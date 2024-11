Le Centre International de Développement pour la Gouvernance Locale Innovante (CILG) en collaboration avec la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) et en partenariat avec less ministères de l’Intérieur et de l’Environnement, ont lancé officiellement le projet "Action Climatique Inclusive dans les Communes Tunisiennes (ACICT)" ce mercredi 27 novembre à Tunis. Financé par Affaires mondiales Canada et d’une durée de 2024 à 2029, ce projet vise à renforcer la résilience des communes tunisiennes face aux impacts des changements climatiques, tout en intégrant des principes d’équité, d’inclusion et de durabilité dans les stratégies locales de gestion environnementale. L’événement a réuni des représentants des institutions publiques, des collectivités locales, des organisations de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce moment phare a permis d’échanger sur les défis climatiques spécifiques à la Tunisie, tels que la gestion de la sécheresse, des inondations et la protection de la biodiversité. Il a également mis en avant le rôle fondamental des communes dans la mise en œuvre de solutions basées sur la nature.

Le ministre de l’Environnement, M. Habib Abid, a affirmé: «Le projet ACICT traduit l’engagement ferme de l’État à doter les communes tunisiennes des outils nécessaires pour anticiper, s’adapter et innover face aux défis climatiques sachant la sécheresse et l'augmentation du niveau de la mer , tout en protégeant nos communautés les plus vulnérables notamment les femmes et les jeunes.» Il a ajouté que “Neuf municipalités tunisiennes bénéficieront de ce projet pilote, qui est mis en œuvre dans le cadre d'un partenariat avec la Fédération Canadienne des Municipalités, en s'inspirant de l'expérience réussie de certaines municipalités canadiennes, notamment dans le domaine de la gestion des déchets."

A cette occasion, Dr. Neila Akrimi, Directrice générale de CILG, a déclaré que: «la Tunisie est le seul pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à avoir été choisi pour réaliser ce projet financé par le gouvernement canadien et qui vise à renforcer la gouvernance climatique en s’appuyant sur le rôle des communes en tant qu’acteur institutionnel et principal pour mettre en œuvre des politiques fondées sur l’inclusion, la durabilité, la protection de la biodiversité et les bonnes pratiques, en accord avec la politique nationale dans ce domaine.»

Elle a insisté également sur l'importance d'impliquer les jeunes et les femmes, notamment les femmes rurales, ainsi que toutes les composantes de la société civile outre les communes pour atteindre les objectifs de ce projet et soutenir le processus de gouvernance climatique et de développement durable.

Aussi, M. Hamda Aloui, coordinateur national du projet ACICT au sein du ministère de l’environnement, a ajouté : « Il devient impératif de favoriser le dialogue entre les niveaux national, régional et local afin de promouvoir des mécanismes de gouvernance climatique efficaces, garantissant ainsi une coordination optimale dans la mise en œuvre des politiques climatiques. Contribuer au développement de la concertation et de la collaboration entre les acteurs concernés par la gouvernance climatique locale (communes, gouvernements, OSC, institutions de la recherche scientifique, secteur privé) en faveur d’une action collaborative et inclusive autour du renforcement de l’adaptation des communautés locales aux changements climatiques.”

Au cours de la conférence, plusieurs panels ont permis de débattre des défis climatiques spécifiques aux communes tunisiennes, du rôle central des collectivités locales, et de partager des initiatives réussies en matière de gouvernance climatique et de solutions basées sur la nature.

Ce lancement marque une étape essentielle pour le renforcement de la résilience climatique en Tunisie, avec une attention particulière portée à l’inclusion des populations vulnérables dans la transition vers un avenir plus durable. Le projet ACICT constitue un modèle de coopération internationale pour une gouvernance climatique inclusive et durable.