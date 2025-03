QNB Tunisia sur la voie de la Croissance et le Retour à la Rentabilité

L'année 2024 a été une année décisive dans la restructuration et l’exécution de la nouvelle stratégie de QNB Tunisia, filiale de la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique. Grâce à une gestion rigoureuse et une stratégie axée sur l'efficacité opérationnelle, la banque a consolidé sa performance et prépare activement son retour à la rentabilité en 2025.

Une Poursuite de la Croissance et des Indicateurs en Amélioration Continue

Au terme de l'exercice 2024, l'encours des engagements de QNB Tunisia a enregistré une progression de 12% pour atteindre 1887 millions de dinars, confirmant ainsi le rôle actif de la banque dans le financement de l'économie tunisienne. Les engagements envers le secteur public ont continué à croître atteignant 466 millions de dinars. Le portefeuille d'investissement en Bons du Trésor et en Emprunt National s'est également renforcé pour atteindre 558 millions de dinars en 2024, illustrant l'engagement de la banque à participer dans la stabilité économique nationale.

Par ailleurs, la qualité du portefeuille de crédit a poursuivi son amélioration avec une réduction significative des engagements classés, qui se sont contractés de 91 millions de dinars pour se situer à 514 millions de dinars. Le taux des créances accrochées s'est amélioré pour atteindre 27,3 %, poursuivant sa tendance baissière amorcée depuis 2021 conformément à la feuille de route mise en place par la banque.

Une Croissance Continue de la Collecte de Dépôts

QNB Tunisia a enregistré une progression notable de sa collecte de dépôts en 2024, soit une évolution de 14,4% par rapport à l'année précédente, atteignant un encours total de 1582 millions de dinars. Cette performance a été portée par l'évolution du volume de tous les types de dépôts, avec une croissance de 12% de l'épargne pour atteindre 146 millions de dinars, une évolution de 13% des dépôts à terme atteignant 992 millions de dinars et une progression de 11% des dépôts à vue pour atteindre 376 millions de dinars. La banque a également renforcé ses offres de dépôts pour les particuliers, les entreprises et les institutionnels, contribuant ainsi à l'amélioration de sa liquidité.

Dans un contexte de maîtrise des coûts, QNB Tunisia a mis en place une politique de gestion optimisée des ressources. La diversification des sources de dépôts, notamment à travers des produits à faible coût et une meilleure structuration des dépôts à terme, a permis d'améliorer la rentabilité de la banque et de renforcer sa position concurrentielle sur le marché.

Vers un Retour à la Rentabilité en 2025

La stratégie de redressement de QNB Tunisia mise en place depuis 2021 commence à porter ses fruits. En 2024, le Produit Net Bancaire (PNB) a poursuivi sa croissance avec une évolution de 25,7% par rapport à l'année précédente atteignant 70 millions de dinars. Cette progression résulte d'une amélioration soutenue de la marge d'intérêt, portée par une gestion optimisée des ressources, ainsi que d'une diversification stratégique des sources de revenus, renforçant ainsi la résilience et la compétitivité de la banque.

La maîtrise des charges opérationnelles et la poursuite de la réduction du coût du risque ont permis d'atténuer davantage le déficit du résultat net de 36% soit une amélioration de 25 millions de dinars. Fort de cette dynamique positive, QNB Tunisia se projette désormais vers un retour à la rentabilité en 2025, confirmant ainsi l'efficacité des efforts consentis pour repositionner la banque sur son marché.

En outre, les fonds propres de la banque ont atteint 282,9 millions de dinars, consolidant ainsi sa solidité financière. Les ratios de solvabilité (25,5 %) et de liquidité (245,9 %) restent largement au-dessus des exigences réglementaires, garantissant ainsi la résilience de QNB Tunisia face aux évolutions du marché. Le ratio de couverture des crédits par les dépôts a atteint 104% contre 120%, le plafond exigé par la Banque Centrale de Tunisie.

La restructuration de la banque et la mise en place d’une bonne gouvernance en conformité avec les circulaires de la Banque Centrale de Tunisie et les politiques de la banque mère, ont permis à la banque la maîtrise des risques principalement liés aux crédits, à la liquidité et au marché, ainsi que les risques opérationnels.

Un Modèle de Développement Responsable

L'engagement de QNB Tunisia envers le développement durable s'est intensifié en 2024 à travers plusieurs initiatives ESG majeures. La banque a renforcé son soutien à la microfinance avec plus de 57,3 millions de dinars alloués au financement des institutions de microfinance et de petites entreprises, favorisant ainsi l'inclusion financière et la création d'emplois.

De plus, QNB Tunisia a étendu ses services bancaires à des populations sous-bancarisées à travers de nouveaux canaux digitaux, permettant ainsi à une large frange de la population d'accéder aux services financiers.

Sur le plan sociétal, la banque a initié plusieurs actions en faveur de l'éducation et de l'autonomisation des jeunes entrepreneurs, notamment par des programmes d’éducation financière.

Elle a également confirmé son engagement à soutenir le secteur de la santé, qui est un pilier fondamental de sa stratégie de responsabilité sociétale. La banque a lancé plusieurs initiatives notamment les campagnes de collecte de don de sang en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine, des campagnes de sensibilisation au cancer du sein ainsi que l'amélioration des conditions des hôpitaux publics. Il convient également de mentionner que QNB Tunisia soutient le sport et les athlètes en Tunisie, en particulier le sport féminin.

Enfin, la banque réaffirme son engagement et sa volonté constante au service de l’économie tunisienne, avec pour objectif un retour à la profitabilité d’ici la fin de l’exercice 2025, tout en renforçant son rôle sur le plan financier national.

QNB Tunisia est présente dans 11 gouvernorats à travers 29 agences, dont deux agences QNB First à Tunis et à Sousse, 3 centres d’affaires Corporate pour les Entreprises au Grand Tunis et à Sousse.