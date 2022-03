L’engagement d’Epson en faveur d’une technologie jet d’encre durable porte ses fruits dans un secteur qui exige plus de produits respectueux de l'environnement

De nouvelles données renforcent la confiance des consommateurs envers Epson suite à son investissement de 100 milliards de yens dans le développement de technologies durables

Dans un souci croissant de préservation du climat, Epson constate que son engagement en faveur des technologies durables, et en particulier de la technologie Jet d'Encre Professionnelle, porte ses fruits : la demande de produits Jet d'Encre Professionnels durables est en augmentation.

Epson est engagé depuis longtemps dans le développement durable et a investi plus d’un demi-milliard d’euros depuis 2018 dans le développement de sa tête d’impression jet d’encre PrecisionCore, qui propose une alternative de haute qualité, durable et Zéro Chaleur aux technologies d’impression concurrentes. Cette opération a récemment été suivie par un investissement supplémentaire de 100 milliards de yens pour soutenir le développement de nouveaux matériaux et technologies visant à réduire l’impact environnemental.

Un nouveau rapport IDC Info Snapshot sponsorisé par Epson examine les tendances et les attentes du secteur de l’impression concernant la technologie Jet d’Encre Professionnelle. Les résultats de ce rapport prévoient une baisse de -2,6 % par an de la demande pour l’impression laser, en contraste avec un taux de croissance prévu de +7 % par an pour les imprimantes Jet d’Encre Professionnelles(1). Ce rapport identifie les principaux moteurs de cette évolution, une étude IDC ayant établi que 88 % des décideurs en matière de matériel informatique considèrent désormais la consommation d’énergie et le gaspillage (87 %) comme des critères « extrêmement » ou « très » importants lors du choix de nouveaux systèmes d’impression(2). L’étude IDC rappelle également que 78 % des personnes interrogées considèrent que les imprimantes et multifonctions à jet d'encre sont plus respectueuses de l’environnement que les imprimantes et multifonctions laser(3).

« Aujourd’hui, l’impression compte pour 10 % de la consommation d’énergie d’un bureau(4) et en optant pour les imprimantes Jet d’Encre Professionnelles Epson, les entreprises peuvent économiser jusqu’à 83 % de ce besoin en énergie(5) », explique Gareth Jay, Epson Europe. « L’urgence climatique a un impact sur chacun d’entre nous et nous sommes tous responsables pour relever ce défi. C’est pourquoi nous avons investi massivement dans l’amélioration des performances en matière de développement durable de nos propres activités commerciales et des produits que nous fournissons, aidant ainsi nos clients et les utilisateurs finaux à être plus performants. »

L’accueil positif des imprimantes Jet d’Encre Professionnelles transparaît d’autant plus dans un nouveau rapport IDC Vendor Spotlight sponsorisé par Epson qui suggère que 65 % des dirigeants informatiques européens ont l’intention de consacrer jusqu’à la moitié de leur budget à des produits et services durables. Ces derniers ont partagé leur confiance et positivité envers les imprimantes Jet d'Encre Professionnelles, reconnues pour leurs atouts en matière de durabilité, de sécurité et de conformité(6).

« Les imprimantes laser sont gourmandes en ressources et comportent de nombreuses pièces mobiles, » poursuit Gareth Jay. « Les imprimantes Jet d’Encre Professionnelles sont de meilleure qualité, mais ne sont pas toutes égales. Les nôtres ne nécessitent aucune chaleur, ce qui signifie moins d’énergie dépensée, ni temps de préchauffage à la mise sous tension ou à la sortie de veille. Cela se traduit par une impression plus rapide une production de qualité constante, un gain de temps considérable, des coûts réduits et, bien sûr, une consommation d'énergie moindre. »

La main d’œuvre hybride s’est également tournée vers l’impression jet d’encre, à la recherche de solutions durables et peu coûteuses pour le travail à domicile et les petits groupes de travail au bureau. En 2021, Epson a fêté les 60 millions d’unités de ses produits EcoTank vendues dans le monde(7), grâce à leur capacité à réduire les déchets et la consommation d'énergie. Le rapport IDC Vendor Spotlight a établi que les systèmes à réservoir d’encre, qui produisent moins de déchets et d’emballages en raison d'une plus faible utilisation de consommables, connaissent une forte demande dans les bureaux en Europe. Et alors que 13 % des travailleurs à domicile utilisent déjà des consommables d’impression gérés par des modèles d’abonnement, IDC prévoit que d'ici 2024, 60 % des entreprises auront recours à un modèle par abonnement pour leurs services d’impression(8).

« Nous continuerons à promouvoir les avantages de notre technologie propriétaire Jet d’Encre Professionnelle Zéro Chaleur ainsi que les différents modèles d’achat et d’abonnement à la disposition des entreprises et des travailleurs à domicile », conclut Gareth Jay.

