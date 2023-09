Kwita Izina 19: Le Rwanda fête la préservation de la nature et attire les foules

Par Mohamed Derouiche - Assistant vendredi dernier 01er septembre 2023 à la 19ème édition de la cérémonie Kwita Izina qui s’est tenue dans la ville de Kinigi (district de Musanze) au nord-ouest du Rwanda sur les contreforts du parc national des volcans, je suis revenu encore une fois ébloui par les efforts déployés par ce pays, d’abord pour la conservation de son patrimoine naturel, ensuite pour le marketing visionnaire de sa destination. J’ai ressenti cette même impression lors de ma participation l’année dernière(1)

Kwita Izina (mot en Kinyarwanda qui est la langue locale du Rwanda) fait référence à la cérémonie annuelle de nomination des bébés gorilles de montagne nés au cours des douze derniers mois, officiellement lancée au Rwanda en 2005 et devenue au fil des années le rendez-vous incontournable de la célébration de la nature.

Durant cette cérémonie, des célébrités des quatre coins du monde entre philanthropes, scientifiques, des personnalités médiatiques, des athlètes, des artistes, des leaders de renom international en politique, en économie et bien d’autres sont invités à donner des noms aux nouveaux nés des gorilles dans un événement solennel animé par des belles performances musicales en la présence de hauts représentants du secteur public, des acteurs principaux du secteur privé ainsi que la communauté locale. C’est dans ce cadre que vendredi dernier 23 bébés gorilles de montagne dont 57% femelles ont été prénommés en la présence de l’invitée d’honneur, Madame Jeannette Kagame, la première dame du Rwanda. La cérémonie s’est déroulée sous le thème «la conservation c’est la vie». Parmi celles et ceux présents pour les prénommer tout en donnant individuellement une courte allocution, je cite à titre indicatif et non limitatif, l’acteur britannique Idris Elba et sa compagne Sabrina Dhowre, l’ancien footballeur anglais Sol Campbell, l’ancien international français Bernard Lama, la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, le secrétaire général de l’Organisation Mondiale de Tourisme, Zurab Pololikashvili, le Président Directeur Général du groupe français Bolloré, Cyrille Bolloré, etc. Ce que je retiens et trouve particulièrement inspirant de cette expérience est le suivant:

• Pour une destination, tout commence par l’identification et la valorisation de ses propres atouts et de son propre patrimoine pour pouvoir ensuite établir une stratégie de promotion adéquate. Le Rwanda donne certes un bel exemple en ce sens. D’ailleurs, ses voisins l’Ouganda et la République Démocratique du Congo partagent ce même patrimoine inestimable quant à l’existence des gorilles de montagne à l’état naturel mais n’ont su tirer autant d’avantages. Il est à noter que ce type spécifique de gorille nommé pendant Kwita Izina, n’existe que dans ces trois pays à travers le monde.

• La création d’une bonne cause commune tout en sensibilisant la communauté locale et internationale autour d’elle et en l’accompagnant d’une stratégie marketing perspicace et moderne devient une force motrice permettant à la fois de recueillir des fonds de soutien énormes servant à conserver ce patrimoine, d’une part, et aussi de développer un tourisme responsable, d’autre part. Celui-ci est devenu pour le Rwanda sa marque de fabrique lui générant des recettes colossales en retour chaque année. Il est à rappeler à cet égard qu'au moment où nous parlons de l’extinction des gorilles depuis des décennies, la population des gorilles de montagne augmente paradoxalement au Rwanda grâce à un effort commun incessant et à une cause qui a inspiré tant de sponsors et de défenseurs farouches de la nature. « Pour nous, nos gorilles sont les gardiens d’une nature que nous chérissons » avait souligné la première dame dans son allocution. Il est à noter ici également que « depuis le lancement de Kwita Izina, 374 bébés gorilles de montagne ont été nommés soit une augmentation de cette population de 23% selon le dernier recensement » d’après Michaella Rugwizangoga, la directrice du tourisme auprès du Rwanda Development Board.(2)

• Une fois une direction est fixée pour promouvoir une destination, le succès restera toujours sujet à l’implication et la collaboration de toutes les parties prenantes comprenant à la fois les secteurs public et privé et les communautés locales et internationales. Le Rwanda a su, en ce sens, créer un environnement d’affaires où tous ceux qui y contribuent peuvent gagner et prospérer ensemble. D’ailleurs, grâce à un programme de partage des revenus, 10% des recettes touristiques des parcs nationaux sont restitués sous forme d’investissements aux communautés locales qui les entourent.(3)

• Alors que certains pays (dont la Tunisie) ont fait le choix facile d’un tourisme de masse qui épuise leurs ressources naturelles et ne génère qu’un revenu à court terme, le Rwanda –bien que petit pays enclavé- a plutôt tracé une voie vers un tourisme responsable et haut de gamme qui protège son patrimoine naturel unique et garantit un avenir durable pour les générations à venir. Ce choix finit par payer : les recettes touristiques du Rwanda au cours des six premiers mois de l’année en cours 2023 ont augmenté de 56% par rapport à la même période de l’année dernière atteignant ainsi 247 millions de dollars(3). Je tiens, par ailleurs, à rappeler ici que le prix à payer pour un touriste étranger pour obtenir un permis d’accès au parc national des volcans, habitat naturel des gorilles de montagne, est de l’ordre de 1500 dollars.(4)

A la fin de la cérémonie, en prenant la route retour vers Kigali, bien que satisfait de ma présence et inspiré par les actions menées par le Rwanda pour promouvoir son tourisme, je me demandais douloureusement qu’avons-nous fait, au bled, avec nos 1200 kilomètres de côte en détérioration continue ou avec nos 3000 ans d’histoire ? Quelle vision avons-nous pour les années à venir et quel tourisme allons-nous laisser aux générations qui vont nous succéder?

Mohamed Derouiche

Professionnel en hôtellerie, tunisien résident au Rwanda

