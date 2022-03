Le corona virus est-il une arme biologique spécifique

Par Nouredine Ben Mansour - Fabriquer et ou utiliser une arme biologique est interdit par le protocole de Genève de 1925 et la convention sur les armes biologiques et les toxines. Malgré cette interdiction claire certains pays continuent de mener des recherches fondamentales et appliquées. Avec la pandémie de corona virus actuelle l’humanité est entrain de vivre l’une des plus sombres périodes de son histoire. Ce virus mortel se déploie dans l’organisme humain avec une ténacité et une agressivité qui pourraient mener à la mort. On se demande toujours si le SARS-COVID-2 est l’œuvre de la nature ou l’homme. Le prix Nobel le Professeur Luc Montagnier en 2008 a affirmé que le covid19 ne serait pas d’origine animale mais il aurait été créé en laboratoire de Wuhan en Chine. Aussi le président américain Trump affirme que ce virus est l’œuvre de laboratoire chinois. Mais les chinois ont répliqué en accusant les américains d’avoir utilisé une arme biologique américaine contre la population américaine. Quelque soit l’origine de ce virus la question qui se pose est de savoir la réalité de ce Covid qui a bouleversé la vie de tous les citoyens a travers le monde.

Il n’est pas étonnant que le coronavirus soit une arme biologique. Où est la vérité ? Une pandémie qui s’est déclenchée à partir des laboratoires de l’institut virologie de Yuhan P4. Une cinquante de laboratoire de ce type qui existent à travers le monde. Une pandémie s’est propagée à partir des lieux de ce laboratoire avant trois ans. Est-ce que virus de Yuhan est une arme biologique comme l’affirment certains. On qualifie ce laboratoire de haute sécurité. Aussi dans le monde existe une cinquante de ce genre de laboratoires. Depuis 2017 ce laboratoire effectue des recherches sur la fièvre hémorragique ; Ebola ; SARS un autre type de corona virus et autres. Ce qui est sûr et véridique concernant les laboratoires P4 ; sont montés pour la recherche ; le développement et les tests biologiques offensifs. C’est la seule raison et l’objectif principal de l’existence de ce genre de laboratoires qui sont peu à travers le monde. On est devant des doutes concernant le corona virus et les scientifique sont divisés ceux qui sont sûrs que ce virus a été créé par ingénierie générique et ceux qu’ils sont sûrs que ce virus a été mis dans les laboratoires de Yuhan. Des preuves tangibles et sûres ne sont pas encore disponibles.

En fin de compte on a conclu qu’après avoir examiné tous les renseignements et autres informations disponibles ; la communauté du renseignement reste incapable de parvenir à une sûre conclusion qui définit clairement les causes probables de l’origine du Covid19. C’est une description publiée sur internet par le service de renseignement américain.

Tous les spécialistes des armes chimiques et biologiques sont au courant des recherches de certains pays dans ce domaine. L’histoire nous a bien appris que pendant la guerre froide l‘ancien union soviétique est devenu une super puissance dans ce domaine et ce par la transformation des bactéries et des virus en armes agressifs et puissantes et aussi on a pu obtenir ce genre d’armes par la synthèse organique. Les agents biologiques sont d’origine animale ; végétale ou microbienne. C’est un microorganisme qui provoque une maladie chez les êtres vivants et les plantes. L’arme biologique efficace est celle à transmission directe par voie aérienne et percutanée. Les bactéries les plus connues sont : Basilius anthracis ; Franciselle tularensis ; Vibro choléra ; Yersina pastis ; Salmonella typhi ; Brucelles et autres. Aussi les virus sont des puissantes armes biologiques en raison de leur pouvoir infectieux et contagiosité élevée. D’autres virus : virus grippaux ; virus de fièvres hémorragiques comme Ebola. Aussi les toxines qui pourront être des substances chimiques d’origine animale, végétale ou microbienne. Elles sont très redoutables, mille à un million de fois plus toxiques que les agents chimiques de guerre. Les plus toxiques sont les toxines botulinique ; des substances biologique et la dose latérale chez l’homme est de 0,1 µg par voie orale, de 0,1g par voie parentérale. il est à noter qu’un kilogramme de cette substance suffirait à tuer toute l’humanité.

