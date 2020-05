Kais Kabtani : le projet de résolution tuniso-français au Conseil de sécurité de l'Onu a encore de fortes chances d'être adopté

Le Conseil de Sécurité de l’ONU peine à réunir un accord sur le projet de résolution porté par la Tunisie et la France, pour un cessez-le-feu humanitaire pendant trois mois, dans toutes les zones de conflit à travers le monde. A la base, un affrontement entre les Etats-Unis d’Amérique et la Chine, et des réserves exprimés par certains autres pays. "Les gens perdent espoir dans la diplomatie", a déclaré l'ambassadeur-représentant permanent de Tunisie auprès de l’ONU à New York, Kais Kabtani. Dans une interview à Bloomberg, la première déclaration publique sur le conflit, qu’il effectue. il ajoute : "Ce genre de désaccord politique doit être traité en dehors de l'ONU et du Conseil de sécurité. Nous devons faire preuve de solidarité et surmonter ces difficultés en mettant de côté ces différends". Et d’estimer : "Je ne pense pas que quiconque opposera son veto à une résolution demandant un cessez-le-feu", a-t-il déclaré. "Nous allons proposer quelque chose et aller de l'avant". C'est notre crédibilité qui est en jeu."

L’article de Bloomberg est instructif à lire : « L'aggravation de la confrontation entre les États-Unis et la Chine fait obstacle à un effort du Conseil de sécurité des Nations unies visant à approuver rapidement un cessez-le-feu mondial de 90 jours pour aider les pays en conflit à faire face à la pandémie de coronavirus.

Pendant des semaines, les États-Unis et la Chine n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le libellé d'une résolution, paralysant le corps diplomatique qui tente de faire avancer les efforts du secrétaire général Antonio Guterres pour exiger une cessation immédiate des conflits armés dans les zones de guerre. António Guterres soutient que cette démarche permettrait d'acheminer l'aide humanitaire en toute sécurité pendant la pandémie.

Après des semaines de négociations, les 15 membres du Conseil de sécurité se sont largement regroupés autour d'une résolution conjointe tuniso-française. Mais la querelle sino-américaine a ralenti les pourparlers, Pékin cherchant à soutenir le travail de l'Organisation mondiale de la santé tandis que les États-Unis, qui ont suspendu le financement de l'OMS, exigent que l'on parle du besoin de transparence, ont déclaré les diplomates. (…)

L'Administration Trump pointe de plus en plus du doigt la Chine pour ce qu'elle considère comme des faux pas précoces qui ont retardé une réponse efficace à Covid-19 par d'autres nations, dont les États-Unis, où au moins 62 000 personnes sont mortes. La Chine a contesté cela et a déclaré que les États-Unis auraient dû mieux se préparer dans les semaines précédant l'arrivée du virus aux États-Unis.

La Chine rejette l'affirmation de Trump qu'elle essaie de lui faire perdre l'élection

L'absence de réaction du Conseil des Nations unies face au virus met en évidence un dysfonctionnement de la diplomatie mondiale exposée à la pandémie : aucun leader mondial clair n'est apparu pour aider à rallier une réponse coordonnée, alors que les nations ferment leurs frontières et stockent du matériel.

"La crise Covid-19 a démontré à quel point la coopération multilatérale est cruciale pour notre santé et notre sécurité collectives", a déclaré dans une interview Sven Jürgenson, ambassadeur des Nations unies pour l'Estonie, qui prend la présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci. "Trouver un compromis sur des questions difficiles peut prendre du temps, mais nous devons continuer à essayer".

Un appel à un cessez-le-feu mondial serait sans précédent, mais on ne voit pas clairement ce qu'une telle résolution pourrait accomplir de façon réaliste, alors que le nombre de décès dus aux coronavirus dans le monde dépasse les 234 000 et que les cas confirmés dépassent les 3,2 millions.

António Guterres, qui a saisi l'occasion de la pandémie pour demander l'arrêt des combats dans des pays comme le Yémen et la Syrie, a critiqué les puissances mondiales pour leur lenteur.

Manque de leadership

"Il est évident qu'il y a un manque de leadership", a-t-il déclaré aux journalistes jeudi. "Il est évident que la communauté internationale est divisée à un moment où il serait plus important que jamais d'être unis", a-t-il ajouté, notant que "la relation entre les grandes puissances du monde aujourd'hui est très dysfonctionnelle, et cela rend difficile la décision du Conseil de sécurité".

M. Kabtani et d'autres diplomates disent qu'ils restent optimistes quant à la possibilité de parvenir à une résolution dans un avenir proche. Et l'effort du président français Emmanuel Macron pour convoquer un sommet avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité - la Chine, la Russie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni - a encore des chances de réussir, ont déclaré les diplomates.

Mais M. Kabtani, qui, avec l'ambassadeur français Nicolas de Rivière, tente de combler le fossé entre Pékin et Washington, a averti les grandes puissances que si un accord ne peut être conclu rapidement, le reste du Conseil mettra de toute façon une résolution au vote d'ici la semaine prochaine (cette semaine). »