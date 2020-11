Un tableau de bord au ministère du Commerce : pour quoi faire ?

De la société de la Foire de Nabeul à la société Ellouhoum, la Sotumag, l’Institut national de la consommation, GS1, le Cepex, l’OCT, l’Agence nationale de la métrologie, les chambres de commerce et d’industrie et autres, le périmètre de tutelle du ministère du Commerce est large et diversifié. Quelle réarchitecture appropriée et quelles restructurations ?

Tout d’abord, le ministère se dote pour la première fois d’un tableau de bord intégré, fondé sur un système d’information en ligne, détaillant pour chaque mission les objectifs précis, les programmes et les plans opérationnels. La méthodologie adoptée repose sur un diagnostic exhaustif approfondi, et une approche participative associant les organisations nationales (Utica, Utap, etc.), les groupements professionnels et diverses composantes de la société civile.

Dans cette remise à plat du dispositif, l’objectif est de rationaliser en s’employant à imprimer efficience et susciter l’indispensable synergie. Parmi les idées mises en débat, la promotion de la société Ellouhoum en pôle d’excellence et organe de régulation, l’extension du marché de gros de Bir Kassaa et l’inclusion, outre les produits de pêche et agricoles, des produits agroalimentaires, la refonte du Cepex, la restructuration de l’Office du commerce, à l’instar des autres offices, tels que ceux de l’huile ou des céréales, le recentrage de l’Institut national de la consommation sur son rôle d’information, d’éducation et de protection du consommateur, l’encouragement des salons professionnels et autres initiatives.

Cette action doit s’inscrire dans une réflexion globale menée avec les autres ministères et les partenaires concernés. Ses résultats seront mis en larges consultations.

En attendant, la balance commerciale, la gestion des importations, l’accès plus large aux marchés extérieurs, la maîtrise des prix et la défense du consommateur restent en ligne de mire.