Ce genre de produits a été utilisé à travers les âges mais ils étaient plus simples. Au temps de l’empire grec les grecs polluaient les puits d’eau potable de leurs ennemis avec des cadavres pollués et le reste des cadavres de toutes sortes. Aussi dans plusieurs civilisations anciennes en a eu recours à ce genre d’empoisonnement. Ces méthodes et ces moyens sont devenus plus performants et ce depuis la première guerre mondiale où il y a eu une course sans fin vers l’obtention de ce genre d’armes et d’ailleurs certaine ont été déjà utilisés pendant la deuxième guerre mondiale. Il est connu qu’au temps de la guerre froide l’Union Soviétique a construit un important complexe militaro industriel où plusieurs sortes de recherches sont introduites et par là ce pays a essayé de devenir une super puissance biologique ainsi qu’en arme chimique. C’était une course d’armement entre certaines puissances pour la transformation des virus et des bactéries en armes biologiques. Certains pays en voie de développement se sont lancés dans cette allure et ont pu mettre au point des armes chimiques et bactériologiques. Des pays ont été attaqués et détruits d ontl’exemple de la guerre de l’Irak est encore vivant. Un grand problème s’est apparu au temps de l’effondrement de l’Union Soviétique puisque les nouvelles républiques nouvellement indépendantes se sont vus confrontées au défi de traiter tous ces produits hautement toxiques et mortels sur des sites mal protégés et pourraient faire objet de vandalisme. Pour la circonstance un programme de réduction des risques de menaces biologiques a été mis au point. Afin d’éviter toute fuite de contrôle on a assuré le fonctionnement du dit programme en une entité inter-agence dont l’objectif essentiel est d’éviter la prolifération de l’expertise ; des équipements technologiques et les procédés de fabrication et de synthèse. Ce projet est mis en exécution en Russie ; en Géorgie ; en Azerbaïdjan et en Ukraine.

La mise au point et la synthèse des armes biologiques ne se sont pas arrêtées malgré leur interdiction par les organisations officielles. Et la convention internationale de 1972 interdisant le développement ; la production ; le stockage ; l’acquisition et le transfert des agents biologiques ; l’utilisation des germes pathogènes et toxines en tant qu’armes biologiques. Le risque de l’utilisation de ces produits est toujours de l’actualité.

Les américains étaient champions dans ces activités et on se souvient bien qu’en 1952 pendant la guerre de Corée ils étaient accusés d’avoir répandu le choléra et certains types d’insectes affectés par la peste ; accusations démenties par les américains. En 1978 deux exilés bulgares ont été assassinés par des projectiles imprégnés d’arme biologique à la Ricine. Aussi en 1979 la catastrophe survenue en Sverdlosk en Russie provoquant une épidémie inhabituelle de charbon pulmonaire ; une affaire qui a été reconnue par les autorités russes en 1992.

En avril 1997 une nouvelle arme biologique très puissante a été mise au point par un laboratoire russe. Il s’agit une arme biologique très puissante et efficace sous de virus de l’anthrax très résistant aux médicaments et ayant un grave effet direct sur les poumons provoquant dans un court temps leur arrêt.

La question qui se pose maintenant : comment pourrons nous se protéger contre ces bio-armes ? Face à toutes ces menaces il est temps de préparer les sociétés à ce genre d’éventualités ; donc on doit trouver le plus rapidement possible de méthodes de détection rapides et fiables de ces produits toxiques tout en mettant en accent la surveillance continue des maladies provenant des épidémies. En plus il est plus important de préparer et mettre en application des plans de formation d’équipes médicales et para médicales bien entrainées à ce type d’agressions des armes biologique et chimiques. Cette formation doit être exécutée dans un cadre militaire professionnel en vue d’être adaptée à toute la population. C’est un moyen de lutte contre le terrorisme.

La perspective de la guerre russo-ukrainienne inquiète plusieurs pays et ce pour des raisons objectives et autres subjectives. Certains pays vont tirer des conséquences positives tandis qu’autres seront blâmés. Tout dépend du clan politique et militaire du pays. Les intérêts d’aujourd’hui se calculent autrement sans aucune appartenance aux idées idéologiques qui faisaient foi au temps de la guerre froide et du temps du nazisme.

Certains spécialistes craignent l’utilisation subite des armes chimiques et biologiques par la Russie et surtout si elle trouve de vraies difficultés dans son invasion. Au cas où en cas la Russie ne réussi pas à conquérir complètement l’Ukraine et en l’absence d’une nette victoire l’allure de la guerre actuelle pourrait se diriger vers d’autres moyens plus atroces. Donc il faut bien s’attendre dans les prochaines jours à des événements imprévisibles qui pourront avoir des conséquences déterminantes ; de s conséquences qui pourront créer tout un nouveau monde et ce à l’instar des résultats de la deuxième guerre mondiale où le monde a été divisé en deux clans ; les pro- soviétiques et les pro-américains. Ces deux clans Est et Ouest étaient la cause directe de la création de l’organisation des pays non alignés dont la première réunion s’est tenue à Bandung. ; Indonésie en 1955 ; et à la quelle ont participé de la Tunisie Salah ben Youssef qui était en ce temps là réfugié en Egypte fuyant les autorités françaises ; de l’Egypte Nasse ; de l’Algérie Ben Bella aussi réfugié en Egypte pour la même cause que de Ben Youssef ; de la Yougoslavie Tito ; de la Chine Chou Enlai et autres.

