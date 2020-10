Dar el Dhiyafa : histoire et avatars d'un pavillon princier

Par Mohamed El Aziz Ben Achour - Cette villa cossue qui, depuis 2011, est placée sous le feu de l’actualité, était à l’origine un élégant élément de l’ensemble architectural et résidentiel édifié à la fin des années 1940 à l’initiative de Mohamed-El Amine Bey (1943-1957), dernier souverain de la dynastie deux fois et demie séculaire des Husseïnites et unique monarque de la Tunisie indépendante (20 mars 1956-25 juillet 1957). En effet, autour de sa résidence personnelle (l’actuelle «Beit El Hikma») acquise par son père Mohamed-El Habib Bey dans les années 1920, il avait fait construire un ensemble de villas et d’appartements destinés à ses fils et filles.

C’est à la demande de son épouse, la Princesse Jenaïna Beyya, qu’il fit bâtir un pavillon entouré d’un parc et dont il confia la décoration à des artisans marocains, d’où son style particulier conforme au répertoire décoratif du royaume chérifien et son appellation originelle de «El Dar el Maghrbiya». La Beyya l’utilisa dès lors comme un espace de réception. A l’avènement de la République, El Dar fut mise à la disposition de la Présidence. Plus tard, dans les années 1990, elle fut officiellement appelée Dar El Dhiyafa, appellation plus neutre mais plus conforme à sa vocation protocolaire.

Jouxtant cet édifice, se trouve un bâtiment d’architecture contemporaine qui abrite aujourd’hui la municipalité de Carthage. A l’origine, cette construction dépendait de l’ensemble évoqué plus haut et servit de bureau au prince Chédli Bey, fils aîné de El Amine, qui faisait fonction de directeur du Cabinet beylical. De fréquentes réunions et audiences s’y tenaient et toutes les figures de proue du mouvement national et syndical, notamment Salah Ben Youssef et Farhat Hached (tous deux proches du Palais), s’y rendaient souvent pour discuter de la politique à adopter dans la lutte contre le régime du Protectorat français.

