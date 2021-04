Née à Sfax en 1942 Riadh Zghal née Chaabouni a obtenu une licence de sociologie à l’université de Tunis puis un doctorat de troisième cycle en sociologie à la Faculté des lettres et sciences humaines à Aix-en-Provence puis un doctorat d’Etat en sciences de Gestion à l’IAE d’Aix-en-Provence, Université Aix-Marseille III.

Elle est considérée parmi ceux qui ont le plus contribué au développement du domaine de la gestion des ressources humaines en Tunisie par l’enseignement, la recherche, les publications et la participation aux manifestations scientifiques dans le domaine. L’un des concepts les plus connus parmi ceux qu’elle a développés, est celui du « flou organisationnel » associant l’approche sociologique à celle organisationnelle et permettant l’étude de l’influence culturelle sur le comportement au sein de l’organisation.

Un autre concept important qu’elle a élaboré est celui du « continuum de l’appropriation de la technologie » qui souligne la capacité de maîtriser, ajuster et transformer les technologies acquises, et peut servir d’outil de mesure des divers degrés de cette appropriation parsemée d’innovations organisationnelles et/ou technologiques.

Concernant la question du genre, elle a contribué par la formation et la recherche, prenant part aux programmes de formation organisés par le CREDIF dont celui adressé aux agents de développement dans les pays francophones du continent africain. Elle a conduit des recherches sur les femmes ingénieures en Tunisie, les femmes entrepreneures et des recherches actions dans diverses régions en vue de favoriser les groupements et la maîtrise de la chaîne de valeur des activités artisanales.

D’autre part, en adhérant à divers réseaux de recherche et de débat scientifiques elle a contribué par ses conférences et communications à la réflexion concernant la gestion des ressources humaines, la gestion de l’innovation et la maîtrise technologique, la relation entre la culture et les processus de formation, le management et le genre, la gouvernance et la gestion...Il s’agit des réseaux nationaux, maghrébins, arabes ou internationaux.

Ancienne Doyenne de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, elle a été professeure invitée par l’Université de Corte (France), l’Université Pierre Mendès France (Grenoble, France), l’Université de Tampere (Finlande), l’Université de Paderborn (Allemagne). Elle a contribué aux enseignements du MBA International de Paris Dauphine/Université Esprit Tunis.

Elle a été consultante auprès du PNUD (Tunis), de l’ONUDI (Tunis), du FIDA (Rome), de l’IFPRI (Washington), de l’AUPELF-UREF (Montréal), de l’ALECSO (Tunis), de l’Arab Women Organization (Le Caire), ainsi qu’auprès d’entreprises privées et d’organismes public.

Elle a publié une vingtaine d’ouvrages personnels ou dirigés, de nombreux articles et chapitres de livres dans des supports nationaux et internationaux et plusieurs rapports d’étude.

Expérience Académique

Professeur Agrégée en Sciences de Gestion à la Faculté des Sciences Economiques de Gestion de Sfax

Enseignements: Comportement organisationnel, GRH, Stratégie, Gestion de l’innovation, gestion des alliances

Doyenne de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax de 1993 à 1996

Professeur visiteur

• Université de Corte (France)

• Université Pierre Mendès France - Grenoble (France)

• Université de Tampere (Finlande)

• Université de Paderborn (Allemagne)

Présidente de plusieurs jurys nationaux de recrutement d’enseignants du supérieur (Maîtres assistants, Maître de conférences, Professeurs)

Membre du comité de lecture de revues scientifiques de gestion et de sociologie

Fondatrice de deux équipes de recherche en gestion à la FSEGS fusionnées depuis 1999 dans l’URGE (Unité de Recherche en Gestion des Entreprises)

Editrice d'un périodique "Les Cahiers de l'ERGE" de 1993 à 2002

Co-fondatrice du Réseau Maghrébin de Sciences et Technologie "MAGHTECH"

Membre du World Entre preneurship Forum (2008)

Membre du comité d’évaluation des projets CMCU

Co-évaluatrice du réseau francophone « Entrepreneuriat » en 1994

Coopération avec de nombreuses universités en France (Paris, Grenoble, Lille, Toulouse …) Algérie (Alger, Oran) Maroc (Rabat, Marrakech, Fez) Grande Bretagne (Cranfield), Allemagne (Paderborn, Karlsruhe) ; Finlande (Tampere) contribution à des projets Med Campus et des rencontres du FEMISE

