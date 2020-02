Boston accueillera en avril prochain la diaspora professionnelle tunisienne en Amérique du Nord

C’est devenu un rendez-vous annuel très prisée. La conférence annuelle (retreat) qu’organise chaque printemps l’association de la diaspora professionnelle aux États-Unis, Tunisian American Young Professional (TAYP) rassemble de plus en plus davantage de participants qui viennent de tous les coins de ce vaste pays. L’édition 2020, se tiendra, juste au lendemain des réunions du printemps (FMI et Banque mondiale, à Washington DC) le weekend du 18 – 19 avril prochain à Boston. Innovation : l’invitation est élargie à nos compatriotes au Canada. La ville de Boston s’est imposée comme un choix naturel en tant que centre universitaire important et réputé pour ses universités prestigieuses (Harvard, MIT…) et son leadership dans le domaine des recherches médicales et biotechnologiques.

Les membres de TAYP sont actifs dans de nombreux domaines clés, notamment la technologie (eBay, Google, Apple, Instagram...), la coopération internationale (Nations Unis, Banque Mondiale..), la finance (Credit Suisse, JP Morgan, Citi..), le conseil (BCG, Deloitte..), la santé, l'art, l'éducation et autres secteurs. La diaspora tunisienne aux États-Unis peut véritablement jouer un rôle unique et déterminant dans la mobilisation des ressources financières, des compétences et des connaissances, et dans la promotion d’une image positive de la Tunisie.

« Avec cette ‘’retreat’’, nous espérons créer un espace unique qui permette aux participants d'élargir et de renforcer leurs réseaux, d'inspirer et d’être inspiré, et de participer à un effort collectif de réflexion sur le rôle que la diaspora professionnelle peut jouer pour soutenir davantage le développement durable économique et social de la Tunisie » a déclaré la présidente de TAYP Meriem Trabelsi. Cette rencontre se veut être un forum élargi pour échanger des idées sur les moyens d'engager la diaspora tunisienne aux États-Unis dans des initiatives concrètes et ciblées en faveur notamment des jeunes en Tunisie.

De nombreux intervenants et invités de haut niveau, notamment des universitaires, des experts, des entrepreneurs et des artistes, participeront à cette ‘’retreat’’ et contribueront à enrichir les discussions.