On parle toujours et on répète que les américains ont monté des bio-laboratoires en Europe de l’Est. Une vérité ou une rumeur : répondre à cette question est difficile en ce moment surtout que les intérêts de certains puissants pays se divergent. Attendons que la scène se calme et en ce temps là on aura certaines vérités et informations valables. Le monde est en plein guerre en Ukraine et les informations de tous genres circulent sans arrêt et ce selon l’objectifs des uns et des autres. Il est bien connu qu’en temps de guerre la vérité absolue est absente soit volontairement ou par nécessité. Depuis quelques années des informations circulent concernant les bio-laboratoires en Ukraine. Mais le pays était en période de paix et pour cette raison cette question n’a pas été soulevée fortement. Les causes de ce silence en ce temps là sont diverses. Par le temps cette question n’est plus un secret et nous sommes entrain de remarquer que les anciennes rumeurs répétées sur les bio-laboratoires en Europe de l’Est ont pris de nouveau surface. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a bien précipité les informations occultes et voila des allégations formulées selon lesquelles les USA essayent de cacher et dissimuler quelques choses de grandeur. Dans certains journaux on pourrait lire que l’ambassade américaine en Ukraine a retiré un certain samedi de son site internet tous les documents relatifs des bio laboratoires financés par le Pentagone en Ukraine. Une affirmation de la part d’un site électronique suisse e référence à un journaliste bulgare. Aussi la chaine de télévision russe RT s’est lancée sur la même voie. Une vérité ou un fake news est pour le moment sans preuve officielle.

Partout on parle du risque et du danger d’utilisation par les ukrainiens ou les russes d’armes chimiques et biologiques dans leur actuelle guerre qui fait fureur encore sans arrêt. Est-ce que c’est une vérité ou des spéculations ? Mais la question qui demande une réponse de la part des spécialistes : quelle est la probabilité que des armes chimiques ou armes biologiques soient employées dans la guerre actuelle russo-ukrainienne qui est encore en expansion. Aussi il est à rappeler que la majorité des pays sont actuellement exempt d’armes chimiques sauf exception de la Corée du Nord qui n’a pas adhéré à l’interdiction des armes et n’a jamais pris part aux conférences internationales sur ces sujets telle que la conférence de Stockholm en Avril 1998 à la quelle la Tunisie a pris par et où j’étais son représentant.

En général l’Ukraine est considérée comme exempte d’armes chimiques et biologiques et ce selon le responsable du désarmement de l’ONU et ce se coïncide avec les informations de l’institut de recherche de la paix en Suède. Mais malgré ces affirmations il y a un certain doute à ce sujet. En plus certains observateurs disent que les russes accusent les ukrainiens de développer des armes biologiques et chimiques pour les utiliser eux-mêmes et en conséquence on accuse l’Ukraine.

La Chine a réagi à ces révélations concernant l’existence d’armes biologiques en Ukraine et exige que les USA fournissent un compte rendu complet des recherches sur les armes biologiques qui selon les déclarations officielles russes ont étaient menées en Ukraine par les USA.

Enfin on peut dire que les menaces biologiques est une affaire très sérieuse d’où il est nécessaire de les suivre de prés car. En Tunisie on doit donner plus d’importance au sujet des armes biologiques et de ce fait il serait plus bénéfique d’être toujours en éveil quant au menaces biologiques quelque soit l’origine. Il est dans l’urgence pour la sécurité du pays de procéder à la mise en place d’une sorte de service spécialisé en la matière qui aura pour devoir :

Définir et répertorier les matières qui représentent de vraies menaces de prolifération biologique. Mettre au point des mesures bien distinctes ; efficaces et appropriés qui seront utilisées comme base de prévention ; de détection et de neutralisation en cas d’agression. Renforcer les capacités nationales en renforçant les liens internationaux et ce en vue de repérer et contrer en temps réel toute attaque biologique quelque soit son importance et sa portée.

Savoir réduire les risques de prolifération biologique.

Vu l’importance et les conséquences négatives que peuvent apporter les armes biologiques et agents infectieux quelque soit le moyen utilisé il implique obligatoirement la coordination de plusieurs intervenants de divers secteurs d’où il est important de se doter d’un plan stratégique en matière de prévention en tant que réponse à toute action biologique . C’est le renforcement de la sécurité biologique du pays.

Nouredine Ben Mansour

DR.ING.