Activités précédant l’accès à un poste dans l’enseignement supérieur : attachée de recherches en sociologie, professeur de langue française (cycle secondaire), consultante à l’Institut National de la Productivité

Expérience sociale et politique

Membre du Sénat nommée dans la catégorie « compétences nationales » (2006-2011)

Membre du Council of Advisors du vice-président de la Banque Mondiale chargé de la région MENA (1991)

Vice-présidente de la Municipalité de Sfax chargée des finances et du développement des ressources (1995-2000)

Doyenne de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax (1993-1996)

Membre du Conseil Economique et Social (2003-2005)

Membre du Comité Central du RCD désignée en tant que compétence nationale (de 1999 à 2010)

Présidente du comité culturel régional de Sfax (1992-1997)

Plusieurs fois chef de département à la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion depuis la création de la Faculté

Vice-présidente de la commission nationale de consultation “Tunisie XXIe siècle” (1996)

Présidente de la commission régionale de consultation “Tunisie XXIe siècle” de Sfax (1996)

Participante à l'International Visitor Program de l'USAI (1995)

A été membre des associations suivantes

Association Internationale de Management Stratégique

Cranfield Net for Research on Human Research Management (CRANET)

Association Francophone de Management Electronique (France)

Association des Responsables de Formation et de Gestion Humaines dans les Entreprises

(ARFORGHE) (Tunisie)

Association Tunisienne de Sociologie

Association de Protection de la Nature et de l’Environnement de Sfax (APNES Tunisie)

Ancienne présidente et fondatrice du Club Magida Boulila pour la culture (Tunisie)

Ancienne présidente et fondatrice de l’Association Tunisienne pour l’Entrepreneuriat et l’essaimage (ATUPEE Tunisie)

Actuellement vice-présidente de l’Association des Etudes Internationales (Tunisie)

Actuellement vice-présidente du Centre pour l’Entrepreneuriat et le Développement Endogène (CEDE Tunisie)

Entrepreneuriat

Créatrice du bureau d’Etudes STARC (Stratégie, Technologie, Alliance, Ressources humaines, Culture ; 2005-2011)

Distinctions

Médaille de l’Ordre de la République

Médaille de l’Ordre du Mérite de l’Education

Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques (France)

Médaille de l’Ordre du 7 novembre (Tunisie)

Prix Mohamed Mahfoudh de la Culture (Tunisie)

Publications

Ouvrages

1. Et pourtant, il va falloir voter, Editions Leaders, 2020

2. Transition politique et développement inclusif. Transformer le processus de démocratisation en levier de développement, Les Editions Universitaires Européennes, 2018 et le Centre de Publication Universitaire, Tunis 2019.

3. Chaîne de valeur et cluster, deux leviers pour la création de richesse et l’éradication de la pauvreté. Métiers de femmes et dynamique économique locale, (direction de la recherche- action et de la publication), Publications du CREDIF, Tunis 2019.

4. Enseignement Supérieur en Tunisie. Quelle Université pour quel Développement ? SudEditions, Tunis 2016

5. L’autonomisation économique des femmes : Emploi et entrepreneuriat, (direction de la recherche et de la publication)) Publications du CREDIF, Tunis 2014

6. L’entrepreneuriat. Théories, Acteurs, Pratiques (ed.) Edition Sanabil Med. SA, Tunis 2007

7. Les femmes ingénieures en Tunisie, Représentations, Rôles et Contribution à la vie économique, (direction de la recherche et de la publication) Publications du CREDIF, Tunis, 2006

8. Gestion des ressources humaines, les bases de la gestion prévisionnelle et de la gestion stratégique, Centre de Publication Universitaire, Tunis 2001

9. L'innovation au Maghreb, Enjeux et Perspectives, (ed. avec A. Djeflat et M. Abbou) , Editions Ibn Khaldoun - Tlemcen 2000.

