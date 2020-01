TT Security Day 3.0 : La sécurité des données au cœur de la stratégie Tunisie Télécom ,

Sous le patronage du Ministre des Technologies de la communication et de l’Economie Numérique, Mohamed Anouar Maarouf et la présidence de son PDG, Mohamed FadhelKraiem, Tunisie Telecom a organisé, ce jeudi 16 janvier, la 3ème édition du ‘’TT security Day’’ .

Au cours de cette journée s'est tenue s3 panels de discussion relatifs à la cyber-sécurité ont été constitués.

Consolidant un engagement enraciné en matière de sécurité numérique, M. Fadhel Kraiem a affirmé le rôle de TT en tant que « sensibilisateur sur la cyber-sécurité et la protection des données.

‘’TT Security Day’’ devient une tradition permettant l’échange entre les acteurs économiques, l’Etat et les usagers afin de leur permettre l’échange de visions et d’expériences sur ce sujet crucial.

En effet, la cyber-sécurité relève de la souveraineté de l’Etat, étant donné que l’accélération de la digitalisation et le changement des comportements des usagers sur le net exigent des solutions adéquates et accessibles. »

Lors de cette édition, le TT security Day a évoqué les menaces et présenté les perspectives de la cyber-sécurité en Tunisie en introduisant 3 panels :

• La cyber-sécurité et la souveraineté numérique : Les défis, les intervenants, les rôles et responsabilités.

• La cyber-sécurité face aux nouvelles tendances technologiques.

• Supervision, détection, réponse, stratégies d’anticipation et de gestion des crises : quels mécanismes pour faire face aux menaces externes ?

La transformation numérique des entreprises en Tunisie étant en accélération, elle généralise l’utilisation des informatiques et d’Internet. Ce débat riche est venu placer la sécurité des données, des personnes et des correspondances au cœur de cette digitalisation en marche.

A cet effet, M. Mohamed Anouar Maarouf a mis l’accent sur la nécessité de placer la cyber-sécurité au premier plan. Il a affirmé que « La cyber-sécurité présente plusieurs problématiques et enjeux pressants. Une stratégie nationale de cyber-sécurité assurerait un cadre légal et une démarche concrète en concordance avec cette phase de digitalisation rapide de la Tunisie. Les questions sécuritaires sur le net, La mise en place d’une législation concernant la protection des données personnelles, la cybercriminalité et le cahier des charges des télécommunications, deviennent essentiels pour la modernisation de la Tunisie et la consolidation sécurisée de l’économie à haute valeur ajoutée. »

Englobant toute technologie et processus de protection des réseaux, ordinateurs et données, la cyber-sécurité n’est pas un simple slogan à Tunisie Télécom. En effet, l’opérateur historique a obtenu lors de cette journée la certification ISO 27001 de son Data Center « Carthage », sur une durée de 3 ans.

Cette certification qui assure et garantit la gestion optimale et sécurisée des informations, même personnelles et sensibles.

Tunisie Télécom ne cesse de démontrer l'intérêt qu'elle accorde aux risques pesant sur les données sensibles, elle en tient compte et s’en protège.Grâce à la certification ISO 27001, l’opérateur bénéficiera d’un système fonctionnel, cadré, sécurisé et évolutif.