiale face à cette pandémie a démontré qu’une nation qui ne compte pas sur ses propres moyens est une nation condamnée à tout subir. C’est dans ce cadre que se situe l’initiative interministérielle conjointe avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS), le ministère de la Santé (MS), le ministère des Technologies de la communication et de la Transformation digitale (MTCTD), le ministère de l’Industrie et des PME (MIPME) et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ayant pour objectif de soutenir des solutions scientifiques et technologiques viables pour répondre en premier lieu aux besoins du secteur de la santé en Tunisie. Ceci à travers la création de la Plateforme Tunisienne de Recherche et Développement (www.rd-p.tn).

Cette action qui mise sur les capacités nationales est concrétisée par une Foire Virtuelle en sciences, technologies et innovation face à la pandémie de Covid-19, organisée le 14 avril 2020. Première en son genre à l’échelle internationale, elle a permis de collecter une centaine d’initiatives et de projets appliqués à la lutte contre la pandémie de Covid-19 visant à promouvoir les solutions technologiques «Made in Tunisia» et par des «Tunisian Brains» !

