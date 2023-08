La journée «Mémoire plurielle de la ville d'Hammamet» a tenu toutes ses promesses (Album photos)

Par Rached Khayati - La manifestation «Mémoire plurielle d’Hammamet», qui s’est déroulée durant le week end dernier à travers ses trois composantes (cérémonie inaugurale à Sidi Ben Aïssa -siège de l’Association de la Sauvegarde de la Ville d’Hammamet (ASVH), rencontre-débat au Centre Culturel International d'Hammamet et cérémonie de clôture à l'espace In'art) a bel et bien vécu et a été un franc succès. Les trois locaux précités se sont avérés exigus pour contenir l'assistance qui n'a pas résisté à l'intérêt suscité par la thématique de l'événement et à la qualité des intervenants figurant dans l'affiche. D'André Gide à Etienne Burnet en passant par Guido Medina, Auguste Cuenod, Zehrfus ainsi les témoignages des anciens riverains indépendamment de leurs appartenances et croyances religieuses qui ont encore des souvenirs indélébiles de leurs vécus à la cité des jasmins.

Douze intervenants: professeurs de lettres françaises, historiens, architectes, docteurs et doctorants, membres du laboratoire de Recherche: Régions et ressources patrimoniales de Tunisie, basée à la Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de Manouba et autres acteurs de la vie socioculturelle dont entre autres, notre amie Monique Hayoun baptisée à l'occasion «Bent Khammous» se sont succédés pour expliquer, démontrer, analyser et témoigner. Ils avaient tous la ferme conviction que la pluralité à Hammamet est intemporelle et constitue une richesse inestimable et un atout pour le présent et le futur de la ville.

Cet événement n'aurait pas pu se dérouler dans d'aussi bonnes conditions, sans une synergie à toute épreuve ayant impliqué quatre associations civiles hammamétoises et non des moindres: Association d'Education Relative à l'Environnement, Association pour la Sauvegarde de la Ville d'Hammamet, Association de la Mémoire de la Ville d'Hammamet et In'art Hammamet. Nos sincères félicitations à Dr Salem Sahli, Elyes Khdhira, Raouf Jabnoun, Dalel Bouslama et les autres pour la réussite de cette manifestation de haut vol avec une mention spéciale pour le doyen Habib Kazdaghli véritable chef d'orchestre de cette belle symphonie estivale multidimensionnelle.

Les deux cérémonies d'ouverture et de clôture ont été rehaussées par la présence de Frédéric Mitterrand, ancien ministre français de la culture et riverain de Hammamet. La séance de clôture qui s’est déroulée dans une terrasse de si Sidi Abdallah bondée d’un public surchauffé qui a résisté à la tempête de vent et qui voulait assister à la belle fin d’un rendez-vous culturel mémorable. A travers les mots prononcés les organisateurs ont promis au public de commencer dès maintenant la préparation d’une seconde session et de publier les actes des travaux. Se voulant un maillon dans la chaine des bonnes volontés qui s’étaient dévouées à la reconstitution de l’histoire et la mémoire d’Hammamet, les organisateurs ont tenu à rendre hommage à quatre vivants: Frédéric Mitterrand, l’ami de Hammamet de la Tunisie, l’Historien Taoufik Bachrouch, le sociologue Ridha Boukraa, le pédiatre et militant associatif de longue date : Dr Salem Sahli. Après un intermède cinéma au cours duquel le public s’est régalé avec la projection d’un extrait du film documentaire de Frédéric Mitterrand datant de l’année 1993 «Tunis, chante et danse», un hommage posthume a été rendu à l’historien Mohamed Tahar Mansouri, à l’éducateur et militant associatif Taher Messaoud et au Dr Férdi Bouslama, passionné de cinéma, paix à leurs âmes.

Parmi les présents dans la salle du CCIH ou aux cérémonies, il m'a été un bonheur de dénombrer de nobles âmes nabeuliennes ainsi que d’autres villes de Tunisie (Jendouba, Tunis, Sousse etc.) venues suivre les moments de cette belle rencontre nous citons notamment: Jalila Hnini, Choumaissa Slama, Bouaouina Kamel, Emna Selmane, Jouda Korbi, Ferida Bellalouna et son mari Arbi Ben Attia, Dhaker Ben Hammamia, Amel Bettaieb Bel Feki, Raouf Bettaieb, Aleya Khayati, Abdelkader Fahem, Ahmed Karoud, Samir Taieb, Raouf Jaiem, Rached Trimèche, Nabiha Haddad, Neziha Mezhoud, Abderrazak Sayadi, Bedis Bouziri, le doyen Noureddine Kridis, Mohamed Khénissi etc...

Enfin, il a été un pur bonheur pour moi de m'acquitter de la modération du deuxième panel de la rencontre-débat.

Rached Khayati

Nabeul