10. Contribution au "Manuel de Gestion" publié par l'Agence Universitaire de la Francophonie (deux chapitres : Les phénomènes du pouvoir et La culture organisationnelle) Editions Ellipse-AUF – 1999

11. La gestion des entreprises, contextes et performances (ed.), Centre de Publication Universitaire - Tunis 1998

12. Education et Formation Professionnelle des Femmes dans le Monde Arabe et en Europe (ed. avec R. Biegel) Publications de la Fondation Konrad Adenauer, Tunis 1996

13. Les nouvelles approches des systèmes de concurrence (ed. avec C. Lahzami), Publications FSEGS et CEDIMES (Paris), Sfax 1996

14. Science, technologie et croissance au Maghreb (ed. avec Abdelkader Djaflat) Biruni Sfax, 1996

15. La culture de la dignité et le flou de l’organisation : culture et comportement organisationnel, le cas tunisien, CERP - Tunis 1994

16. Introduction à la psychologie sociale et au comportement organisationnel, Dar Koutaïba - Damas Beyrouth 1993 (en langue arabe)

17. La dynamique économique de Sfax entre le passé et le présent (ed. avec A. Zouari & F. Mahfoudh), publications de l'ASMS, Sfax 1993

18. Méthodologie de recherche en sciences sociales, Editions CLE Tunis 1992

19. La performance, théories, perceptions et pratiques (ed. avec J. Chaabouni), publications de la FSEGS Sfax – 1992

20. La gestion participative. Théories et pratiques, publications de la FSEG (ed.), 1982

Publications hors Tunisie, articles, chapitres de livres

1. « PDP Tunisie. Bureaucratie d’Etat versus participation citoyenne” in Pratiques de GRH dans les pays francophones. 48 études de cas, sous la direction de Françoise Chevalier, éditions Vuibert, 2010

2. « Gestion, Culture et autres déterminants. Le cas de la Tunisie » in E. Davel, J-P Dupuis, J-F Chanlat (2008) Gestion en contextes interculturels. Approches, problématiques, pratiques et plongées, PUL TELUQ

3. « Introduction et utilisation des TIC dans les PME tunisiennes. Bien de consommation ou outil de création de la valeur » (avec Jamil Chaabouni) in Le Maghreb dans l’économie numérique, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, Maisonneuve et Larose, Paris, 2007 pp. 115-127

4. « Un équilibre instable entre le quantitatif et le qualitatif. L’enseignement supérieur en Tunisie », Revue Internationale d’Education Sèvres, n°45, septembre 2007, Dossier : L’enseignement supérieur, une compétition mondiale ? pp. 51-62

5. “La gestion urbaine, une lecture théorique d’une pratique dans une cité tunisienne” Télescope, printemps 2007, volume 13 2006-2007

6. « L’Union du Maghreb Arabe et la mondialisation » in Réalités nationales et mondialisation, sous la direction de Robert Bernier, Presses de l’Université du Québec 2006

7. « Culture et diversité : richesse humaine ou rejet de la différence » in Les richesses de la diversité, ouvrage coordonné par Jean-Marie Peretti, éditions Vuibert, 2006

8. « La gestion des ressources humaines, un processus évolutif sous l’impulsion de l’Etat », in Perspectives de la GRH au Maghreb. A Scouarnec & Z. Yanat ed. , Paris, Vuibert 2005

9. The Economic Dynamics as feature of an Area: The case of entrepreneurship of Sfax, Journal of Enterprising Culture, Vol. 13, No. 1 (March 2005) 89-104

10. « Entrepreneuriat et dynamique économique, un fait du milieu. Le cas de Sfax », Revue Gestion 2000, numéro spécial mars-Avril 2004 pp. 57-72

11. « Culture et gestion : gestion de l’harmonie ou gestion des paradoxes ?

Gestion, Revue Internationale de Gestion, volume 28, numéro 2, été 2003 pp. 26-32

12. « Les nouveaux concepts de la gestion du service public et les inerties de l’administration : le cas de la Tunisie » in Les services publics et leurs dynamiques au Machreq et au Maghreb, C. Chanson Jabeur, A. Prenant, P. Ribaud & B. Semmoud eds. L’Harmattan – Paris 2001, pp. 615-630

13. « Acquis sociaux de la femme tunisienne et inerties culturelles et institutionnelles : éducation, emploi et attitude envers le statut social de la femme » in Disparités entre femmes et hommes et culture en Afrique du Nord, Publication du Centre de Développement sous-régional pour l’Afrique du Nord (CDSR) Tanger 2001

14. Deux chapitres : « Les phénomènes du pouvoir » et « La culture organisationnelle », in Manuel de Gestion, Editions Ellipse-AUF – 1999

15. “Globalisation, Culture and Management Systems”, in The Journal of North African Studies vol.3 Number 2, Summer 1998 and in Perspectives on Development, the Euro-Mediterrnean Partnership, George Joffé editor, Frank Cass 1999

