L'usine Epson obtient le statut de platine RBA pour une fabrication socialement responsable

Une usine d'imprimantes de la société technologique mondiale Epson, a obtenu le statut Platinium de la Responsible Business Alliance (RBA) pour atteindre le plus haut niveau de responsabilité sociale d'entreprise.

La Responsible Business Alliance (RBA) est la plus grande coalition industrielle au monde dédiée à la responsabilité sociale des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Elle s'engage à soutenir les droits et le bien-être des travailleurs et des communautés du monde entier. La certification reconnaît les usines et les sites du monde entier qui respectent les normes les plus élevées de responsabilité sociale d'entreprise dans leurs processus de production et se concentre sur des conditions de travail équitables, les droits de l'homme et la durabilité.

La fabrication EcoTank obtient la plus haute accréditation pour la Responsabilité sociétale des entreprises

La certification RBA est liée aux normes socialement responsables de l'Indonésie Epson Industry, qui employait plus de 11300 en mars 2020. L'usine produit une gamme d'imprimantes à jet d'encre professionnelles et grand public, y compris les imprimantes à jet d'encre EcoTank sans cartouche respectueuses de l'environnement. À ce jour, Epson a vendu plus de 50 millions d'imprimantes EcoTank dans le monde.

La certification RBA Platinum démontre que Epson exploite son usine d'Indonésie Epson Industry selon les normes de RSE les plus élevées possibles et est fermement engagée pour le bien-être de tous ses employés. La certification représente une étape importante pour Epson car le respect des normes sociales et du travail dans les marchés publics de TIC est un élément important de tous les cahiers des charges et les clients commerciaux de Epson exigent de plus en plus de preuves indépendantes solides de fabrication socialement responsable.

«Nous nous engageons totalement à créer une société durable grâce à nos produits et services, ainsi qu'à nos opérations d'usine et de bureau», a confirmé Tatsuaki Seki, directeur du développement durable chez Epson. «Cela signifie non seulement tenir compte de l'impact environnemental de tout ce que nous faisons, mais aussi agir de manière socialement responsable. Nous sommes ravis d’atteindre cette côte de platine et sommes déterminés à maintenir les normes élevées qu’elle représente. »

Kazuyoshi Yamamoto, président d'Epson Europe, a ajouté: «Il s'agit d'un certificat important pour nos clients qui veulent savoir que nous fabriquons de manière responsable. Les personnes sont notre ressource la plus précieuse et leur bien-être est d'une importance capitale. Nous aborderons et améliorerons continuellement tous les aspects de nos opérations, de la fabrication et de la distribution à l'utilisation des ressources et au bien-être de nos employés.

«La demande de produits et services plus écologiques n'a jamais été aussi forte. Cela est particulièrement vrai des jeunes générations dont la passion pour la durabilité oblige les fabricants à améliorer tous les aspects de leurs opérations. Les acheteurs de l’EcoTank et d'autres imprimantes à jet d'encre Epson peuvent être doublement assurés qu'ils acquièrent non seulement une imprimante à jet d'encre éco-efficace qui économise de l'énergie et réduit les déchets plastiques des consommables, mais aussi que les conditions de travail de ceux qui l'ont fabriquée sont au standard platine, ce qui signifie que le très haut dans la fabrication socialement responsable. »