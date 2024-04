La Tunisie abrite la conférence arabe des actuaires 2024

La conférence actuarielle arabe 2024se tiendra à Tunis au 23 au 25 Avril. Coorganisée par le régulateur tunisien des assurances le CGA et diverses associations professionnelles, elle rassemblera la communauté des actuaires, des assureurs, des réassureurs, ainsi que des représentants des secteurs gouvernementaux et académiques. La conférencebénéficie du soutien d’acteurs clés à l’instar deCAIS, Lux, LLOYD Assurances, Mazars, ERM Partners, Zamara MENA, Master Actuary, Tunis Re, Society of Actuaries and PWC.

Les participants vont débattreles enjeux cruciaux liés aux risques dans les domaines de l'assurance, de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et des pensions.

La conférence se concentrera sur l’analyse actuarielle des risques évolutifs et émergents, notamment dans les domaines de la transformation numérique, du changement climatique, de la cybersécurité et des risques opérationnels bancaires. Il soulignera également les défis macroéconomiques et structurels auxquels sont confrontés les gouvernements et les entreprises.

L’objectif principal de la conférence, selon Ebrahim K. Ebrahim, P.D.G de Fintech Robos, “ est de mettre en lumière le rôle crucial que les actuaires peuvent jouer dans la compréhension et la gestion des crises géopolitiques, climatiques et économiques actuelles.” En plus, il espère renforcer le rôle de la profession actuarielle dans les marchés arabes et émergents, favorisant ainsi le développement de talents locaux dans le domaine actuariel. La conférence vise également à établir une plateforme industrielle solide pour la profession actuarielle dans la région, alignée sur les standards internationaux, et contribuant ainsi au développement continu des capacités locales et régionales dans le secteur financier et actuariel.

Télécharger le programme