16. Gérer l’incertitude, Courrier de l’Unesco paru en 7 langues, version française avril 1994

17. Globalisation, Culture and Management Systems, in Europe and North Africa :Setting an Economic Road to Security - Workshop III Focus on North Africa :Cultural outlook and economic behaviour, organised by The Royal Institute of International Affairs, Frank Cass 1998

18. « Culture and organizational behavior: stereotypes and central parameters of culture », communication à la 6e conférence de gestion internationale des ressources humaines IHRM, Paderborn 22-25 juin 1998, publié sur CD rom

19. « Nouvelles orientations du syndicalisme tunisien », Revue Maghreb-Machrek n°162, octobre-décembre, 1998

20. « Femmes et gestion de la société, les rôles sociaux des femmes : rôles invisibles ou rôles stratégiques ? » in Les enjeux du partenariat euro-méditerranéen, Forum euro-méditerranéen des instituts économiques, éditions de l'aube 1998

21. « Création de synergies et développement des capacités technologiques », in Technologie, transition et stratégies de développement au Maghreb, éditions Maghtech, Rabat 1998

22. « Les déterminismes culturels de la communication et l’entreprise au Maghreb », Revue Marocaine d’Audit et de Développement, n°6-7 1997

23. « Culture sociétale et culture d’entreprise » in Cultures d’entreprise éditions du CRASC, Oran 1997

24. « Le développement participatoire, participation et monde du travail en Tunisie », in Stratégies de privatisation, comparaisons Maghreb-Europe, sous la direction de Driss Guerraoui & Xavier Richet, ed. Toubkal - L’Harmattan, 1996

25. “Science, technology and society: what makes the culture of innovation”, in Technology and Transition, the Maghreb at the Crossroads edited by Girma Zawdie & Abdelkader Djaflat, Frank Cass London 1996

26. « Globalisation, famille et entrepreneurship », in Actes du Congrès Régional Arabe sur la population, Le Caire 8-12 décembre 1996 vol. II

27. « Relations du travail et conditions d’émigré : le cas des travailleurs tunisiens en France », in Les quartiers de la ségrégation, Tiers-Monde ou Quart-Monde, sous la direction de René Galissot et Brigitte Moulin, édition Karthala - Institut Maghreb-Europe, Paris 1996

28. « Culture et pouvoir dans l’organisation tunisienne », Revue Cultures et Développement n°2 spécial ‘Gestion des entreprises et cultures africaines’, Bruxelles 1996

29. « Les femmes dans l’administration tunisienne », in La place et le rôle des femmes dans les administrations africaines, publications du Centre Africain de Formation et de Recherches administratives pour le développement, collection Etudes et Documents n°7 Tanger - Maroc février 1992

Publications en Tunisie

1. « Pour un développement régional durable : Entrepreneuriat et gouvernance » in Le Maghreb, l’Union Européenne et les Mutations au Sud du Sahara, Revue Etudes Internationales n° 126-127, juin 2014

2. « Les vecteurs politiques et socio-économiques de l’intégration/non intégration des pays du Maghreb » in Etudes Internationales n° 122/123 décembre 2012

3. « L’élargissement de l’Union Européenne et les perspectives de partenariat avec la Tunisie en matière de science et de technologie » p. 116-122 in Actes du XVe Symposium « Espace Euro-Méditerranéen et Elargissement de l’Union Européenne : Défis et Opportunités » 1-2 novembre 2003 Publication du Centre d’Etude et de Formation du RCD, 2004

4. Qu’est-ce qui fait courir les cadres à travers le globe ? in L’immigration dans l’espace euro-méditerranéen, Amous A., Ghorbel A. & Chaabane A. (ed.) édition ARDES & Friedrich Ebert Stiftung 2003 – pp. 53-67

5. « Le rôle des entreprises dans la construction du Maghreb : régionalisation et stratégie d’alliance », Etudes Internationales, n° 84 3/2002 pp.87-99

6. « La gestion des entreprises tunisiennes, fondements culturels et défis de la globalisation » in La Tunisie d’un siècle à l’autre, Beit al Hikma, 2002 – pp.189-228

7. « L'enseignement supérieur : entre les rigidités administratives, l'enseignement de masse et la globalisation » in L'université du XXIe siècle et la globalisation, Sfax - novembre 1998, publié par le CPU - Tunis 2000

