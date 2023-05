Aquaculture: STEP, pionnière de l’impact social et environnemental en Tunisie

Au commencement était l’alevin…

Basée dans la région du Sahel, en bord de mer, la Société tunisienne d’élevage de poissons (STEP) a démarré son activité en 2013. La dernière décennie accuse une croissance exponentielle dans le secteur aquacole : on estime que la production mondiale a atteint, en 2018, environ 179 millions de tonnes(1); cela démontre un changement radical des habitudes alimentaires. Avec une production projetée de 3 000 tonnes de poisson par an en 2023, 3 500 en 2024, et 4 500 à l’horizon 2026, STEP se positionne comme l’un des leaders du secteur. La majorité de sa production est vendue sur les marchés locaux, 30% est exportée vers le Moyen-Orient et le Canada. Totalement consciente de son apport à l’économie locale, l’entreprise adopte une approche novatrice et durable, alignée sur les Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD ou SDG). Au quotidien, elle fait face à la complexité d’un écosystème qui manque souvent de transparence.

Les défis de l’aquaculture en Tunisie

Concurrence: en Tunisie, le circuit de distribution manque de structure. En effet, seulement 15% de la production nationale aquacole arrive en grande surface. Mais encore, les producteurs locaux ont souvent tendance à tirer les prix vers le bas pour couvrir une insuffisance de trésorerie. Au cours de la semaine précédant l’Aïd el-fitr 2023, le prix de la daurade sauvage chute à moins de 3 dollars USD (10 dinars) le kilo, alors que le prix du produit d’élevage s’élevait à presque 6 dollars USD (17 dinars) en grande surface(2). Pour faciliter l’accès aux produits aquacoles (daurade et loup de mer) à un prix plus équitable, STEP ouvrira, dans quelques semaines sur le Grand Tunis, un point de vente agréé par le ministère de l’Agriculture afin de réduire les intermédiaires et d’améliorer la traçabilité : le consommateur devient ainsi consomm’acteur.

Dépendance à l’importation: les alevins et aliments sont encore majoritairement importés. Ils représentent 80% du coût de production et cela en raison du manque de capacité des écloseries locales. En revanche, pour l’alimentation, la production tunisienne est suffisante. Il reste cependant à améliorer la qualité de l’aliment pour répondre aux normes internationales et aux exigences des consommateurs. En effet, cela peut modifier de façon significative la valeur nutritive du produit fini. Grâce à la législation actuellement en vigueur en Tunisie, STEP utilise une nourriture équilibrée exempte de protéines animales transformées (PAT) généralement issues de viande porcine ou de volaille. Cela assure la croissance salutaire du cheptel et garantit un produit “halal”, pour les clients.

PPP à renforcer: le renforcement des partenariats public-privé pour soutenir le développement du secteur aquacole en Tunisie est désormais incontournable. Dans ce sens, STEP a signé un partenariat avec l’INSTM(3) pour renforcer sa présence sur le terrain et multiplier les opportunités de développer et déployer des solutions innovantes, bénéfiques pour l’ensemble des acteurs.

L’impact au cœur de l’ADN d’entreprise

Pour répondre à ces challenges, STEP entend se positionner comme ce que les anglophones qualifient de “purpose-driven company”. Une entreprise qui s’engage pleinement dans la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations unies (ODD). A ce titre, elle contribue en particulier à la réalisation des ODD 2 (Faim zéro), 5 (Egalité entre les sexes), 8 (Travail décent et croissance économique), 10 (Inégalités réduites), 14 (Respect de la vie sous-marine) et 17 (Partenariats).

Impact social



ODD2 Faim zéro

L'aquaculture contribue de manière significative à la sécurité alimentaire en étant une alternative durable à la pêche traditionnelle et une garantie de nourriture saine. En Tunisie, en particulier, le poisson est une source importante de l’apport alimentaire : composé de protéines, vitamines et minéraux essentiels à une nutrition équilibrée .



ODD5, 8 et 10



L’innovation sociale est au cœur de la mission de STEP. En employant plus de 100 personnes à Bekalta, Monastir, où elle est implantée, cette dernière s’évertue à créer de la valeur ajoutée au sein des communautés locales en générant des emplois durables et contribue de fait au développement économique de la région. Par ailleurs, le Directeur Général Adjoint, Mohamed Trimeche, s’est donné pour mission de rétablir une parité homme-femme au sein de la compagnie. Le secteur ne s’y prête guère, STEP, modèle en la matière, s’efforce de dépasser la barre des 20% d’employés de sexe féminin. “La femme est l’avenir de l’homme”: Aragon avait bien raison ! confie Si Mohamed lors de notre échange.

Impact environnemental



ODD14 Respect de la vie sous-marine

STEP arbore avec brio une panoplie de certifications : C’est la première entreprise tunisienne qui obtient le label BRCGS, référentiel britannique destiné aux fournisseurs de produits alimentaires ; Iso 22000: 2018, et en cours de validation de la certification Global G.A.P. pour la seconde fois. STEP garantit la qualité du produit du début à la fin de la chaîne, sans compromis. Entreprise engagée à réduire son empreinte carbone, elle met en place à la fois un processus de recyclage des déchets plastiques et envisage de transformer son activité pour adhérer aux principes de l’économie verte.



ODD17 Partenariats

Il est sans conteste l’axe stratégique majeur de la société. En effet, STEP fait partie des fervents défenseurs de l’ODD 17 des Nations unies.

Concentrée sur les 3 points suivants : elle agit au quotidien pour un meilleur avenir, en développant la coopération scientifique et technologique (17.6) ainsi que le partage des meilleures pratiques d’aquaculture. Puis, STEP favorise le désengorgement du marché local, entaché par la concurrence déloyale en favorisant les exportations de ses produits - à l’heure actuelle, vers Dubaï, le Koweït, la Jordanie et le Canada. Dernier point et non le moindre, STEP développe les partenariats avec le secteur public et la société civile et met en oeuvre des initiatives dont l’impact local est tangible (17.17).

What’s next ? Les Leaders à la tête de la compagnie ont pour objectif d’améliorer de façon constante la productivité et le service au client. Leur objectif : l’excellence. Après avoir mis en place un ERP spécifique à son secteur, il est question pour l’entreprise d’explorer les pistes pour la Blockchain en collaboration avec des start-ups étrangères.

Une chose est sûre, pour STEP, Sea is not the limit !

Valeurs nutritives du poisson STEP, décembre 2022, résultats fournis en partenariat avec

l’INSTM, laboratoire B3 Aqua, homologué ISO / CEI 17025 (2017) sous le numéro 1-0101.

