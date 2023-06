OPALIA RECORDATI: Révolution digitale au service des patients

Opalia RECORDATI, au service de la santé et du bien-être des Tunisiens

OPALIA Pharma est née d’un rêve audacieux, celui d’une femme tunisienne, Dr Alya El Hedda, diplômée de la Faculté de Pharmacie de Paris XI Chatenay Malabry. Elle ambitionnait de garantir l’accès de tous aux innovations thérapeutiques en assurant l’équilibre entre accessibilité aux soins et standards internationaux. OPALIA Pharma est considérée comme l’un des premiers fabricants de médicaments génériques en Tunisie et ce depuis 1988. Elle a été pionnière en accédant au marché africain en 1993, marquant une présence internationale dans plus de 25 pays situés en Afrique et au Moyen-Orient. Depuis 2013, le Groupe RECORDATI a fait son entrée avec l’acquisition de 90% du capital d’OPALIA Pharma, devenant ainsi OPALIA RECORDATI, sa filiale en Tunisie et la seule en Afrique. Fondée en 1926 et basée à Milan, en Italie, RECORDATI est une entreprise pharmaceutique internationale spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de médicaments. Présente dans plus de 150 pays, RECORDATI se concentre principalement sur les domaines thérapeutiques tels que les maladies cardiovasculaires, les troubles du système nerveux central et les maladies rares. RECORDATI est reconnu pour sa présence mondiale, sa recherche de l'excellence et son engagement envers l'innovation.

En Tunisie, l’industrie pharmaceutique a connu des progrès remarquables, jouant un rôle crucial dans l'amélioration de la santé publique du pays. C’est indéniable, l’industrie pharmaceutique opère sa révolution, et la place du digital dans cette transformation est importante. Elle prône une offre de solutions innovantes thérapeutiques couplées à des services plus personnalisés.

Dr Alya El Hedda, General Manager, OPALIA RECORDATI.

Après une expérience de 35 ans dans la fabrication de médicaments, quelles sont vos réflexions sur les avancées réalisées dans le domaine pharmaceutique?

Nous vivons une époque fascinante! Lorsque je prends du recul et adopte une approche plus philosophique, je suis profondément impressionnée par les changements qui ont eu lieu .



Nous sommes dans une période de transformation, voire de révolution digitale en santé: on voit apparaître une évolution du modèle classique des entreprises pharmaceutiques, à savoir «R&D et fabricant de médicaments» à un autre modèle se définissant comme «offreur de solutions thérapeutiques complètes alliant produit et service au patient». Il va falloir changer de paradigme!

Nous assistons à une véritable transformation de la manière dont nous diagnostiquons, traitons et prévenons les maladies, grâce aux avancées technologiques, à la recherche médicale et aux progrès de l'intelligence artificielle. Ces changements ont permis des diagnostics plus précoces, des traitements plus ciblés, personnalisés et prédictifs.

Saviez-vous qu'aujourd'hui, grâce à l'IA, nous pouvons diagnostiquer un cancer à un stade précoce? C'est tout simplement stupéfiant, n'est-ce pas?

L’avènement de la pandémie de Covid-19 a accéléré l'adoption de la digitalisation dans le domaine de la santé. Cette crise sanitaire mondiale a mis en évidence la nécessité d’adopter des solutions technologiques pour faire face aux défis posés par la pandémie comme la téléconsultation et la télémédecine, le suivi à distance et la télésurveillance, les applications mobiles de santé. La digitalisation a également favorisé l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse des données de santé. L'IA peut être utilisée pour analyser de grandes quantités de données médicales, aider à la prise de décision clinique, améliorer les diagnostics, prédire les résultats cliniques et personnaliser les traitements. Face à ces avancées, l’industrie pharmaceutique est en pleine mutation. Face à l’importance indéniable des technologies de l’innovation, l’adoption des concepts de l'industrie 4.0 dans le domaine pharmaceutique est évidente. Il s’agit de l’automatisation des processus de fabrication et l'utilisation de l'analyse de données pour optimiser la production, améliorer la traçabilité des médicaments, garantir la qualité et la sécurité, et accélérer la recherche et le développement de nouveaux médicaments. Nous avons été la 1ère industrie pharmaceutique à mettre en place la Data Integrity qui vise à maintenir et à garantir l’exactitude et la cohérence des données tout au long du cycle de vie. Les tendances actuelles sont celle de l’industrie 5.0 qui met l'accent sur la collaboration étroite entre les humains et les technologies avancées. Cela permet une production plus flexible, une personnalisation accrue des médicaments, une amélioration de la productivité et une meilleure prise en compte des besoins des patients. Néanmoins, ces progrès technologiques se heurtent à des défis majeurs, notamment la complexité de la bureaucratie et les circuits de validation réglementaires. La nature rigoureuse de la réglementation pharmaceutique nécessite des processus de validation stricts et des contrôles de conformité approfondis, ce qui peut ralentir l'adoption des technologies numériques et l'innovation.

Nous sommes actuellement témoins d'une époque captivante où notre raison d'être se résume à soulager la douleur de l’autre. Dans ce contexte, il est impossible de ne pas être émerveillé par les avancées technologiques qui nous entourent.

Après plus de 45 ans dans le métier, je constate que l’industrie pharmaceutique a été profondément impactée par la disruption technologique, notamment grâce à l'émergence du digital et de l'intelligence artificielle. Nous avons embrassé ces avancées technologiques en reconnaissant leur potentiel pour transformer notre vision, notre manière d’opérer, de découvrir et de développer de nouveaux médicaments, ainsi que repenser notre manière d'interagir avec les professionnels de la santé et les patients.

Chez OPALIA RECORDATI, nous veillons à accompagner la conduite du changement au sein de nos équipes. Nous encourageons nos équipes à remettre en question les pratiques existantes, à proposer de nouvelles idées et à développer de nouvelles compétences inspirées des technologies émergentes, comme l'IA, l'analyse de données et la réalité virtuelle. Nous investissons dans des solutions numériques et des plateformes technologiques avancées pour améliorer nos processus internes, du développement des médicaments à la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Cependant, il est important de souligner que la disruption technologique ne remplace pas l'importance fondamentale de l'humain dans notre secteur. N’oublions pas nos fondamentaux ! C’est un socle identitaire que nous devons préserver et magnifier.

L’enjeu est de connecter ces deux mondes de la meilleure façon possible. Nous devons continuer à nous assurer que l'innovation et les avancées technologiques sont mises au service du patient, en préservant des valeurs éthiques et en garantissant l'accessibilité des traitements pour tous.

Chez OPALIA RECORDATI, nous sommes en pleine transformation digitale. Aujourd’hui, les professionnels de la santé n’échappent pas aux tendances actuelles en termes d’utilisation des outils digitaux. Nous observons une tendance vers l’adoption d’une stratégie omnicanale qui vise à connecter les différents canaux de communication physiques ou digitaux en même temps. Nous utilisons divers moyens de communication digitale tels que les e-mails, le web, les réseaux sociaux, les webconférences ou encore les applications mobiles, afin d'établir une communication efficace et adaptée à leurs préférences.

Ce changement dans le domaine pharmaceutique est une source d'inspiration et de motivation pour continuer à progresser, à innover et à faire avancer les soins de santé.

Nous continuerons à nous engager auprès des médecins et experts, pour mieux les accompagner dans cette noble mission en mettant à leur disposition tous les outils technologiques pour mieux servir la santé et le bien-être des Tunisiens.