8. « Globalisation, sociologie et gestion », in Modernité et pratiques sociologiques, sous la direction de D. Mahfoudh & L. Ben Salem, CPU - Tunis 2000

9. « Formation et défis de la globalisation : employé formé ou organisation qualifiante » in Nouveaux modes d’acquisition du savoir et travail humain, Yassine Essid (sous la direction) publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax et de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de Sfax, 1999

10. « L’éducation en Tunisie », Art-Sud n°24 octobre 1999 Nouvelle série

11. « Conditions de création et perspectives d’avenir de quelques entreprises tunisiennes performantes », in La gestion des entreprises tunisiennes, contextes et performances, Centre de Publication Universitaire Tunis, 1998

12. « Mise à niveau, gestion et appropriation de la technologie » in Quel management face à la mondialisation ? Actes de la quatrième université de l’ARFORGHE, Tunis 10-12 septembre 1998

13. « La formation professionnelle de jeunes filles en milieu rural : principes de base et perspectives d’avenir des jeunes formées », in La psychologie différentielle de sexes, Cahiers du CERES série Psychologie n°3 1996

14. « Les femmes dans l’administration tunisienne », in Revue Tunisienne d’Administration Publique, N°12 Mars-Juin, 1994

15. « Pédagogie universitaire et management : l’étudiant enfant, l’étudiant ressource », in Réformes universitaires et mutations socio-culturelles, M. Ben Slimane & N. Dhahri (ed) Beït El Hekma, 1993

16. « Hiérarchies et processus de pouvoir dans les organisations », in Elites et pouvoir dans le monde arabe pendant la période moderne et contemporaine, publications du CERES série histoire, Tunis 1992

17. « Les universités tunisiennes et la langue d'enseignement », Actes du congrès de l'association internationale de pédagogie universitaire, Montréal mai 1988

18. « Mouvement ouvrier et mouvement syndical, le vécu du syndicalisme à travers deux enquêtes en milieu industriel », Cahiers du CERES, série sociologique n°10 1989

19. « Les conditions culturelles de la production technologique », Revue Travail et Développement n°3 premier trimestre 1987

20. « Politique sociale et défi technologique », Revue des Industries Mécaniques et Electriques, n°10 septembre 1987

21. « Le conflit dans l’organisation, origines et processus », Revue Travail et Développement n°3-4 1984

منشورات باللغة العربية

كتب: علم النفس الاجتماعي والسلوك التنظيمي، دار قتيبة دمشق- بيروت 1993

الحركية الاقتصادية بصفاقس، (تحت إشراف مع علي الزواري وفوزي محفوظ، نشر جمعية صيانة المدينة بصفاقس (1993)

1. "الإدارة التونسية والانخراط في منظومة الجودة"، سلسلة دراسات برلمانية العدد 10 (2006)

2. "الثقافة ومثقف اليوم، منشورات الألكسو 2002

3. "تقنيات الاتصال والتعليم العالي في العالم العربي"، مجلة القلم أكتوبر ‏1999

4. "الطرح الحديث لمفهومي العلم والثقافة، الحياة الثقافية العدد 78 السنة 21، 1996

5. "صفاقس: الأسطورة والواقعية " ضمن كتاب: الحركية الاقتصادية بصفاقس _ نشر جمعية صيانة المدينة بصفاقس (1993)

6. "التعليم الجامعي والتنمية العلمية في البلاد العربية" مجلة دراسات عربية، العدد 12 السنة 21، اكتوبر 1985

7. "البنية التنظيمية وأثرها على قدرة التحكم في التكنولوجيا والابتكار: التجربة الصناعية وقضية التنمية"، المجلة العربية للعلوم الإدارية، العدد الرابع، خريف 1985

8. الصراع داخل التنظيم، منابعه وصيرورته وعلاقته مع البيئة المحيطة"، المجلة العربية للإدارة العدد الأول، المجلد الثامن شتاء 1984

9. الجامعة التونسية و التعريب" مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد 18، 1982

Expérience de conseil

Riadh Zghal a dirigé et contribué à plusieurs études pilotées par des organismes nationaux et internationaux dont les ministères de l’Industrie, celui du Commerce, celui de l’Agriculture, celui de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, celui des Technologies de la Communication et celui des Affaires de la Femme et de la Famille, le CREDIF (Centre d’étude, de recherches, de documentation, d’information et de formation de la femme), l’Institut Tunisien d’Etudes Stratégiques (ITES) la FAO, le PNUD, le BIT (Tunis), le FIDA (Rome), l’IFPRI (Washington), l’AUPELF-UREF (Montréal), l’ALECSO (Tunis), l’Arab Women Organization (Le Caire), l’ONUDI (Tunis)

Sélection d’études et expertises

• Conduite d’une recherche-action pour « La mise en œuvre d’une stratégie Nationale pour la production d’une batterie d’Indicateurs genre et autonomisation économique » (projet piloté par le CREDIF 2020-2021).

• Conduite d’une recherche-action pour la constitution de clusters autour de métiers féminins dans deux régions tunisiennes (projet piloté par le CREDIF, 2017-2019)

• Participation au projet « Développement inclusif et durable de la chaîne de valeur de l’apiculture biologique dans le gouvernorat de Béja » dans le cadre du projet PEJTUN (OIT 2016-2017)

• Participation à l’étude prospective « Tunisie 2025 » de l’Institut Tunisien d’Etudes Stratégiques en tant que présidente de la commission « pour un contrat social renouvelé » (2016-2017)

• Elaboration d’une approche pour un label Responsabilité Sociale des Entreprises RSE CONECT (2014-2015)

• Expert principal de l’étude : « L’autonomisation économique des femmes : emploi et entrepreneuriat », (projet piloté par le CREDIF, 2013-2014)

• Elaboration d’un projet « local content » dans la cadre de sa politique RSE pour une entreprise pétrolière tunisienne, inclus dans une réponse à un appel d’offres (l’entreprise a été sélectionnée par le donneur d’ordre, 2014).

• Recherche-action « Valorisation de la chaîne de valeur du bois d’olivier tunisien », action menée à Sidi Bouzid (projet piloté par l’ONUDI 2012-2013)

• Formation et programme d’action « Genre et Développement rural » dans le cadre d’un projet FAO au profit de la direction générale des forêts au ministère de l’agriculture tunisien (novembre – décembre 2013)

• Expert principal de la recherche-action : « Analyse des potentialités de développement de la filière du tissage ras dans le gouvernorat de Gafsa et de sa contribution à la dynamique socio-économique de la région » faisant partie du programme « Impliquer la jeunesse tunisienne pour atteindre les OMD », (projet piloté par l’ONUDI, la FAO, l’OIT, l’OIM et le PNUD, 2011)

• Participation à l’étude « Développement de l’Entrepreneuriat » dans le cadre du programme PMI (Programme Modernisation des Entreprises 2009, Ministère de l’Industrie)

• Participation à une étude sur « L’interaction Femmes et TIC » au profit du Ministère des Technologies de la Communication, (2009)

• Assistance à l’élaboration d’une stratégie selon une approche participative au profit d’une entreprise pétrolière tuniso-italienne opérant en Tunisie (2009)

• Participation à une étude au profit du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sur « La réforme de la fonction publique en Tunisie » (2008)

• Animation d’un atelier « Gestion pluriculturelle » au profit d’une entreprise française fournisseur d’Airbus (MCSA), (novembre 2008)

• Réalisation d’une étude sur « Aide à la conception d’une politique de développement de l’artisanat dans le cadre d’une stratégie de partenariat », pour le compte de l’Office National de l’Artisanat (2006-2007)

• Conduite d’une étude sur « Les femmes ingénieures en Tunisie » pour le Centre de Recherche, d’Etude, de Formation et d’Information sur les Femmes (CREDIF, 2006-2007)

• Assistance d’une entreprise de construction métallique totalement exportatrice à la réforme de son système de GRH (2005)

• Etude sur « Les programmes de développement économique adressés aux femmes en Tunisie » dans le cadre d’un programme de recherche dirigé par l’Organisation de la Femme Arabe (le Caire) (2005)

• Participation à l’étude « Autonomisation des Ruraux Pauvres et Volatilité des Politiques de Développement », International Food Policy Research Institute « IFPRI » Washington (2004-2005)

• « Administration publique, jeunes et solidarité sociale » contribution à l’étude stratégique Tunisie 2030 (Institut d’Etudes Stratégiques ITES, 2002- 2004)

• Rapport d’évaluation des activités scientifiques du réseau francophone “Entrepreneuriat” pour le compte de l’AUPELF-UREF (1994)